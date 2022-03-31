На чём теперь ездить будем. Смотрите на богатого «китайца» всего за 3 миллиона — он отныне вместо Lexus NX

На днях в России состоялась премьера новой модели китайского премиального бренда Exeed — был показан кроссовер LX, самый доступный в линейке бренда. Учитывая последние события, премьеры в автомобильной индустрии могут проходить у нас все реже и реже, но вот китайцы пока держат ритм. Давайте посмотрим, что это за автомобиль, аналогом которого производитель считает Lexus NX.
Кроссовер Exeed LX (предоставлен официальным дилером «Сибавто») — младший кроссовер в линейке премиального бренда Exeed, принадлежащего концерну Chery, компактный, но на вид вовсе не малыш. Его длина —
Менеджеры Exeed называют аналогом «китайца» японский Lexus NX со схожими габаритами (длина —
Как едет
Прошлый автомобиль этого бренда, старший брат Exeed VX, вызывал у нас вопросы к удобству управления тягой и склонности к нерасторопной езде, но тут с этим дела обстоят получше. Да, двигатель слабее, но и масса меньше — 1,5 тонны. Да, по паспорту разгон дольше и не вылезает из десятки (
Салон
Архитектура передней панели тут несколько иная, чем у старшего брата, хотя концепция едина — большой планшет мультимедий
В целом качество интерьера LX воспринимается более цельным, тут меньше придираешься к отдельным пластикам передней панели и дверных карт. С простором и удобством сидений проблем нет, и даже на задних местах в этом довольно коротком автомобиле располагаешься вольготно.
Удобные решения
Отдельно можно выделить интересные решения — например, штатный видеорегистратор, встроенный в блок возле салонного зеркала. Вставляешь в него карточку и пишешь записи, а картинку, как это всё выглядит, можно вывести на дисплей, можно и скриншоты делать.
Или вот механизм отпирания капота, как у BMW, — достаточно дважды дернуть ручку отпирания из салона, и потом можно поднимать капот, который уже ничем не удерживается — не надо шарить в щели и пачкать руки в поисках рычажка. А как аккуратно и красиво весь двигатель закрыт пластиковой панелью — не надо мыть весь мотор, достаточно сполоснуть панель. Ну и это дополнительная теплоизоляция.
Мультимедиа
Подробнее скажем о мультимедийной системе бренда Exeed — приборка и основной дисплей тут работают как единое целое, можно выбирать из 3 видов оформления приборки. Функционал широкий, множество настроек света, зеркал, систем безопасности. Отличная картинка системы кругового обзора, детальная, четкая. Есть управление атмосферной подсветкой — вы можете менять цвета и даже настроить мерцание подсветки в такт музыке. Цветомузыка — пляши не хочу!
Экономичность
Немаловажная вещь при таких ценах на топливо — в городе автомобиль по паспорту потребляет 10,2 литра бензина, причем, как уже говорили, производитель разрешает лить
А с какими нюансами автомобиля нужно быть бдительнее?
Эргономические просчеты
Да, есть тут досадные неудобные решения. Вот, например, селектор коробки передач — компактный рычажок типа «качельки». И вроде сам по себе он ничего, да только толкать его надо дважды, чтобы попасть на «драйв» или «задний ход», он всегда фиксирует режим в промежуточном положении N. Или вот опирание лючка бензобака ручкой под передним сиденьем — все уже давно делают отпирание двойным нажатием на сам лючок, не надо нагибаться и лезть под сиденье.
Объем багажника
На большие перевозки вещей тут можно не рассчитывать, даже на вид багажник явно скромен.
Недостаток шумоизоляции
Не сказать, чтобы в салоне был акустический дискомфорт, и даже боковые окна тут двойные. И даже мягкие материалы в колесных арках призваны снизить шум. Но я бы всё-таки поработал с шумоизоляцией, добавил материалов — если уж премиум, так делать премиум. А может, тут звуковых ноток добавляют абсолютно новые, необкатанные шипованные шины Nordman — тоже не образец тишины в мире покрышек.
Цены
Без 3 миллионов к этому китайскому автомобилю лучше и не подходить — так только, если поглядеть. Первая комплектация стоит
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