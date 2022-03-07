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Учителя на дороге. Если ты прав, никогда не пропускай других — надо ли так делать (смотрим ситуацию)

Разбор ситуации со взаимным перестроением вправо

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Перестроение на Красном проспекте

Перестроение на Красном проспекте

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В рубрике «Куда ты рулишь?» рассматриваем аварийную ситуацию при взаимном перестроении, когда никто не хочет уступать другому. К чему такое может привести и зачем люди учат друг друга — посмотрим на дорожном примере на Красном проспекте.

Красный проспект, направление движения в сторону площади Калинина, автомобили приближаются к улице Фрунзе. Вот белая «Тойота» перед машиной с регистратором подает знак поворота направо, в этот момент регистратор тоже уходит направо в крайнюю полосу с намерением далее повернуть на Фрунзе. Уступать и пропускать никто никого не хочет, водители дружно обменялись звуковыми сигналами и чуть не столкнулись — смотрите видео.

В конце эпизода мы слышим голос девушки-водителя: «Так я ее наказала потом», то есть речь может идти о «дорожном учительстве», о какой-то принципиальной позиции — не пустить во что бы то ни стало.

— Считаю, что водитель, который движется впереди на белом автомобиле, провоцирует аварийную ситуацию. И в случае, если бы вдруг произошло ДТП, большая доля вины была бы на этом водителе, потому что на момент, когда водитель с регистратором перестроился в правую полосу движения, водитель белого автомобиля находился в левой полосе и уже под углом подрезал его, фактически не пуская. Но в данном случае при наличии записи можно сделать вывод, что у водителя с регистратором имеется техническая возможность избежать столкновения путем торможения. Если бы намеренно он не стал останавливаться, а бить автомобиль, то, конечно, доля вины была бы и на нем, — рассуждает адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Конечно, ситуации бывают разные, кто-то поздно начинает перестроение, не успевает заметить помеху, которой только что не было в поле зрения, в данном случае в правом ряду. Поэтому не следует идти на аварийные ситуации исходя из своей формальной правоты, лучше уступить друг другу и спокойно разъехаться.

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ДТПКуда ты рулишь?
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