«То лампочка перегорит, то аккумулятор сядет». Рассказы водителей о реальных поломках китайских машин, которые бьют рекорды продаж

По самым последним данным автомобильной статистики, продажи новых китайских машин поставили в России исторический рекорд. То есть никогда россияне так не раскупали «китайцев», как в 2021 году: за 11 месяцев реализовано 103 384 авто, это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. Что происходит? «Китайцы» перестали ломаться? Стали престижней? Выигрывают по цене? Разбираемся с авторедактором НГС Дмитрием Косенко и изучаем отзывы автовладельцев.

Львиная доля всех продаж китайских авто приходится сейчас всего на 3 бренда: Haval ( 34 765 штук), Chery ( 32 883 шт.) и Geely ( 22 479 шт. ). Но если смотреть на общий автопарк «китайцев», то тут мы увидим отголоски прежнего лидерства других брендов. Например, в Новосибирской области на учете стоит 7600 китайских авто, среди них лидирует Lifan, а особо популярной была модель Lifan X60. Сейчас, конечно, сильно развернулся бренд Haval, не зря им был построен собственный завод под Тулой для локализации производства. Аналитики отмечают, что по «китайцам» не так ощутим дефицит из-за нехватки электронных чипов и не так масштабно они оснащаются допоборудованием.