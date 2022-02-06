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В Новосибирск привезли 50 новеньких электрокаров — смотрим на них. Правда ли, что они намного выгоднее

Какие электромобили предпочитают горожане

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Новосибирцы купили 50 новых электрокаров

Новосибирцы купили 50 новых электрокаров

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По итогам 2021 года Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России, лидирующих по спросу на новые электрокары. И пусть в абсолютных цифрах эти продажи пока невелики, но тенденция явно на возрастающий интерес к таким машинам. Какие новые «электрички» предпочитают новосибирцы и насколько сейчас, в 2022 году, удобно и выгодно владеть таким автомобилем — подробнее в нашем обзоре.

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Итак, в 2021 году у нас купили 50 новых электрокаров, и это значительный рывок вперед. По мнению экспертов агентства «Автостат», с учетом вторичного рынка парк электрокаров как в России, так и в Новосибирске заметно вырос и будет расти и дальше — всего в стране продано новых 2254 «электрички», это в 3 раза больше, чем в 2020-м. А что самое поразительное в Новосибирске: на 1-м месте по спросу — дорогущий Porsche Taycan, целых 16 авто по цене порядка 10 миллионов рублей.

Давайте пройдемся по всем моделям электрокаров, проданным у нас, и посмотрим на их особенности.

Porsche Taycan стоит до <nobr class="_">16 млн</nobr> рублей

Porsche Taycan стоит до 16 млн рублей

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Porsche Taycan — стильное 4-дверное купе, один из самых дорогих электрокаров в мире. У него два электромотора на каждой оси, их совокупная мощность варьируется от 380 до 761 л. с. Первую сотню Taycan берет за 2,9–5,1 секунды, это один из самых быстрых автомобилей на планете. Емкость аккумулятора достигает 93,4 кВт⋅ч, а запас хода — 450 километров. Стоимость по каталогу — от 8,5 до 16 миллионов рублей, но в реальности с опциями дешевле 10 миллионов машину на продаже не найдешь ни на «Дроме», ни на Auto.ru.

Nissan Leaf — самый популярный электрокар в мире

Nissan Leaf — самый популярный электрокар в мире

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На втором месте широко известный Nissan Leaf, который доминирует на вторичном рынке. Новых «Лифов» куплено 14 штук — поскольку официально Nissan эту модель у нас не продает, то машины завозят из других стран. Электромотор модели может развивать до 217 л. с., емкость батареи — до 62 кВт⋅ч, дальность хода — до 385 км/ч. Сервисы объявлений предлагают новые «Лифы» за 2,5 миллиона рублей.

Jaguar I-Pace может проехать почти <nobr class="_">500 км</nobr>

Jaguar I-Pace может проехать почти 500 км

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На третьем месте — премиальный Jaguar I-Pace (7 штук), уже 4 года официально представленный на нашем рынке. У него 2 электромотора, общая мощность 400 сил, емкость батареи 90 кВт⋅ч, запас хода до 480 километров. Jaguar I-Pace обладает интересным дизайном, и в 2019 году он стал автомобилем года. Стоимость по каталогу — 7,5 миллиона рублей.

KIA Soul EV на базе обычного кроссовера

KIA Soul EV на базе обычного кроссовера

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Корейская модель KIA Soul выпускается и в электрической версии EV, у нас продано 4 штуки. Официально не поставляется, а завозится из других стран. Мощность 136 или 204 л. с., емкость батареи 39,2 или 64 кВт⋅ч, запас хода 276–450 километров. Купить этот компактный электрический кроссовер можно за 2–2,5 миллиона рублей.

Audi e-tron — под 5 метров длиной

Audi e-tron — под 5 метров длиной

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Audi e-tron (3 штуки) — еще один игрок премиального рынка, который поставляется официально. Это один из самых крупных электрокаров длиной под 5 метров и шириной под 2 метра. У него 2 электромотора общей мощностью 408 л. с., которые разгоняют автомобиль до сотни за 5,7 секунды. Емкость батареи 95 кВт⋅ч, запас хода — 436 километров.

Tesla — самая знаменитая электромарка в мире

Tesla — самая знаменитая электромарка в мире

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Tesla Model Y (2 штуки) — электрокары этой марки самые знаменитые в мире, они в числе первопроходцев. Model Y — это футуристический кроссовер с дверьми-крыльями, его мощность от 204 до 450 сил, разгон до сотни за время до 3,5 секунды, емкость батареи 50–75 кВт⋅ч, запас хода до 450 километров. Официально в Россию не поставляется, а перепродавцы предлагают модель за 6–7 миллионов рублей.

Hyundai Kona Electric обойдется в <nobr class="_">3 млн</nobr> рублей

Hyundai Kona Electric обойдется в 3 млн рублей

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Hyundai Kona Electric (2 штуки) — симпатичный компактный кроссовер из Кореи, его мощность 136 или 204 л. с., емкость батареи 39,2 или 64 кВт⋅ч, дальность хода 312 или 483 километров. Официально в России не представлен, а на сервисах объявлений автомобиль предлагается за 3 миллиона рублей.

KIA Niro проедет не больше 400 км

KIA Niro проедет не больше 400 км

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Ну и похожий на Sportage электрический KIA Niro (1 штука) с теми же моторами, что и у перечисленных выше «корейцев» мощностью 136 или 204 л. с. Батареи тут тоже аналогичные, но запас хода меньше — 240 или 380 километров. Купить эту «электричку» можно за 2,5–3 миллиона рублей.

Подходит ли электрокар Новосибирску?

Но насколько же удобно и выгодно ездить на электрокаре в наших условиях? Ведь вроде прогресс не стоит на месте, дальность хода увеличивается, отношение меняется к лучшему, растет сеть зарядок.

Зарядки в Новосибирске

Зарядки в Новосибирске

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Вот так, по данным сервиса Еcars24.info, выглядит сеть зарядок в Новосибирске — есть из чего выбрать. Но не всё так просто, есть много нюансов, говорят эксперты.

— Да, в пределах Москвы, если ты используешь его как второй автомобиль, хорошо. Ты не тратишься на заправку, ездишь 30–40 километров и всё замечательно, и климатические условия более-менее хорошие. Я опрашивал своих знакомых, а готовы ли вы сейчас купить электрокар как единственный автомобиль в семье? Никто не сказал да. Как второй автомобиль — да, как автомобиль городской, на которым ты будешь ездить до работы в пределах 30 километров — да, но обязательно только как второй автомобиль.

Все мы ездим между городами, развивается внутренний туризм. Хотим мы поехать на Алтай, в Шерегеш — на электромобиле ты этого не сделаешь. В наших условиях это особо тяжело, литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас используются, у них эффективность снижается от температуры окружающей среды и их использование в -30 практически полностью перекрывает возможности, — говорит директор федеральной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

Да и представления о дешевизне эксплуатации электрокара не всегда верны. Выгоду от экономии бензина перекрывают стоимость электрокара, стоимость зарядки, стоимость замены батареи.

— Встает вопрос экономический целесообразности покупки электромобиля. Они фактически выходят дороже, чем обычные машины. Технологии производства аккумуляторов не позволяют производить их дешево. Запасов лития в мире не хватает — 432% составил рост стоимости лития за прошлый год. Мир еще не начал производить массово электрокары, а уже есть нехватка лития. Мы общаемся с производителями автокомпонентов, которые по сути поставляют на конвейер технологии и запчасти. У них у всех стратегия развития на ближайшие 15 лет — это не электромобили, это гибриды. Гибридный автомобиль — да, это история, где ты можешь передвигаться вне зависимости от погодных условий, — заключает Данил Соловьев.

Почитайте еще данные о продажах новых автомобилей в Новосибирске — их почти 20 тысяч штук.

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