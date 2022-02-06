В Новосибирск привезли 50 новеньких электрокаров — смотрим на них. Правда ли, что они намного выгоднее

По итогам 2021 года Новосибирская область вошла в
Итак, в 2021 году у нас купили 50 новых электрокаров, и это значительный рывок вперед. По мнению экспертов агентства «Автостат», с учетом вторичного рынка парк электрокаров как в России, так и в Новосибирске заметно вырос и будет расти и дальше — всего в стране продано новых 2254 «электрички», это в 3 раза больше, чем в
Давайте пройдемся по всем моделям электрокаров, проданным у нас, и посмотрим на их особенности.
Porsche Taycan — стильное 4-дверное купе, один из самых дорогих электрокаров в мире. У него два электромотора на каждой оси, их совокупная мощность варьируется от 380 до
На втором месте широко известный Nissan Leaf, который доминирует на вторичном рынке. Новых «Лифов» куплено 14 штук — поскольку официально Nissan эту модель у нас не продает, то машины завозят из других стран. Электромотор модели может развивать до
На третьем месте — премиальный Jaguar I-Pace (7 штук), уже 4 года официально представленный на нашем рынке. У него 2 электромотора, общая мощность 400 сил, емкость батареи 9
Корейская модель KIA Soul выпускается и в электрической версии EV, у нас продано 4 штуки. Официально не поставляется, а завозится из других стран. Мощность 136 или
Audi e-tron (3 штуки) — еще один игрок премиального рынка, который поставляется официально. Это один из самых крупных электрокаров длиной под 5 метров и шириной под 2 метра. У него 2 электромотора общей мощностью
Tesla Model Y (2 штуки) — электрокары этой марки самые знаменитые в мире, они в числе первопроходцев. Model Y — это футуристический кроссовер с дверьми-крыльями, его мощность от 204 до 450 сил, разгон до сотни за время до 3,5 секунды, емкость батареи 50–
Hyundai Kona Electric (2 штуки) — симпатичный компактный кроссовер из Кореи, его мощность 136 или
Ну и похожий на Sportage электрический KIA Niro (1 штука) с теми же моторами, что и у перечисленных выше «корейцев» мощностью 136 или
Подходит ли электрокар Новосибирску?
Но насколько же удобно и выгодно ездить на электрокаре в наших условиях? Ведь вроде прогресс не стоит на месте, дальность хода увеличивается, отношение меняется к лучшему, растет сеть зарядок.
Вот так, по данным сервиса Еcars24.info, выглядит сеть зарядок в Новосибирске — есть из чего выбрать. Но не всё так просто, есть много нюансов, говорят эксперты.
— Да, в пределах Москвы, если ты используешь его как второй автомобиль, хорошо. Ты не тратишься на заправку, ездишь 30–40 километров и всё замечательно, и климатические условия более-менее хорошие. Я опрашивал своих знакомых, а готовы ли вы сейчас купить электрокар как единственный автомобиль в семье? Никто не сказал да. Как второй автомобиль — да, как автомобиль городской, на которым ты будешь ездить до работы в пределах 30 километров — да, но обязательно только как второй автомобиль.
Все мы ездим между городами, развивается внутренний туризм. Хотим мы поехать на Алтай, в Шерегеш — на электромобиле ты этого не сделаешь. В наших условиях это особо тяжело, литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас используются, у них эффективность снижается от температуры окружающей среды и их использование в -30 практически полностью перекрывает возможности, — говорит директор федеральной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.
Да и представления о дешевизне эксплуатации электрокара не всегда верны. Выгоду от экономии бензина перекрывают стоимость электрокара, стоимость зарядки, стоимость замены батареи.
— Встает вопрос экономический целесообразности покупки электромобиля. Они фактически выходят дороже, чем обычные машины. Технологии производства аккумуляторов не позволяют производить их дешево. Запасов лития в мире не хватает — 432% составил рост стоимости лития за прошлый год. Мир еще не начал производить массово электрокары, а уже есть нехватка лития. Мы общаемся с производителями автокомпонентов, которые по сути поставляют на конвейер технологии и запчасти. У них у всех стратегия развития на ближайшие 15 лет — это не электромобили, это гибриды. Гибридный автомобиль — да, это история, где ты можешь передвигаться вне зависимости от погодных условий, — заключает Данил Соловьев.
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