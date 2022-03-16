«Лэнд Крузер» — теперь 20 миллионов. Показываем топ-10 самых дорогих авто на продаже в Новосибирске

Мы уже рассказывали о ситуации на рынке новых автомобилей, а также о росте цен на подержанные машины. События последних двух недель сильно преобразили автомобильную сферу — это можно увидеть, в частности, и по самым дорогим предложениям на рынке. Там, где раньше было 25 миллионов рублей, стало 50 — подробнее о самых топовых авто в Новосибирске в нашем обзоре.



Mercedes-Benz G-класс AMG 63