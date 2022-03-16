«Лэнд Крузер» — теперь 20 миллионов. Показываем топ-10 самых дорогих авто на продаже в Новосибирске

Мы уже рассказывали о ситуации на рынке новых автомобилей, а также о росте цен на подержанные машины. События последних двух недель сильно преобразили автомобильную сферу — это можно увидеть, в частности, и по самым дорогим предложениям на рынке. Там, где раньше было 25 миллионов рублей, стало 50 — подробнее о самых топовых авто в Новосибирске в нашем обзоре.
Mercedes-Benz G-класс AMG 63
Было 25, стало 50 — именно так можно сказать о лидере в списке самых дорогостоящих автомобилей, о знаменитом «Гелендвагене». Экземпляр Mercedes-Benz G-класс AMG 63 выпуска 2020 года с пробегом 5000 км предлагается за
Porsche 911 Turbo S
И это тоже не новый автомобиль — 2020 год, пробег 7000 км. За
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63
Кросс-купе новое, с нулевым пробегом, двигатель 4.0 литра,
Mercedes-Benz Maybach GLS
«Мерседесы» продолжают удерживать основные позиции в нашем топе, Maybach GLS — улучшенный вариант обычного внедорожника GLS. Тут более изысканная отделка, измененный экстерьер, кованые колесные диски диаметром 23» и, конечно, шильдики Maybach, относящие вас к полубогам. Стоимость автомобиля —
Mercedes-Benz S-класс 450
Автомобиль 2021 года производства, но без пробега, двигатель 3.0 литра,
Mercedes-Benz GLS 450
А это обычный внедорожник GLS, он, в отличие от Maybach GLS, предназначен «как бы для бедных». Двигатель 3.0 л /
BMW M8 Gran Coupe
Еще одна «спортивка», 2021 год, пробег 3600 км. Двигатель 4.4 литра,
Land Rover Range Rover
Еще один не совсем новый автомобиль — 2020 год выпуска, пробег
Bentley Bentayga
«Сильно подержанная» Bentley Bentayga — аж 2018 год выпуска, пробег
Toyota Land Cruiser 300
Да-да, «Крузак» по цене под 20 миллионов — теперь один из лидеров премиального списка дорогостоящих авто. Дизельный аппарат в комплектации GR Sport оценивается в
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