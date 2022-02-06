В Новосибирск привезли 50 новеньких электрокаров — смотрим на них. Правда ли, что они намного выгоднее

Все мы ездим между городами, развивается внутренний туризм. Хотим мы поехать на Алтай, в Шерегеш — на электромобиле ты этого не сделаешь. В наших условиях это особо тяжело, литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас используются, у них эффективность снижается от температуры окружающей среды и их использование в -30 практически полностью перекрывает возможности, — говорит директор федеральной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

Да и представления о дешевизне эксплуатации электрокара не всегда верны. Выгоду от экономии бензина перекрывают стоимость электрокара, стоимость зарядки, стоимость замены батареи.

— Встает вопрос экономический целесообразности покупки электромобиля. Они фактически выходят дороже, чем обычные машины. Технологии производства аккумуляторов не позволяют производить их дешево. Запасов лития в мире не хватает — 432% составил рост стоимости лития за прошлый год. Мир еще не начал производить массово электрокары, а уже есть нехватка лития. Мы общаемся с производителями автокомпонентов, которые по сути поставляют на конвейер технологии и запчасти. У них у всех стратегия развития на ближайшие 15 лет — это не электромобили, это гибриды. Гибридный автомобиль — да, это история, где ты можешь передвигаться вне зависимости от погодных условий, — заключает Данил Соловьев.