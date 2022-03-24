Хоть что-то дешевеет. Цены на бензин пошли вниз — смотрите, что творится на АЗС Новосибирска (хочешь 95-й по 45 рублей?)

И снова есть и хорошие новости — бензин не только не дорожает огромными скачками, как многие товары, но даже имеет тенденцию к удешевлению. Оптовые цены падают, некоторые АЗС снизили ценники, хотя другие пока не хотят делать этого. Давайте посмотрим, что в Новосибирске творится с топливом и где заправиться поэкономичнее, — подробнее у Дмитрия Косенко.
Оптовые цены на топливо на бирже в Санкт-Петербурге начали снижаться еще 28 февраля и с тех пор неуклонно ползут вниз. Падение в цене составило 20–25% в зависимости от вида топлива, 23 марта «Рамблер» сообщил, что эксперты рынка и далее прогнозируют удешевление топлива, причем на значительные проценты.
Однако же розничные цены снижаются не так сильно, как оптовые, по данным сырьевого сервиса «Яндекса», с 28 февраля средневзвешенная цена в России бензина АИ-92 снизилась с 47,80 до 47,28 рубля, бензина АИ-95 — с 52,14 до 51,25 рубля, дизель — с 55,81 до 54,81 рубля.
Причины снижения весьма доходчиво были объяснены в материале нашей Сети городских порталов на 4,8 миллиона просмотров (подробнее смотрите тут), где эксперты рассказали о снижении экспорта нефтепродуктов и, соответственно, о переизбытке на внутреннем рынке.
— Просто российские производители столкнулись с ограничением на работу трейдеров, которые сейчас тянут с заключением сделок, поэтому часть нефти остается «запертой» внутри страны и идет на переработку, что создает локальное перенаполнение рынка и снижение биржевых цен, — говорил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
А что на конечных заправках в Новосибирске? Многие не торопятся снижать цены, выжидают, хотят получить побольше маржи, но тенденция есть и есть АЗС, где топливо подешевело. Особенно это заметно по дизелю — вот, к примеру, самая дорогая сеть «Лукойл» продает сейчас литр дизеля по 57,25 рубля, ранее цена достигала 60,85 рубля. На АЗС «Роснефть» цена дизеля теперь 56,60 рубля, на АЗС «Энергия» — 56,20 рубля.
Бензин АИ-95 всё пытался приблизиться к «роковой» отметке в 50 рублей, достигая и 49,80 и 49,95 рубля на разных АЗС. Но сегодня он осел до 49,35 рубля на дорогом «Лукойле» и на некоторых АЗС «Газпромнефти». Вообще на «Газпроме» очень большой разброс цен, можно найти заправку, где, к примеру, 95-й будет 48,55 рубля, а 92-й — 45,25 рубля против 46,10 в других местах.
Передвижные заправки на базе «Лады-Ларгус» предлагают сейчас цены заметно ниже — 43,80 рубля за 92-й бензин и 45,80 — за 95-й. Но тут не любят безнал, и такие цены действуют только при наличном расчете. А вот новые автоматические станции-контейнеры безнал любят, и здесь же можно найти одну из самых низких цен на топливо.
К примеру, бензоматы «Айти 95» предлагают 92-й по 43,50 рубля, а 95-й — по 45 рублей. Выгода при покупке, к примеру, 30 литров бензина составляет 150–180 рублей по сравнению с обычными АЗС. Впрочем, эти бензоматы — что-то новое на рынке, и возможно, цены здесь пока установлены «рекламные».
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).