«Береги автомобиля». Будут ли угонять дорожающие машины и как защитить свою «золотую ласточку»

Нежданно-негаданно наши с вами автомобили превратились в настоящую ценность, а у кого-то и вовсе в роскошь. И, конечно, потерять эту ценность в результате угона было бы просто катастрофой. А вероятность роста числа угонов сейчас достаточно велика, поскольку подорожали не только автомобили, но и запчасти — у жуликов повышается «маржинальность». И тут уже впору сказать не «Берегись автомобиля», а «Береги автомобиля». Что происходит на рынке противоугонных систем, подорожали ли они и что лучше брать — в обзоре НГС.
«Сигнализации подорожали на 20–30%»
Экономические последствия событий на Украине уже существенно ударили по авторынку. Новые автомобили с момента начала спецоперации подорожали в зависимости от марки до 40%. Запчасти еще больше — в среднем на 70%, по оценкам директора федеральной сети автосервисов Fit Service Данила Соловьева. В таких условиях автомобили сами по себе и в разобранном виде представляют больший интерес для автоугонщиков.
— Это прогнозируют все. В данный момент какого-то скачка не наблюдается, но все готовы к тому, что он будет. Начиная от страховых компаний, которые тоже зависимы от стоимости запасных частей, подорожавших сейчас, и заканчивая установочными компаниями. На сегодняшний день всплеск угонов не наблюдается, но всплеск желания защитить свой автомобиль клиентами начинает проявляться. Интерес к тому, как дополнительно защитить свой уже защищенный автомобиль, появляется, — говорит Игорь Арганов, руководитель направления «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит».
В группе риска по-прежнему востребованные у жуликов ВАЗы, а также «Тойоты» и «Лексусы»: «Камри», «Прадо», RAV4, RX. На запчасти хорошо разбирают «корейцев» — «Солярисы» и «Рио». Впрочем, есть и другие жертвы. Так, в паблике «АСТ-54», где пользователи выкладывают фото своих угнанных машин, в последней десятке указаны «Королла», «Шкода-Фабия», Lexus LS460, ВАЗ-2110, Mitsubishi Outlander, RAV4, ВАЗ-2107, Lexus RX, Honda Domani, ВАЗ-2107.
— Безусловно, аналитики прогнозируют, что возможен рост числа угонов автомобилей. Повлечет ли это рост спроса на сигнализации? Трудно сказать, в принципе вообще в России большая доля автомобилей уже имеет сигнализации. В последние годы продажа сигнализаций шла в дилерских центрах при продаже новых автомобилей. На подержанных автомобилях очень высокое проникновение сигнализаций, — отмечает директор федеральной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.
Спрос спросом, а цены на автосигнализации, как и на запчасти, уже выросли. В результате потребители перетекают в бюджетный сегмент («Старлайн»), а средний/выше среднего («Пандора») и премиальный (спутниковые, «Цезарь Сателлит») — уже прерогатива для новых дорогих машин.
— Можно сказать, что повысился спрос в бюджетном сегменте в связи с отсутствием денег у людей. Сами сигнализации подорожали с начала все этой ситуации на 20–30%. Сигнализации в основном производятся нашими, но тут идет такая логика — продавая по старым ценам надо учитывать, что компоненты в дальнейшем будут дороже. Тут на два шага вперед логика. У механических систем нет электронных компонентов, там цену накидывают не так сильно, — объясняет представитель компании «Цезарь Сателлит» Игорь Арганов.
— По России самые распространенные сигнализации — это «Старлайн». Ну, а модели, они каждые 2–3 года меняются. «Старлайн» имеет подавляющую долю на российском рынке, какие модели, уже не столь значимо, — рассказывает Данил Соловьев.
Сигнализации
Сейчас в поисковой выдаче наибольшая популярность у модели StarLine A93. Это система с автозапуском и GSM-модулем, позволяющим контролировать и запускать автомобиль с приложения в смартфоне. Стоимость модели — 12–13 тысяч рублей, еще в 5–7 тысяч рублей обойдется установка.
Хорошие системы «Пандора» с GSM-модулем, например Pandora DXL 4710, стоят порядка 40 тысяч рублей. А топовая Pandora UX 4790 тянет на 90 тысяч — там есть 4G-модуль, системы диагностики неисправностей автомобиля, GPS, ГЛОНАСС и много чего еще.
Недорого, но эффективно
Впрочем, автосигнализации — это больше сервисные функции для удобства, нежели защита от угона. Закрывание окон при постановке на охрану, автозапуск, управление с приложения и прочий комфорт — вот их основная задача. Настоящие противоугонные системы нужно ставить дополнительно — различные реле в разрыв электроцепей, которые выполняют функцию блокировки, маячки для определения местоположения угнанного автомобиля. Ну и, конечно, старые добрые механические штуковины, которые стоят не так дорого, но зато иногда справляются с попытками жуликов успешней, чем электроника.
К примеру, простейший замок на руль автомобиля (кочерга) обойдется в 2 тысячи рублей. Если брать хороший блокиратор, стягивающий руль и педаль, то это будет порядка 6 тысяч рублей.
А если рассматривать блокиратор рулевого вала, где металлический штырь не дает проворачиваться валу, то это будет уже порядка 17 тысяч рублей. Есть еще блокираторы коробок передач — тоже железные механизмы с замком, такие стоят порядка 20 тысяч.
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