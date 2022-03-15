Бензин внезапно подешевел. Разбираемся с экспертами, почему и не затишье ли это перед бурей

Но ведь в данном случае не всё зависит от наших желаний. Если эти планы не осуществятся, избыток топлива и низкие цены сохранятся?



— Да, может получиться, что восстановления экспорта не будет, но есть другой риск: снижение уровня добычи и снятие переизбытка топлива на внутреннем рынке, — объясняет эксперт. — Кроме того, есть еще фактор инфляции: ставка Центрального Банка составляет 20%, то есть вы догадываетесь, какими будут кредитные условия для коммерческих структур. Конечно, чтобы выжить, они будут поднимать цены, так что в долгосрочной перспективе, я думаю, мы это увидим.



Станислав Митрахович отмечает, что в настоящий момент долларовая стоимость бензина на российском рынке на фоне мирового уровня очень низка, поэтому у компаний есть стимул поднимать ее. На сколько?



— Есть негласное соглашение с правительством о том, что цены на нефтепродукты нельзя поднимать выше уровня инфляции, но в пределах этой величины рост цен возможен, — говорит эксперт. — Мы находимся в острой фазе кризиса, и очень важный вопрос: сумеем ли сохранить уровень добычи? Если сумеем — это одна ситуация, если нет — всё возможно.

