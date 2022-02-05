Разбираем аварию, в которой добрые водители пустили лихача через сплошную: автобус влетел в столб

В рубрике «Куда ты рулишь?» поподробней остановимся на ДТП с автобусом и кроссовером, в котором пострадала пассажирка. Одной из причин аварии стала медвежья услуга других водителей, которые пропустили кроссовер, совершавший опасный левый поворот. Так стоит ли пропускать таких водителей — в нашем материале.



Улица Сибиряков-Гвардейцев, 30, по три полосы в каждую сторону плюс обособленные сплошными линиями трамвайные пути. Кроссовер Nissan Qashqai начинает поворот налево через пути, автомобили стоят в пробке, поэтому их водители решаются пропустить Qashqai — сначала кроссовер в левом ряду, потом «Газель» в среднем ряду. А по правому ряду между тем движется автобус — с ним, собственно, и происходит столкновение, смотрите видео.