«То лампочка перегорит, то аккумулятор сядет». Рассказы водителей о реальных поломках китайских машин, которые бьют рекорды продаж

По самым последним данным автомобильной статистики, продажи новых китайских машин поставили в России исторический рекорд. То есть никогда россияне так не раскупали «китайцев», как в 2021 году: за 11 месяцев реализовано
Львиная доля всех продаж китайских авто приходится сейчас всего на 3 бренда: Haval (
— Китайцы более гибко приспосабливаются к отсутствию разного рода комплектующих. Когда что-то заканчивается, но при этом появляются другие комплектующие, они адаптируются и начинают сборку других комплектаций. Приходят клиенты, отмечают, что в автомобилях, которые продаем мы, дополнительное оборудование на порядок меньше, чем в других дилерских центрах, — говорит Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто» (марки Chery, FAW).
Вообще, при выборе китайского автомобиля всегда были 4 ключевых проблемных фактора: низкое качество и убогий дизайн, высокая вероятность поломок (люди всегда боялись этого), низкая престижность («Китай, фу-фу»), непонятная остаточная цена и низкая ликвидность при перепродаже на вторичке.
Но время шло, и прогресс китайского автопрома начал переламывать представления об этих автомобилях. За последние годы я поездил на многих «китайцах», и они действительно демонстрируют высокий уровень качества. Салоны у них зачастую превосходят по дизайну и отделке массовых «европейцев», таких как Renault или Skoda. Уровень оснащения — всегда гораздо выше, а цены при этом существенно ниже. Дизайн тоже начал подтягиваться, те же
Что касается престижности — ну за истинной престижностью надо обращаться к Mercedes-Benz или Land Rover. А в массовом сегменте люди начали делать разумный выбор: зачем им полупустой якобы престижный немецкий Volkswagen без ничего, если есть вариант дешевле с кожаным салоном, электронными помощниками, панорамной крышей, круговым обзором и прочими радостями.
А что всё-таки с надежностью и поломками? Посмотрим, что пишут водители на сервисе Auto.ru о своих «китайцах». Вот владелец популярнейшей модели Chery Tiggo (2013 год выпуска) сообщает: «Боялся, но купил и ни разу не жалею. За три года практически каждодневной езды никаких претензий к Тигру не возникало. Плановые работы — замена масла, фильтров. Из внеплановых работ — замена лампочек ближнего света, задних габаритов. Из проблем — загорелся чек по второй лямбде. Заглушил
А вот владелец говорит о более свежем
Вот еще одна трехлетка, популярный кроссовер Geely Atlas 2018 года. Владелец доволен ценой и качеством: «Рискнул, купил, и в принципе всё нормуль. Автомобиль ни разу не подвел. На данный момент пробег
А вот рассказ водителя о прежнем лидере рынка китайцев, это
— Те автомобили, которые ранее продавались, Chery Tiggo 3, которая уже ушла с рынка, многие клиенты, которые ее эксплуатировали, остаются внутри бренда и меняют их на текущие модели. Какой-то детской болезни у машин нет. У каждого своя может быть индивидуальная проблема или поломка. Ничего глобального нет. Двигатели из строя не выходят, коробки передач эксплуатируются длительное время. Если что-то выходит из строя, это локальные поломки, например, отказ датчика давления в шинах или какие-то элементы подвески, — рассказывает о техобслуживании «китайцев» Денис Перегудов.
А что с ликвидностью и остаточной ценой на вторичке? Посмотрим на тот же Geely Atlas, сейчас цена нового автомобиля в комплектации Luxury с
- Geely Atlas 2018 года,
1 630 000рублей, пробег 66 573 км. Цена такой новой машины в 2018 году составляла 1 459 990рублей;
- Geely Atlas 2017 года,
1 799 000рублей, пробег 33 890 км;
- Geely Atlas 2018 года,
1 488 000рублей, пробег 65 000 км.Объявление подано 3 декабря, машина уже продана;
- Geely Atlas 2018 года,
1 550 000рублей, пробег 55 000 км. Объявление подано 29 ноября, машина продана.
Как видим, цены на
Рассказываем, кто на дороге хозяин. Неформальная иерархия автомобилей на улицах Новосибирска — кто крут, а кого обижают.