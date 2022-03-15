Бензин внезапно подешевел. Разбираемся с экспертами, почему и не затишье ли это перед бурей

Стоимость бензина непрерывно росла все последние годы, а в начале
Нефть вверх — бензин вниз
Основная причина «бензиновой стабильности» — снижение оптовых цен на топливо. Так, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в период с 28 февраля по 5 марта стоимость разных видов топлива упала в пределах 9–12%, а в месячном выражении некоторые виды топлива потеряли до четверти цены. К середине марта ряд котировок достиг минимума со времен начала пандемии, но тогда мировая цена нефти была отрицательной. Сейчас же она превышает 110 долларов за баррель, чего не было уже восемь лет.
По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта средние по России цены автомобильного топлива не изменились. Однако в ряде регионов замечено незначительное падение прайсов на АЗС, пишет РБК. Эту информацию подтверждают и наши читатели.
А между тем дорожают автомобили, сахар, детское питание, лекарства, металл, парфюм. Почему бензин стал исключением и ждет ли нас шквальный рост в будущем? Мнения аналитиков в этом вопросе разошлись.
Цены ждут момента
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает нынешнюю «бензиновую оттепель» явлением сугубо временным.
— Просто российские производители столкнулись с ограничением на работу трейдеров, которые сейчас тянут с заключением сделок, поэтому часть нефти остается «запертой» внутри страны и идет на переработку, что создает локальное перенаполнение рынка и снижение биржевых цен, — считает Станислав Митрахович. — Но ограничение поставок нефтепродуктов за рубеж — это еще и ограничение притока денег в экономику, поэтому Российская Федерация постарается восстановить объем экспорта.
Но ведь в данном случае не всё зависит от наших желаний. Если эти планы не осуществятся, избыток топлива и низкие цены сохранятся?
— Да, может получиться, что восстановления экспорта не будет, но есть другой риск: снижение уровня добычи и снятие переизбытка топлива на внутреннем рынке, — объясняет эксперт. — Кроме того, есть еще фактор инфляции: ставка Центрального Банка составляет 20%, то есть вы догадываетесь, какими будут кредитные условия для коммерческих структур. Конечно, чтобы выжить, они будут поднимать цены, так что в долгосрочной перспективе, я думаю, мы это увидим.
Станислав Митрахович отмечает, что в настоящий момент долларовая стоимость бензина на российском рынке на фоне мирового уровня очень низка, поэтому у компаний есть стимул поднимать ее. На сколько?
— Есть негласное соглашение с правительством о том, что цены на нефтепродукты нельзя поднимать выше уровня инфляции, но в пределах этой величины рост цен возможен, — говорит эксперт. — Мы находимся в острой фазе кризиса, и очень важный вопрос: сумеем ли сохранить уровень добычи? Если сумеем — это одна ситуация, если нет — всё возможно.
При оценке инфляции эксперты ориентируются на ключевую ставку ЦБ РФ в 20%, отмечая, что реальная величина по итогам года может быть и выше.
Бензин станет исключением из правила
Глава Независимого топливного союза Павел Баженов убежден, что, исходя из нынешних предпосылок, динамика цен на автомобильное топливо может оказаться ниже инфляции. О масштабном удешевлении речи не идет, но о стабилизации стоимости — вполне.
— Цены внутреннего рынка всегда зависели от индекса экспортной альтернативы, нетбэка, который сейчас бьет рекорды, — объясняет эксперт. — Если бы не было санкционной истории, то мы бы сейчас говорили о стремительном росте розничных цен, потому что все объемы были бы перенаправлены на внешние рынки. Но поставки туда в полном объеме физически невозможны, поскольку идет отказ от приобретения нашей продукции. И если обязательства по долгосрочным контрактам исполняются, то с «короткими» сделками проблемы. В результате этот объем нефтепродуктов отгружается внутри России и сдерживает рост цен.
Он отмечает, что стабилизации внутреннего рынка помогает демпфирующий механизм: очень упрощенно, это налоговая «скидка» для нефтяных компаний на сумму недополученной прибыли, которой они лишаются, продавая нефтепродукты в России, а не за рубежом. Демпфер позволяет крупным нефтяным компаниям компенсировать часть упущенной выгоды, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты значительно выше внутренних.
— Сейчас за счет демпфера формируется большой налоговый вычет для нефтяных компаний, что также снижает оптовую стоимость топлива, хотя это и огромные расходы для бюджета, — считает Павел Баженов. — Да, ситуация в каком-то смысле странная: цены растут на всё, но не на топливо. Это объяснимо: оно производится внутри страны, у нас полная цепочка производства и большой профицит, особенно по дизельному топливу.
В Госдуме до конца марта планируют принять законопроект, меняющий параметры демпфирующего механизма, чтобы адаптировать его к новым условиям и избежать дестабилизации рынка.
ФАС обратила внимание
Аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман также считает, что внешние факторы тормозят цены на топливо:
— После начала спецоперации на Украине Россия начала испытывать проблемы с экспортом нефти и нефтепродуктов, так как некоторые западные покупатели отказываются от спотовых партий. На этом фоне нефтяники переправили дополнительные объемы на внутренний рынок, что вызвало профицит и существенное снижение оптовых цен, которое позволяет не повышать (или даже понижать) цену на АЗС. Глава ФАС уже заявил о том, что ведомство видит предпосылки для снижения и розничных цен на бензин. Сдерживающими факторами для полноценного падения розничных цен на бензин, вероятно, выступит существенная интенсификация инфляции в стране, а также повышение стоимости кредитов и рост цен нефти на мировых рынках.
В среднесрочной перспективе эксперт не ожидает увеличения цен на бензин, сопоставимого с инфляцией.
— Во-первых, профицит на внутреннем рынке, скорее всего, сохранится. Во-вторых, колебания мировых цен сглаживаются работой демпферного механизма. В-третьих, ФАС уже обратила внимание на бензин. Учитывая важность данной темы для населения, полагаю, что и далее ведомство будет следить за ситуацией и пресекать возможный необоснованный рост цен, — говорит Сергей Кауфман.
Удешевление продолжится?
Но и демпинговать сверх меры никто не будет. Павел Баженов считает, что владельцы АЗС, наученные опытом прошлых лет, уже сейчас готовят себе подушку безопасности.
— Может получиться, что завтра ситуация изменится, а нас слишком долго учили, что цены на топливо могут только расти, — рассуждает он. — А если скоро оптовые цены резко взлетят, поднять соразмерно розничные цены будет нельзя, и к этой ситуации нужно готовиться сейчас. Плюс не забываем налоговую составляющую стоимости топлива, которая определяет лимит его возможного удешевления.
Не получится ли так, что жадность возьмет верх и даже при относительно низких оптовых ценах компании будут задирать стоимость топлива, оправдывая это инфляцией или, например, валютной составляющей своих расходов?
СЮЖЕТ
— Рост цен на розничном рынке ограничивает большое количество независимых АЗС, которые всё же выжили после сложностей 2018 года, — говорит Павел Баженов. — Так и работает рынок: сейчас независимые АЗС достигли маржинальности и не задирают цены, потому что им нужно обеспечить и объем продаж. Поэтому, нет, я не считаю, что жадность возьмет верх. По оптовым продажам топлива у нас всё же работают рыночные механизмы.
По итогам прошлого года цены на топливо возросли на уровне инфляции, то есть прибавили 8%.
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