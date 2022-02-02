Новосибирцы бросились скупать автомобили на фоне падения рубля — смотрим, в какие машины лучше вкладывать

— Тенденции — люди стали больше брать машины отечественного автопрома, при этом можно сказать, что удачная получилась модель «Лада-Веста», она действительно симпатичная, интересная модель. Можно действительно получить хороший автомобиль за сравнительно небольшие деньги. Корейцы немного уступили, видимо, вышли новые модели и ценовая политика уже не такая привлекательная. И та же новая «Крета» — она прям на любителя по внешнему виду, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.



— Возможно, дилерские центры «Лады» были наиболее готовы к тому спросу, который начал распределяться с тех дилерских центров, где возник дефицит автомобилей. Возможно, аппетиты «АвтоВАЗа» были не настолько сильно выражены с точки зрения дополнительного оснащения и наценок, — отмечает Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто».

Впервые в топ-10 марок ворвались китайцы — бренд Chery показал рост на целых 155,4%.