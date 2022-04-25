Барнуалец получает штрафы из Новосибирска, не бывая здесь — история «Тойоты»-призрака

Юрий понял, что это автомобиль-двойник, и попытался позвонить в ГИБДД Новосибирска объяснить ситуацию. Впрочем, у него ничего не вышло, а заплатить штрафы оказалось проще и выгодней на текущий момент, чем ехать разбираться в Новосибирск.

— В ГИБДД мне сказали, ну ищите, мы не можем, таких машин знаете сколько ездит. Если штраф отменить, это мне надо ехать в центр фиксации ГИБДД в Новосибирск, я просто элементарно заплатил штрафы. Ехать из-за 250 рублей в Новосибирск, сами понимаете, сколько потратить на бензин, покушать, — отмечает Сидоров.