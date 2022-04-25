Барнуалец получает штрафы из Новосибирска, не бывая здесь — история «Тойоты»-призрака

Истории с автомобилями-двойниками — дело не новое, такие случаи периодически всплывают в разных городах страны. Криминальный двойник — это машина такой же марки и цвета, как и оригинальный добропорядочный автомобиль, только у нее госномера и документы поддельные. Этими нехорошими делами занимаются банды угонщиков, которые похищают авто, таким образом его «легализуют» и побыстрее продают. А потом на настоящего хозяина госномеров приходят штрафы за нарушения, которые совершил двойник. Сегодня у нас история шофера из Барнаула, которому приходят штрафы из Новосибирска.
Чужие штрафы
Юрий Сидоров три года владеет автомобилем Toyota Windom 2001 года выпуска, темного цвета, госномер
— Я живу в Барнауле, работаю на фуре, у меня машина — до гаража, да до дому езжу, супругу на работу. У меня спойлер на машине стоит, у меня она затонирована, есть люк, на фарах — реснички. На этой машине этих мелочей нет, но в целом она — один в один. Штрафы со стороны Коченево, в самом Новосибирске за езду по полосе для маршрутных транспортных средств. Основные штрафы — это превышение скорости, — возмущается автовладелец.
Юрий понял, что это автомобиль-двойник, и попытался позвонить в ГИБДД Новосибирска объяснить ситуацию. Впрочем, у него ничего не вышло, а заплатить штрафы оказалось проще и выгодней на текущий момент, чем ехать разбираться в Новосибирск.
— В ГИБДД мне сказали, ну ищите, мы не можем, таких машин знаете сколько ездит. Если штраф отменить, это мне надо ехать в центр фиксации ГИБДД в Новосибирск, я просто элементарно заплатил штрафы. Ехать из-за 250 рублей в Новосибирск, сами понимаете, сколько потратить на бензин, покушать, — отмечает Сидоров.
НГС обратился в МВД по Новосибирской области и получил подтверждение фактов получения штрафов Юрием Сидоровым. В полиции заявили, что отменят эти постановления об административном наказании.
— Сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в течение 2021 года за правонарушения, совершенные на этом транспортном средстве и зафиксированные техническими средствами автоматической фиксации нарушений, вынесено 3 постановления по делам об административных правонарушениях. 20 апреля 2022 года сотрудники полиции по телефону связались с данным гражданином и приняли от него жалобу, которая была зарегистрирована в установленном порядке. В ходе рассмотрения данного обращения при изучении фотоматериалов, являющихся приложениями к постановлениям, установлено внешнее отличие транспортных средств (изображенного на фотографии и принадлежащего заявителю). По результатам рассмотрения жалобы постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенных сотрудниками ГИБДД, отменены, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Что грозит нарушителю?
Законный автовладелец предполагает, что водитель, который передвигается на автомобиле-двойнике, сам стал жертвой — вероятно, ему продали машину с поддельными документами.
— Если человек это делает неумышленно, то есть не знает о существовании моей машины и о том, что у него документы вообще нелегальные, мне бы хотелось его предупредить, потому что это уголовно наказуемо. Для него это может обернуться очень печально. В любом случае я не остановлюсь. Поэтому, может быть, кто-то знакомый узнает [эту машину и ее владельца] в Новосибирске, чтобы связаться с ним и решить вопрос, предупредить, что такая ситуация, — говорит Юрий.
Он убежден, что машина-двойник появилась по вине угонщиков, которые подделывают документы на угнанное авто и как можно скорее ее продают. При этом Юрий не верит, что хозяин двойника знает о криминальном прошлом своей машины, но продолжает ездить и нарушать ПДД.
— Мало склоняюсь к этому варианту, навряд ли человек, который это сделал, будет ездить. Он же понимает степень ответственности. Если он к этому пришел, он предполагает, что за это будет, — объясняет Сидоров.
А ответственность — это действительно уголовная статья,
— В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание транспортного средства, водитель которого допустил вышеуказанные нарушения. По данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заключили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Что делать, если вы попали в такую же ситуацию?
Если и вы попали в такую ситуацию, сразу пишите заявление и в ГИБДД, и в следственные органы, чтобы возбудили уголовное дело.
— Нужно писать в тот орган, который вынес постановление, что я не согласен, я проживаю там-то и там-то, я там-то не находился в данный момент времени, прошу данный штраф убрать. Если будет исполнительное производство и штраф спишут с водителя, он может подать в суд и штраф ему вернут. Я бы сразу написал в следственные органы заявление, что произошел такой случай, прошу возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое, используя подложные номерные знаки и следуя на автомобиле, как у меня, совершило правонарушение, — советует руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
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