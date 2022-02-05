Разбираем аварию, в которой добрые водители пустили лихача через сплошную: автобус влетел в столб

В рубрике «Куда ты рулишь?» поподробней остановимся на ДТП с автобусом и кроссовером, в котором пострадала пассажирка. Одной из причин аварии стала медвежья услуга других водителей, которые пропустили кроссовер, совершавший опасный левый поворот. Так стоит ли пропускать таких водителей — в нашем материале.
Улица Сибиряков-Гвардейцев, 30, по три полосы в каждую сторону плюс обособленные сплошными линиями трамвайные пути. Кроссовер Nissan Qashqai начинает поворот налево через пути, автомобили стоят в пробке, поэтому их водители решаются пропустить Qashqai — сначала кроссовер в левом ряду, потом «Газель» в среднем ряду. А по правому ряду между тем движется автобус — с ним, собственно, и происходит столкновение, смотрите видео.
Вина водителя Qashqai, конечно, очевидна — не только не пропустил встречный транспорт при повороте, но и еще и начал маневр там, где летом трамвайные пути (со стороны, где ехал кроссовер) обособлены сплошными линиями разметки, что видно на снимках «Яндекс.Панорам». В итоге один человек пострадал.
— Обратилась гражданка в лечебное учреждение. Она получила травмы при таком ДТП, в котором водитель автобуса столкнулся со столбом. Это сообщение поступило в дежурную часть, зафиксировано, в настоящее время проводится расследование. У нее ушибы мягких тканей ноги, — уточнили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Так стоило ли пропускать водителя в такой ситуации, ведь если бы ему не дали проехать, ДТП бы не было. Тем, кто разворачивается/поворачивает в запрещенных местах, другие автомобилисты фактически оказывают медвежью услугу.
— К сожалению, я очень часто вижу, как горе-водитель пытается развернуться в неположенном месте. И да, многие водители принимают решение их пропустить. Чем они руководствуются? Наверное, тем, что сами позволяют себе делать так же, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Между тем, водителя кроссовера может ждать административная ответственность за совершение ДТП и выезд на встречную полосу. А возможно, еще и за оставление места аварии.
КоАП РФ, статья 12.16.2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Так что же делать: пропускать или нет нарушителей? Одно дело — это намеренно «учить» других водителей, осложняя дорожную ситуацию, другое — просто не пускать в опасных ситуациях. А описанная ситуация довольно коварна: именно при разворотах или поворотах налево в запрещенных местах часто происходят аварии, поскольку обзор закрыт из-за уступающих.
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