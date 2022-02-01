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Цена знаменитого бюджетного автомобиля Hyundai Solaris впервые в истории превысила миллион рублей

На старте продаж в начале 2010-х Solaris стоил порядка 370 тысяч рублей

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Текущий рост цен — абсолютно логичное продолжение тренда на рост стоимости

Текущий рост цен — абсолютно логичное продолжение тренда на рост стоимости

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Знаменитый седан Hyundai Solaris, 10 лет назад открывший для россиян сегмент доступных бюджетных иномарок, впервые в истории превысил в своей стоимости 1 миллион рублей.

По данным конфигуратора «Хендэ Мотор СНГ», с февраля цена базовой версии автомобиля составляет 1 005 000 рублей — это за 1,4-литровый двигатель и механическую КП. Средний уровень оснащения с 1,6-литровым двигателем и автоматом обойдется в 1 151 000 рублей. А топовая версия седана тянет на 1 301 000 рублей, при этом если добавить дополнительные пакеты оборудования, цена превысил 1,5 миллиона рублей.

На старте продаж в начале 2010-х Solaris стоил порядка 370 тысяч рублей, что позволило многим людям впервые стать обладателями качественной иномарки. Несколько лет Solaris удерживал 1-е место в рейтинге продаж новых иномарок. В 2014 году автомобиль стоил от 450 тысяч рублей, затем с кризисом начался непрерывный рост цен и вот взята отметка в 1 миллион рублей.

— Каждый год происходит индексация цен на новые автомобили в связи с тем, что меняется и модельный год, и производитель учитывает все издержки по мере роста цен на расходные материалы, запасные части. Цены растут от 3 до 7 процентов по опыту предыдущих лет. Средняя индексация, как правило, близка к официальным данным по инфляции. Текущий рост цен абсолютно логичное продолжение тренда на рост стоимости. Есть еще такой нюанс как повышение ставки утилизационного сбора, которая в этом году так же увеличивается, — комментирует Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто».

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«Солярис»новые авто
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