10 декабря пятница
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 5/10
usd 73.60
eur 83.34
Тема дняОбыски прошли в Центре креативных индустрий
Все новости
Все новости

«То лампочка перегорит, то аккумулятор сядет». Рассказы водителей о реальных поломках китайских машин, которые бьют рекорды продаж

Изучаем, как обстоят дела с надежностью и ликвидностью современных китайских авто

2 115
8Обсудить

Поделиться

Салон продаж автомобилей Haval

Салон продаж автомобилей Haval

Поделиться

По самым последним данным автомобильной статистики, продажи новых китайских машин поставили в России исторический рекорд. То есть никогда россияне так не раскупали «китайцев», как в 2021 году: за 11 месяцев реализовано 103 384 авто, это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. Что происходит? «Китайцы» перестали ломаться? Стали престижней? Выигрывают по цене? Разбираемся с авторедактором НГС Дмитрием Косенко и изучаем отзывы автовладельцев.

Львиная доля всех продаж китайских авто приходится сейчас всего на 3 бренда: Haval (34 765 штук), Chery (32 883 шт.) и Geely (22 479 шт.). Но если смотреть на общий автопарк «китайцев», то тут мы увидим отголоски прежнего лидерства других брендов. Например, в Новосибирской области на учете стоит 7600 китайских авто, среди них лидирует Lifan, а особо популярной была модель Lifan X60. Сейчас, конечно, сильно развернулся бренд Haval, не зря им был построен собственный завод под Тулой для локализации производства. Аналитики отмечают, что по «китайцам» не так ощутим дефицит из-за нехватки электронных чипов и не так масштабно они оснащаются допоборудованием.

— Китайцы более гибко приспосабливаются к отсутствию разного рода комплектующих. Когда что-то заканчивается, но при этом появляются другие комплектующие, они адаптируются и начинают сборку других комплектаций. Приходят клиенты, отмечают, что в автомобилях, которые продаем мы, дополнительное оборудование на порядок меньше, чем в других дилерских центрах, — говорит Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто» (марки Chery, FAW).

Вообще, при выборе китайского автомобиля всегда были 4 ключевых проблемных фактора: низкое качество и убогий дизайн, высокая вероятность поломок (люди всегда боялись этого), низкая престижность («Китай, фу-фу»), непонятная остаточная цена и низкая ликвидность при перепродаже на вторичке.

Но время шло, и прогресс китайского автопрома начал переламывать представления об этих автомобилях. За последние годы я поездил на многих «китайцах», и они действительно демонстрируют высокий уровень качества. Салоны у них зачастую превосходят по дизайну и отделке массовых «европейцев», таких как Renault или Skoda. Уровень оснащения — всегда гораздо выше, а цены при этом существенно ниже. Дизайн тоже начал подтягиваться, те же Haval F7 или новейший Haval Jolion выглядят вполне прилично.

Дизайн «китайца» современен и интересен

Дизайн «китайца» современен и интересен

Поделиться

Что касается престижности — ну за истинной престижностью надо обращаться к Mercedes-Benz или Land Rover. А в массовом сегменте люди начали делать разумный выбор: зачем им полупустой якобы престижный немецкий Volkswagen без ничего, если есть вариант дешевле с кожаным салоном, электронными помощниками, панорамной крышей, круговым обзором и прочими радостями.

А что всё-таки с надежностью и поломками? Посмотрим, что пишут водители на сервисе Auto.ru о своих «китайцах». Вот владелец популярнейшей модели Chery Tiggo (2013 год выпуска) сообщает: «Боялся, но купил и ни разу не жалею. За три года практически каждодневной езды никаких претензий к Тигру не возникало. Плановые работы — замена масла, фильтров. Из внеплановых работ — замена лампочек ближнего света, задних габаритов. Из проблем — загорелся чек по второй лямбде. Заглушил 2-й кислородный датчик программно». Общая оценка водителей для марки Chery — 4,1 балла по 5-балльной шкале.

А вот владелец говорит о более свежем Haval H9 выпуска 2018 года, за 3 года в машине ничего особого «не вылезло»: «По поводу надежности — за более чем 100 тысяч пробега у других владельцев каких-то особенных проблем не замечалось. То лампочка перегорит, то аккумулятор сядет. Главный минус — слишком чувствительные к влаге сенсоры в ручках, особенно на багажнике. Периодически открывается с пятого раза. Говорят, что эта проблема решается герметизацией ручки, что многие и делают. Подводя итог. Машина дарит дикий восторг от обладания и управления ею». Общая оценка для этой модели — 4,7 балла.

Вот еще одна трехлетка, популярный кроссовер Geely Atlas 2018 года. Владелец доволен ценой и качеством: «Рискнул, купил, и в принципе всё нормуль. Автомобиль ни разу не подвел. На данный момент пробег 89 000 км, пока замена масла и расходников, поломок нет. Объехал на нём пол-России, был и в Крыму, и в Карелии. Из минусов хотелось бы отметить высокий расход бензина и невысокую динамику». Общая оценка владельцев — 4,7 балла.

А вот рассказ водителя о прежнем лидере рынка китайцев, это Lifan X60 выпуска 2015 года: «За всё время эксплуатации не подводил, в труднопроходимых местах идет довольно неплохо, дешевый в обслуживании, детали для него имеются, подвеска немного жесткая, но очень стойкая. На трассе авто держится очень хорошо, боковые порывы ветром несильно чувствуются, на скорости 150+ скорость несильно чувствуется, звук мотора только громкий». В целом автомобилисты поставили этой модели 4,2 балла.

— Те автомобили, которые ранее продавались, Chery Tiggo 3, которая уже ушла с рынка, многие клиенты, которые ее эксплуатировали, остаются внутри бренда и меняют их на текущие модели. Какой-то детской болезни у машин нет. У каждого своя может быть индивидуальная проблема или поломка. Ничего глобального нет. Двигатели из строя не выходят, коробки передач эксплуатируются длительное время. Если что-то выходит из строя, это локальные поломки, например, отказ датчика давления в шинах или какие-то элементы подвески, — рассказывает о техобслуживании «китайцев» Денис Перегудов.

Салон новенького Haval Jolion

Салон новенького Haval Jolion

Поделиться

А что с ликвидностью и остаточной ценой на вторичке? Посмотрим на тот же Geely Atlas, сейчас цена нового автомобиля в комплектации Luxury с 2,4-литровым мотором, автоматом и полным приводом составляет 1 836 990 рублей. Вот предложения о продаже аналогичных машин в версии «Люкс»:

  • Geely Atlas 2018 года, 1 630 000 рублей, пробег 66 573 км. Цена такой новой машины в 2018 году составляла 1 459 990 рублей;
  • Geely Atlas 2017 года, 1 799 000 рублей, пробег 33 890 км;
  • Geely Atlas 2018 года, 1 488 000 рублей, пробег 65 000 км. Объявление подано 3 декабря, машина уже продана;
  • Geely Atlas 2018 года, 1 550 000 рублей, пробег 55 000 км. Объявление подано 29 ноября, машина продана.

Как видим, цены на 3–4-летние автомобили не только не упали до плинтуса. Сейчас подержанные авто стоят больше, чем когда-то стоили новыми, то есть автовладельцы сохранили свои деньги.

Рассказываем, кто на дороге хозяин. Неформальная иерархия автомобилей на улицах Новосибирска — кто крут, а кого обижают.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авто с пробегомкитайцыновые авто
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться