Новосибирцы бросились скупать автомобили на фоне падения рубля — смотрим, в какие машины лучше вкладывать

Итак, 2021 год новосибирские автомобильные дилеры окончили с неплохими результатами, несмотря на все дефициты машин и комплектующих, несмотря на галопирующий рост цен, несмотря на накрутки на дополнительное оборудование. В нашем регионе продано почти 20 тысяч новых автомобилей, и это на 7,7 процента больше, чем в 2020 году. Что покупают новосибирцы, как меняются предпочтения и сколько стоят самые популярные у нас машины — подробнее в обзоре НГС.
В 2021 году, по данным агентства «Автостат», сменился лидер продаж в списке производителей — корейская Hyundai уступила первое место нашей «Ладе». Отечественный бренд продемонстрировал рост на целых 27,5%, в то время как корейцы просели на 5,8%. Однако если брать их дочерний бренд KIA, то в сумме у корейцев будет 5048 проданных машин — безоговорочное первое место, Корея пока рулит в Новосибирске. Тем не менее у «Лады» хорошо подтянулись «Веста» и «Нива-Тревел», что отражает в том числе и растущее доверие к отечественным автомобилям.
— Тенденции — люди стали больше брать машины отечественного автопрома, при этом можно сказать, что удачная получилась модель «Лада-Веста», она действительно симпатичная, интересная модель. Можно действительно получить хороший автомобиль за сравнительно небольшие деньги. Корейцы немного уступили, видимо, вышли новые модели и ценовая политика уже не такая привлекательная. И та же новая «Крета» — она прям на любителя по внешнему виду, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
— Возможно, дилерские центры «Лады» были наиболее готовы к тому спросу, который начал распределяться с тех дилерских центров, где возник дефицит автомобилей. Возможно, аппетиты «АвтоВАЗа» были не настолько сильно выражены с точки зрения дополнительного оснащения и наценок, — отмечает Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто».
Впервые в топ-10 марок ворвались китайцы — бренд Chery показал рост на целых 155,4%.
— Продукт наиболее интересный по соотношению цены и качества — это китайские марки, наиболее популярны с точки зрения прироста продаж. Тенденции идут к тому, что «китайцы» вероятно вытеснят средний ценовой сегмент и целиком и полностью его займут, — добавляет эксперт.
А вот прошлогодние премиальные участники топ-10 — BMW и Lexus — покинули рейтинг. При этом отличные показатели роста у «Тойоты», которая благодаря своим высоким ценам уже становится этакой заменой премиуму. «Камри» уже стоит от 2 до 3,2 миллиона рублей, а RAV4 — от 2,2 до 3,1 миллиона рублей.
— Мы видим прочную позицию «Тойоты», которая держит рынок, несмотря на то, что цены просто капец какие высокие. «Тойоте» у нас в Сибири доверяют, как никакой другой марке иностранной. Прибавка у нее прям приличная, — объясняет Вячеслав Ашурков.
Абсолютным лидером среди моделей у нас остается корейский паркетник Hyundai Creta, хоть и потерявший 4,2%. Возможно, сказались смена поколений и спорная внешность новой машины, но ранее сообщалось, что производитель готовит срочный рестайлинг. В базе Creta уже стоит
Взрывной рост продаж бюджетного Volkswagen Polo на 49% эксперты связывают с выходом нового поколения в более удобном кузове лифт-бэк и гибкой ценовой политикой дилеров.
Откуда же у бедных новосибирцев, вечно жалующихся на жизнь, такие деньги на новые автомобили? Может быть, и правда мы «стали более лучше жить»? Специалисты видят причины в развитии кредитования и желании людей спасти обесценивающиеся деньги. Вкладывают в ту же «Тойоту», которая никогда не подведет с ликвидностью и сохранением цены на вторичке.
—- По «Тойоте» отдельная тема, во времена всех кризисов, там 2014 год, все старались купить на любых условиях, по любой цене. Это своего рода для людей способ инвестиций, сохранения сбережений, даже не всегда это выражается в потребности наличия самого автомобиля, — говорит Денис Перегудов.
— Очень много кредитных моментов, это же не за наличные деньги машины куплены. В 2021 году намного больше кредитов. Когда инфляционные процессы в стране идут высокими темпами, когда геополитическая ситуация не совсем надежная, есть понимание, что рубль обесценивается. А ты же берешь кредит в рублях, покупаешь машину за сегодняшние деньги и понимаешь, что ты в любом случае не проиграешь. Эту машину ты можешь потом продать явно дороже, а завтрашний рубль будет явно дешевле, — заключает Вячеслав Ашурков.
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