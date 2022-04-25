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Проблема

Барнуалец получает штрафы из Новосибирска, не бывая здесь — история «Тойоты»-призрака

Криминальный двойник — машина такой же марки и цвета с поддельными госномерами

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Кадр нарушения скоростного режима на шоссе в Новосибирской области

Кадр нарушения скоростного режима на шоссе в Новосибирской области

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Истории с автомобилями-двойниками — дело не новое, такие случаи периодически всплывают в разных городах страны. Криминальный двойник — это машина такой же марки и цвета, как и оригинальный добропорядочный автомобиль, только у нее госномера и документы поддельные. Этими нехорошими делами занимаются банды угонщиков, которые похищают авто, таким образом его «легализуют» и побыстрее продают. А потом на настоящего хозяина госномеров приходят штрафы за нарушения, которые совершил двойник. Сегодня у нас история шофера из Барнаула, которому приходят штрафы из Новосибирска.

Чужие штрафы

Юрий Сидоров три года владеет автомобилем Toyota Windom 2001 года выпуска, темного цвета, госномер А570ВУ122. Недавно он начал получать штрафы с камер фиксации в Новосибирской области — на фотографиях нарушений мы видим такой же автомобиль с тем же госномером, но с некоторыми различиями во внешнем виде.

Кадр нарушения скоростного режима на шоссе в Новосибирской области

Кадр нарушения скоростного режима на шоссе в Новосибирской области

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— Я живу в Барнауле, работаю на фуре, у меня машина — до гаража, да до дому езжу, супругу на работу. У меня спойлер на машине стоит, у меня она затонирована, есть люк, на фарах — реснички. На этой машине этих мелочей нет, но в целом она — один в один. Штрафы со стороны Коченево, в самом Новосибирске за езду по полосе для маршрутных транспортных средств. Основные штрафы — это превышение скорости, — возмущается автовладелец.

Оригинальный автомобиль с ресничками на фарах

Оригинальный автомобиль с ресничками на фарах

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Юрий понял, что это автомобиль-двойник, и попытался позвонить в ГИБДД Новосибирска объяснить ситуацию. Впрочем, у него ничего не вышло, а заплатить штрафы оказалось проще и выгодней на текущий момент, чем ехать разбираться в Новосибирск.

— В ГИБДД мне сказали, ну ищите, мы не можем, таких машин знаете сколько ездит. Если штраф отменить, это мне надо ехать в центр фиксации ГИБДД в Новосибирск, я просто элементарно заплатил штрафы. Ехать из-за 250 рублей в Новосибирск, сами понимаете, сколько потратить на бензин, покушать, — отмечает Сидоров.

Оригинальный автомобиль с люком на крыше

Оригинальный автомобиль с люком на крыше

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НГС обратился в МВД по Новосибирской области и получил подтверждение фактов получения штрафов Юрием Сидоровым. В полиции заявили, что отменят эти постановления об административном наказании.

— Сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в течение 2021 года за правонарушения, совершенные на этом транспортном средстве и зафиксированные техническими средствами автоматической фиксации нарушений, вынесено 3 постановления по делам об административных правонарушениях. 20 апреля 2022 года сотрудники полиции по телефону связались с данным гражданином и приняли от него жалобу, которая была зарегистрирована в установленном порядке. В ходе рассмотрения данного обращения при изучении фотоматериалов, являющихся приложениями к постановлениям, установлено внешнее отличие транспортных средств (изображенного на фотографии и принадлежащего заявителю). По результатам рассмотрения жалобы постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенных сотрудниками ГИБДД, отменены, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Что грозит нарушителю?

Законный автовладелец предполагает, что водитель, который передвигается на автомобиле-двойнике, сам стал жертвой — вероятно, ему продали машину с поддельными документами.

— Если человек это делает неумышленно, то есть не знает о существовании моей машины и о том, что у него документы вообще нелегальные, мне бы хотелось его предупредить, потому что это уголовно наказуемо. Для него это может обернуться очень печально. В любом случае я не остановлюсь. Поэтому, может быть, кто-то знакомый узнает [эту машину и ее владельца] в Новосибирске, чтобы связаться с ним и решить вопрос, предупредить, что такая ситуация, — говорит Юрий.

Он убежден, что машина-двойник появилась по вине угонщиков, которые подделывают документы на угнанное авто и как можно скорее ее продают. При этом Юрий не верит, что хозяин двойника знает о криминальном прошлом своей машины, но продолжает ездить и нарушать ПДД.

— Мало склоняюсь к этому варианту, навряд ли человек, который это сделал, будет ездить. Он же понимает степень ответственности. Если он к этому пришел, он предполагает, что за это будет, — объясняет Сидоров.

Двойник без люка

Двойник без люка

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А ответственность — это действительно уголовная статья, 326-я — «Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства». Если поймают одного жулика, посадят на срок до 2 лет, если поймают группу — дадут до 3 лет каждому. В МВД пообещали, что не ограничатся отменой штрафов, а будут искать этот криминальный автомобиль.

— В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание транспортного средства, водитель которого допустил вышеуказанные нарушения. По данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заключили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Что делать, если вы попали в такую же ситуацию?

Если и вы попали в такую ситуацию, сразу пишите заявление и в ГИБДД, и в следственные органы, чтобы возбудили уголовное дело.

— Нужно писать в тот орган, который вынес постановление, что я не согласен, я проживаю там-то и там-то, я там-то не находился в данный момент времени, прошу данный штраф убрать. Если будет исполнительное производство и штраф спишут с водителя, он может подать в суд и штраф ему вернут. Я бы сразу написал в следственные органы заявление, что произошел такой случай, прошу возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое, используя подложные номерные знаки и следуя на автомобиле, как у меня, совершило правонарушение, — советует руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Почитайте еще, как Новосибирск оккупировали машины редкой японской марки — они устраивают ДТП, похожие на автоподставы.

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