На чём теперь ездить будем. Смотрите на богатого «китайца» всего за 3 миллиона — он отныне вместо Lexus NX

Прошлый автомобиль этого бренда, старший брат Exeed VX, вызывал у нас вопросы к удобству управления тягой и склонности к нерасторопной езде, но тут с этим дела обстоят получше. Да, двигатель слабее, но и масса меньше — 1,5 тонны. Да, по паспорту разгон дольше и не вылезает из десятки ( 10,5 с ), но автомобиль бодро берет с места, держит равномерный уровень ускорения, а разгон с вариаторной коробкой представляется менее рваным. Возможно, тут дело в лучших настройках сопряжения мотора с вариатором, нежели у VX с его сопряжением с роботом Getrag. Так что на проблемы с управлением тягой не отвлекаешься, а сосредотачиваешься на в целом приятной рулежке — особой остроты тут нет, но нет и избыточной тяжести на баранке, в повороты и переставки автомобиль заправляется адекватно. И толстый обод рулевого колеса порадовал, как у «Мерседесов», люблю такие.