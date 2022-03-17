«Береги автомобиля». Будут ли угонять дорожающие машины и как защитить свою «золотую ласточку»

«Сигнализации подорожали на 20–30%»

Экономические последствия событий на Украине уже существенно ударили по авторынку. Новые автомобили с момента начала спецоперации подорожали в зависимости от марки до 40%. Запчасти еще больше — в среднем на 70%, по оценкам директора федеральной сети автосервисов Fit Service Данила Соловьева. В таких условиях автомобили сами по себе и в разобранном виде представляют больший интерес для автоугонщиков.

— Это прогнозируют все. В данный момент какого-то скачка не наблюдается, но все готовы к тому, что он будет. Начиная от страховых компаний, которые тоже зависимы от стоимости запасных частей, подорожавших сейчас, и заканчивая установочными компаниями. На сегодняшний день всплеск угонов не наблюдается, но всплеск желания защитить свой автомобиль клиентами начинает проявляться. Интерес к тому, как дополнительно защитить свой уже защищенный автомобиль, появляется, — говорит Игорь Арганов, руководитель направления «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит».

