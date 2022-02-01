Цена знаменитого бюджетного автомобиля Hyundai Solaris впервые в истории превысила миллион рублей

Знаменитый седан Hyundai Solaris, 10 лет назад открывший для россиян сегмент доступных бюджетных иномарок, впервые в истории превысил в своей стоимости 1 миллион рублей.
По данным конфигуратора «Хендэ Мотор СНГ», с февраля цена базовой версии автомобиля составляет
На старте продаж в начале
— Каждый год происходит индексация цен на новые автомобили в связи с тем, что меняется и модельный год, и производитель учитывает все издержки по мере роста цен на расходные материалы, запасные части. Цены растут от 3 до 7 процентов по опыту предыдущих лет. Средняя индексация, как правило, близка к официальным данным по инфляции. Текущий рост цен абсолютно логичное продолжение тренда на рост стоимости. Есть еще такой нюанс как повышение ставки утилизационного сбора, которая в этом году так же увеличивается, — комментирует Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто».
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