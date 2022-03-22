Налог на роскошь теперь будут собирать с автомобилей стоимостью выше 10 млн рублей

Депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс, по которым планка «налога на роскошь», распространяемая на автомобили, повышается с
Речь идет о транспортном налоге, увеличенном на коэффициент в зависимости от стоимости авто. Владельцы машины стоимостью от
Поправки направлены на повышение устойчивости экономики, поддержку граждан и бизнеса в условиях санкционного давления, говорится в пояснительных документах. Но в последние годы цены на автомобили выросли так сильно, что в прежнюю планку «от
Меры поддержки вводятся на фоне санкций, введенных другими государствами из-за событий на Украине. 24 февраля Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, с этого момента сотни компаний объявили о приостановке деятельности в РФ или уходе с рынка. Среди автопроизводителей об ограничении работы заявили Ford, BMW, Jaguar Land Rover, Volkswagen, Volvo, Mitsubishi, Harley-Davidson, Ferrari и другие.
Что до отечественного автопрома, то дилеры АВТОВАЗа возобновили работу после паузы в начале марта. Мы обзвонили несколько салонов по всей России под видом покупателей недорогой Lada Granta, чтобы узнать реальное положение дел — есть ли машины в наличии и сколько они стоят. Результат оказался кисло-сладким: с одной стороны, впервые за долгое время мы нашли салоны, работающие строго по прайсу. С другой — сам прайс достиг устрашающих величин, а главное, ряд дилеров продолжает накручивать цены в ультимативной манере.