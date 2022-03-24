Хоть что-то дешевеет. Цены на бензин пошли вниз — смотрите, что творится на АЗС Новосибирска (хочешь 95-й по 45 рублей?)

И снова есть и хорошие новости — бензин не только не дорожает огромными скачками, как многие товары, но даже имеет тенденцию к удешевлению. Оптовые цены падают, некоторые АЗС снизили ценники, хотя другие пока не хотят делать этого. Давайте посмотрим, что в Новосибирске творится с топливом и где заправиться поэкономичнее, — подробнее у Дмитрия Косенко.

Оптовые цены на топливо на бирже в Санкт-Петербурге начали снижаться еще 28 февраля и с тех пор неуклонно ползут вниз. Падение в цене составило 20–25% в зависимости от вида топлива, 23 марта «Рамблер» сообщил, что эксперты рынка и далее прогнозируют удешевление топлива, причем на значительные проценты.