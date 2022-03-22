Налог на роскошь теперь будут собирать с автомобилей стоимостью выше 10 млн рублей

Депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс, по которым планка «налога на роскошь», распространяемая на автомобили, повышается с 3 млн до 10 млн рублей. Ранее с таким предложением выступило Правительство РФ и Минпромторг. Действие поправок предполагается с текущего года.

Речь идет о транспортном налоге, увеличенном на коэффициент в зависимости от стоимости авто. Владельцы машины стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей платят налог с коэффициентом 1,5. Также коэффициент меняется в зависимости от возраста транспортного средства. Как пишет «Коммерсант», в проект перечня с планкой от 10 млн рублей были включены машины марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin.