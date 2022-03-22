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Налог на роскошь теперь будут собирать с автомобилей стоимостью выше 10 млн рублей

Соответствующие поправки утвердили в парламенте

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Теперь налог на роскошь только для авто дороже <nobr class="_">10 млн</nobr> рублей

Теперь налог на роскошь только для авто дороже 10 млн рублей

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Депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс, по которым планка «налога на роскошь», распространяемая на автомобили, повышается с 3 млн до 10 млн рублей. Ранее с таким предложением выступило Правительство РФ и Минпромторг. Действие поправок предполагается с текущего года.

Речь идет о транспортном налоге, увеличенном на коэффициент в зависимости от стоимости авто. Владельцы машины стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей платят налог с коэффициентом 1,5. Также коэффициент меняется в зависимости от возраста транспортного средства. Как пишет «Коммерсант», в проект перечня с планкой от 10 млн рублей были включены машины марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin.

Поправки направлены на повышение устойчивости экономики, поддержку граждан и бизнеса в условиях санкционного давления, говорится в пояснительных документах. Но в последние годы цены на автомобили выросли так сильно, что в прежнюю планку «от 3 млн» попадали отнюдь не роскошные автомобили, вроде SKODA Kodiaq, что несколько противоречило духу налога.

Меры поддержки вводятся на фоне санкций, введенных другими государствами из-за событий на Украине. 24 февраля Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, с этого момента сотни компаний объявили о приостановке деятельности в РФ или уходе с рынка. Среди автопроизводителей об ограничении работы заявили Ford, BMW, Jaguar Land Rover, Volkswagen, Volvo, Mitsubishi, Harley-Davidson, Ferrari и другие.

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Что до отечественного автопрома, то дилеры АВТОВАЗа возобновили работу после паузы в начале марта. Мы обзвонили несколько салонов по всей России под видом покупателей недорогой Lada Granta, чтобы узнать реальное положение дел — есть ли машины в наличии и сколько они стоят. Результат оказался кисло-сладким: с одной стороны, впервые за долгое время мы нашли салоны, работающие строго по прайсу. С другой — сам прайс достиг устрашающих величин, а главное, ряд дилеров продолжает накручивать цены в ультимативной манере.

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Госдумаавтосанкцииналог на роскошьдорогие автомобили
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