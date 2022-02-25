В Новосибирск привезли новый модный кроссовер известной японской марки — показываем его внутри и снаружи

Премиальный бренд Infiniti тоже решил не отставать от моды и выпустил кросс-купе QX55 на базе обычного кроссовера QX50. Это автомобиль класса BMW X4 или Mercedes GLC-купе, но что же должно заставить потребителя сделать выбор не в пользу заслуженных «немцев», а в пользу японской модели? Давайте посмотрим на плюсы и минусы нашего «Финика».
Автомобили с кузовом «кроссовер-купе» — это нишевые модели, рассчитанные прежде всего на тех, кому важен внешний вид и не особо важна практичность. Характерный задний скат крыши и узнаваемые формы купе действительно делают машину стремительнее, спортивнее, современнее. Вот и наш QX55 (предоставлен дилером «Сибирские Моторы») — вполне себе симпатичный аппарат с элегантной отделкой хромом и без изъянов в гармонии дизайнерских линий.
Длина автомобиля 4732 мм, ширина 1903 мм, но внешне «Финик» смотрится достаточно компактно. У него приличная колесная база в 2800 мм и короткие свесы — что характерно для кроссоверов Infiniti. Клиренс заявлен в 218 мм, полный привод на основе муфты, подключающей заднюю ось.
А что под капотом? Только один 2-литровый наддувной бензиновый двигатель, выдающий 249 сил и 380 Нм крутящего момента. Коробка передач вариатор, количество комплектаций 4, но даже начальная весьма богата и называется Luxe. Итак, начнем с достоинств.
Динамика
Турбовая четверка неплохо (за 7.5 сек) разгоняет до сотни этот автомобиль, который весит между прочим 1,85 тонны без пассажиров. Правда, за это приходится платить истошным звуком мотора, но об этом позже, в минусах. К реакциям на педаль газа особых претензий нет, отклики линейные, в режиме «Спорт» добавляется больший рывок тяги за счет усиления работы нагнетателя. Работа коробки передач чисто вариаторная, «гидроавтоматных» имитаций нет, на высоких оборотах мотор не зависает — стремится уйти вниз.
Рулежка
Фишка Infiniti — рулевое управление без жесткой связи с рулевой рейкой и колесами. На конце рулевого вала установлены датчики, сигналы которых сервопривод трансформирует в поворотное усилие на рейке. Декларируется, что это позволяет избегать толчков и ударов на руле, а также настраивать усилие на баранке в более широком диапазоне — есть специальное меню с регулировкой усилия и скорости отклика. Но в реальности это все выглядит как забавная игрушка, особой разницы я не ощутил, в целом рулевое управление и без всяких допнастроек вполне себе сбалансированное, в меру тяжелеющее при наборе скорости, с корректным реактивным действием.
Плавность хода
Это не корабль, покачивающийся на дороге и сглаживающий катком все на своем пути, но настройки подвески порадовали. Аккуратная, насыщенная, «богатая» обработка неровностей, стыков, рельсов — вы понимаете, что проехали тот или иной дефект, но всё лишнее, дискомфортное подвеской от салона отсечено. И это на низкопрофильных шинах Goodyear UltraGrip размера 255/50/R20. И с шумом от работы подвески вы не столкнетесь.
Экономичность
Заслуга 2-литрового турбо и вариатора — паспортный расход 95-го бензина в городе 10.7 литра, на трассе 7.6. И это неплохо для машины, которая весит под 2 тонны. В реальности городские цифры будут повыше — на 1, на 2 литра, ну пусть на 3 литра, но это некритично.
Оснащенность
Уже в начальной версии Luxe есть электропривод крышки багажника, 2-зонный климат-контроль, камера заднего хода, парктроники, система доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки, кожаный салон, светодиодные фары. В топе добавляются проекция на лобовое стекло, панорамная крыша, удержание в полосе, круговой обзор, аудиосистема Bose, навигация. И все это идет сразу в комплектации, не надо ничего докупать, как в «немцах», которые еще и сами по себе дороже.
А теперь расскажем о минусах.
Звук мотора
Явная для меня проблема — надрывный, зудящий звук турбочетверки, срывающийся на писк, как у малолитражек. Зудеть начинает уже с 2.5 тысяч оборотов, в этом звуке нет никаких приятных ноток турбины, которые обычно имеются даже на 4-цилиндрах. И шумоизоляции моторного отсека недостает.
Мультимедиа
Здесь два экрана — верхний для навигации и отображения картинки с сопряженного смартфона, нижний — основное меню. Но от этого лучше не становится — система очень уже старая, экраны небольшие, графика детская, работа меню с задержками.
Картинка с камер совсем игрушечная, такого сейчас даже на китайцах не встретишь, как же так вышло с Infiniti?
Простор
Если на передних сиденьях все нормально, то скос задней крыши никак не мог не отразиться на запасе пространства над головой на задних местах — это порядка двух пальцев. Недостаточно много места для ступней, хотя в коленях все вроде нормально.
Багажник 555 литров, а со сложенным вторым рядом получается 1532 литра пространства. И это без запасного колеса, которое тут заменяют шины Run-flat и ремкомплект. С запаской было бы еще меньше места для поклажи. Явно не для большой семьи с вещами.
Эргономические просчеты
Устроиться удобно на водительском кресле не так просто — я люблю повыше, но тогда на голову давит крыша с толстой обшивкой потолка. Ладно, сядем пониже, но высоты подлокотника все равно не хватает для того, чтобы комфортно опереться на него без перекоса туловища. Физические кнопки быстрого доступа вроде бы есть, но не все — например, подогрев руля только через экран.
И о ценах, начальная версия стоит 4 370 000 рублей, а топ оценивается в 4 895 000 рублей. Для сравнения Mercedes-Benz GLC Coupe стоит 5 360 000 — 5 730 000 рублей, а BMW X4 стоит 4 850 000 — 7 730 000, и это еще без докупа опций.
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