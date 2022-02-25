В Новосибирск привезли новый модный кроссовер известной японской марки — показываем его внутри и снаружи

Фишка Infiniti — рулевое управление без жесткой связи с рулевой рейкой и колесами. На конце рулевого вала установлены датчики, сигналы которых сервопривод трансформирует в поворотное усилие на рейке. Декларируется, что это позволяет избегать толчков и ударов на руле, а также настраивать усилие на баранке в более широком диапазоне — есть специальное меню с регулировкой усилия и скорости отклика. Но в реальности это все выглядит как забавная игрушка, особой разницы я не ощутил, в целом рулевое управление и без всяких допнастроек вполне себе сбалансированное, в меру тяжелеющее при наборе скорости, с корректным реактивным действием.

Плавность хода