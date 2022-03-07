Учителя на дороге. Если ты прав, никогда не пропускай других — надо ли так делать (смотрим ситуацию)

Конечно, ситуации бывают разные, кто-то поздно начинает перестроение, не успевает заметить помеху, которой только что не было в поле зрения, в данном случае в правом ряду. Поэтому не следует идти на аварийные ситуации исходя из своей формальной правоты, лучше уступить друг другу и спокойно разъехаться.