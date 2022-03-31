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На чём теперь ездить будем. Смотрите на богатого «китайца» всего за 3 миллиона — он отныне вместо Lexus NX

Представлен кроссовер Exeed LX — младший в линейке премиального бренда

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Автомобиль представлен в РФ в 2022 году

Автомобиль представлен в РФ в 2022 году

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На днях в России состоялась премьера новой модели китайского премиального бренда Exeed — был показан кроссовер LX, самый доступный в линейке бренда. Учитывая последние события, премьеры в автомобильной индустрии могут проходить у нас все реже и реже, но вот китайцы пока держат ритм. Давайте посмотрим, что это за автомобиль, аналогом которого производитель считает Lexus NX.

Длина — <nobr class="_">4533 мм</nobr>, ширина — <nobr class="_">1848 мм</nobr>

Длина — 4533 мм, ширина — 1848 мм

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Кроссовер Exeed LX (предоставлен официальным дилером «Сибавто») — младший кроссовер в линейке премиального бренда Exeed, принадлежащего концерну Chery, компактный, но на вид вовсе не малыш. Его длина — 4533 мм, ширина — 1848 мм, клиренс — 18,5 см, а колесная база — 2670 мм.

Клиренс — 18,5 см, колесная база — <nobr class="_">2670 мм</nobr>

Клиренс — 18,5 см, колесная база — 2670 мм

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Менеджеры Exeed называют аналогом «китайца» японский Lexus NX со схожими габаритами (длина — 4640 мм, ширина — 1845 мм), кроме того, подчеркивают и схожие стилистические решения в дизайне. Кроссовер поставляется с 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Н·м — кстати, в него может заливаться и 92-й бензин. Коробка передач — вариатор, привод — только передний, комплектаций всего две, и обе богатые. В чем же достоинства этого автомобиля?

Как едет

Двигатель <nobr class="_">SQRE4T15</nobr>, <nobr class="_">147 л. с.</nobr>, <nobr class="_">210 Н·м</nobr>

Двигатель SQRE4T15, 147 л. с., 210 Н·м

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Прошлый автомобиль этого бренда, старший брат Exeed VX, вызывал у нас вопросы к удобству управления тягой и склонности к нерасторопной езде, но тут с этим дела обстоят получше. Да, двигатель слабее, но и масса меньше — 1,5 тонны. Да, по паспорту разгон дольше и не вылезает из десятки (10,5 с), но автомобиль бодро берет с места, держит равномерный уровень ускорения, а разгон с вариаторной коробкой представляется менее рваным. Возможно, тут дело в лучших настройках сопряжения мотора с вариатором, нежели у VX с его сопряжением с роботом Getrag. Так что на проблемы с управлением тягой не отвлекаешься, а сосредотачиваешься на в целом приятной рулежке — особой остроты тут нет, но нет и избыточной тяжести на баранке, в повороты и переставки автомобиль заправляется адекватно. И толстый обод рулевого колеса порадовал, как у «Мерседесов», люблю такие.

Салон

Передняя подвеска независимая типа «МакФерсон».<br />Задняя подвеска независимая многорычажная

Передняя подвеска независимая типа «МакФерсон».
Задняя подвеска независимая многорычажная

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Архитектура передней панели тут несколько иная, чем у старшего брата, хотя концепция едина — большой планшет мультимедийки / приборки, ярусность и горизонтальные поверхности элементов декора. Так, здесь сделано открытое пространство вокруг единого планшета, декорированное пластиком под дерево. Интересны и необычны бронзово-латунные вставки на дефлекторах воздуховодов и рулевом колесе.

Над головой достаточно места

Над головой достаточно места

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В целом качество интерьера LX воспринимается более цельным, тут меньше придираешься к отдельным пластикам передней панели и дверных карт. С простором и удобством сидений проблем нет, и даже на задних местах в этом довольно коротком автомобиле располагаешься вольготно.

Удобные решения


Регистратор пригодится

Регистратор пригодится

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Отдельно можно выделить интересные решения — например, штатный видеорегистратор, встроенный в блок возле салонного зеркала. Вставляешь в него карточку и пишешь записи, а картинку, как это всё выглядит, можно вывести на дисплей, можно и скриншоты делать.

Капот с газовыми упорами

Капот с газовыми упорами

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Или вот механизм отпирания капота, как у BMW, — достаточно дважды дернуть ручку отпирания из салона, и потом можно поднимать капот, который уже ничем не удерживается — не надо шарить в щели и пачкать руки в поисках рычажка. А как аккуратно и красиво весь двигатель закрыт пластиковой панелью — не надо мыть весь мотор, достаточно сполоснуть панель. Ну и это дополнительная теплоизоляция.

Мультимедиа

Широкий экран на передней панели

Широкий экран на передней панели

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Подробнее скажем о мультимедийной системе бренда Exeed — приборка и основной дисплей тут работают как единое целое, можно выбирать из 3 видов оформления приборки. Функционал широкий, множество настроек света, зеркал, систем безопасности. Отличная картинка системы кругового обзора, детальная, четкая. Есть управление атмосферной подсветкой — вы можете менять цвета и даже настроить мерцание подсветки в такт музыке. Цветомузыка — пляши не хочу!

Экономичность


Расход топлива в городском цикле — 10,2 л.<br />Расход топлива за городом — 6,8 л.<br />Расход топлива в смешанном — 8,0 л

Расход топлива в городском цикле — 10,2 л.
Расход топлива за городом — 6,8 л.
Расход топлива в смешанном — 8,0 л

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Немаловажная вещь при таких ценах на топливо — в городе автомобиль по паспорту потребляет 10,2 литра бензина, причем, как уже говорили, производитель разрешает лить 92-й. А на трассе можно уложиться в 6,8 литра на сотню. Кроссоверы такой массы прошлых лет с обычными моторами потребляли в городе на 2–3 литра больше.

А с какими нюансами автомобиля нужно быть бдительнее?

Эргономические просчеты

Селектор коробки передач

Селектор коробки передач

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Да, есть тут досадные неудобные решения. Вот, например, селектор коробки передач — компактный рычажок типа «качельки». И вроде сам по себе он ничего, да только толкать его надо дважды, чтобы попасть на «драйв» или «задний ход», он всегда фиксирует режим в промежуточном положении N. Или вот опирание лючка бензобака ручкой под передним сиденьем — все уже давно делают отпирание двойным нажатием на сам лючок, не надо нагибаться и лезть под сиденье.

Объем багажника


Органайзер и подпол с запаской

Органайзер и подпол с запаской

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На большие перевозки вещей тут можно не рассчитывать, даже на вид багажник явно скромен. 412 л, из которых значительное количество уходит на запаску и органайзер, 1113 л при сложенных задних сиденьях. Хорошо хоть есть веревочка для фиксации полки в поднятом положении, а сиденья второго ряда раскладываются в ровный пол.

Недостаток шумоизоляции


Машина на новых шинах

Машина на новых шинах

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Не сказать, чтобы в салоне был акустический дискомфорт, и даже боковые окна тут двойные. И даже мягкие материалы в колесных арках призваны снизить шум. Но я бы всё-таки поработал с шумоизоляцией, добавил материалов — если уж премиум, так делать премиум. А может, тут звуковых ноток добавляют абсолютно новые, необкатанные шипованные шины Nordman — тоже не образец тишины в мире покрышек.

Цены


3 миллиона — и он ваш

3 миллиона — и он ваш

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Без 3 миллионов к этому китайскому автомобилю лучше и не подходить — так только, если поглядеть. Первая комплектация стоит 2 999 900 рублей, вторая — 3 299 900 рублей (в ней добавлена панорамная крыша, система предотвращения выезда из полосы движения, система мониторинга слепых зон, передний парктроник, самозатемняющееся зеркало заднего вида). И что характерно, доллар уже почти до 90 рублей скатился, а автопроизводители что-то не торопятся корректировать свои ценники. Зато можно с деньгами прийти в магазин и купить Exeed прямо сейчас, дилеры говорят, что товар есть в наличии.

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новые автотест-драйвкитайские автоChery Exeed
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