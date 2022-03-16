16 марта среда
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 111.48
eur 122.45
Тема дняГде отдохнуть в этом году
Все новости
Все новости

«Лэнд Крузер» — теперь 20 миллионов. Показываем топ-10 самых дорогих авто на продаже в Новосибирске

События последних двух недель сильно преобразили автомобильный рынок

602
3Обсудить

Поделиться

Топ-10 самых дорогих авто в продаже

Топ-10 самых дорогих авто в продаже

Поделиться

Мы уже рассказывали о ситуации на рынке новых автомобилей, а также о росте цен на подержанные машины. События последних двух недель сильно преобразили автомобильную сферу — это можно увидеть, в частности, и по самым дорогим предложениям на рынке. Там, где раньше было 25 миллионов рублей, стало 50 — подробнее о самых топовых авто в Новосибирске в нашем обзоре.

Mercedes-Benz G-класс AMG 63

Mercedes-Benz G-класс — всегда лидер

Mercedes-Benz G-класс — всегда лидер

Поделиться

Было 25, стало 50 — именно так можно сказать о лидере в списке самых дорогостоящих автомобилей, о знаменитом «Гелендвагене». Экземпляр Mercedes-Benz G-класс AMG 63 выпуска 2020 года с пробегом 5000 км предлагается за 59 000 000 рублей. Это не обычный серийный «Гелик», в машине много доработок: оригинальный тюнинг Brabus, аэродинамический комплект, карбоно-керамическая тормозная система, спортивная выхлопная система и так далее. Другие экземпляры Mercedes-Benz G-класс AMG 63 также входят в список самых дорогих авто с ценниками 42, 39, 29 миллионов рублей.

Porsche 911 Turbo S

На Porsche ездят 2 года

На Porsche ездят 2 года

Поделиться

И это тоже не новый автомобиль — 2020 год, пробег 7000 км. За 29 900 000 рублей вам предлагается резвое 650-сильное купе, которым владел один собственник с 16 июля 2020-го. Транспортный налог за год всего 97 500 рублей, надо брать.

Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63

GLE Coupe без пробега

GLE Coupe без пробега

Поделиться

Кросс-купе новое, с нулевым пробегом, двигатель 4.0 литра, 612 л. с. В списке опций: выхлопная система AMG performance, декоративные элементы из карбона, обивка потолка из микроволокна черного цвета, сервозакрывание дверей, кожа «Наппа», подножки, колесные диски 22 с черной матовой лакировкой. Стоимость автомобиля — 28 950 000 рублей.

Mercedes-Benz Maybach GLS

Maybach — сейчас это версия Mercedes

Maybach — сейчас это версия Mercedes

Поделиться

«Мерседесы» продолжают удерживать основные позиции в нашем топе, Maybach GLS — улучшенный вариант обычного внедорожника GLS. Тут более изысканная отделка, измененный экстерьер, кованые колесные диски диаметром 23» и, конечно, шильдики Maybach, относящие вас к полубогам. Стоимость автомобиля — 27 000 000 рублей.

Mercedes-Benz S-класс 450

Самый технологичный автомобиль в подборке

Самый технологичный автомобиль в подборке

Поделиться

Автомобиль 2021 года производства, но без пробега, двигатель 3.0 литра, 367 л. с., полный привод. Высокотехнологичный S-класс нового поколения предлагает нам огромный вертикальный дисплей, проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью, интеллектуальные фары, сканирование отпечатков пальцев, систему обогрева зоны шеи и плеч, массаж (в том числе и икр) и многое-многое другое. Цена — 25 500 000 рублей.

Mercedes-Benz GLS 450

Обычный GLS для «бедных»

Обычный GLS для «бедных»

Поделиться

А это обычный внедорожник GLS, он, в отличие от Maybach GLS, предназначен «как бы для бедных». Двигатель 3.0 л / 367 л. с., в списке опций 80 пунктов, в том числе система предотвращения столкновения, система распознавания дорожных знаков, панорамная крыша, пневмоподвеска, доводчик дверей, система автоматической парковки, камера 360°. Цена даже до «двадцадки» не дотягивает, всего 19 900 000 рублей.

BMW M8 Gran Coupe

На машине проехали 3600 км

На машине проехали 3600 км

Поделиться

Еще одна «спортивка», 2021 год, пробег 3600 км. Двигатель 4.4 литра, 625 л. с., красивый пурпурный цвет. «Как новая!!!» — радостно сообщает продавец и предлагает заплатить за машину 19 000 000 рублей. Машина на гарантии до августа 2025, а транспортный налог на нее составит 281 250 рублей.

Land Rover Range Rover

С декабря авто прибавил в цене <nobr class="_">4 000 000</nobr> рублей

С декабря авто прибавил в цене 4 000 000 рублей

Поделиться

Еще один не совсем новый автомобиль — 2020 год выпуска, пробег 43 000 километров. Двигатель 5.0 литров, 565 л. с., максимальная комплектация SVAutobiography Dynamic, оригинальный кожаный салон красного цвета. Машина предлагается за 18 500 000 рублей, в конце декабря 2021-го она уже попадала в наш рейтинг самых дорогих авто и тогда стоила 14 500 000 рублей.

Bentley Bentayga

Bentayga — самая старая в нашей подборке

Bentayga — самая старая в нашей подборке

Поделиться

«Сильно подержанная» Bentley Bentayga — аж 2018 год выпуска, пробег 10 000 километров. Зато это настоящий сегмент лакшери (luxury), в отличие от вышеуказанных авто, которые относятся все-таки к премиуму. Коричневый кожаный салон, обилие настоящих металла и дерева в отделке, пневмоподвеска, панорама, система ночного видения и прочее. Цена — 18 200 000 рублей, 200 тысяч, видимо, на торг.

Toyota Land Cruiser 300

Land Cruiser теперь — люкс по цене

Land Cruiser теперь — люкс по цене

Поделиться

Да-да, «Крузак» по цене под 20 миллионов — теперь один из лидеров премиального списка дорогостоящих авто. Дизельный аппарат в комплектации GR Sport оценивается в 18 064 540 рублей, машину продает официальный дилер, он уточняет, что на внедорожник установлено дополнительное оборудование на 590 409 рублей. Другие экземпляры Toyota Land Cruiser выставлены по цене от 17 до 18 миллионов рублей.

Почитайте еще, что сейчас творится на рынке топлива, новых машин и запчастей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авто с пробегомновые автоцена
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter