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Полиция объяснила, за что эвакуировала машину с муниципальной бесплатной парковки на Советской

На месте не оказалось знака парковки, а сам карман неправильно оформили

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Парковка на Советской, 2

Парковка на Советской, 2

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В МВД подробно объяснили, почему сотрудники ГИБДД Новосибирска эвакуировали автомобиль сибирячки из официального муниципального бесплатного парковочного кармана на Советской, 2. Причина — отсутствие знака парковки 6.4 и неправильное оформление этой парковки.

— Был обнаружен автомобиль, указанный в обращении, который стоял в нарушение п. 12.4 ПДД РФ, а именно — в 3,4 метра от знака 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

В августе 2021 года сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску было установлено, что на улицу Советскую отсутствует проект организации дорожного движения. В адрес Департамента транспорта и дорожно­-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска было подготовлено и выдано предписание. За невыполнение законного предписания департамент привлечен к административной ответственности по ч. 27 ст. 19.5. Информация о невыполнении предписания направлена в прокуратуру города Новосибирска. На данный момент не представляется возможным установить, должен ли в районе дома № 2 на улице Советской быть установлен дорожный знак 6.4 «Парковка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Таким образом, получается, что физически парковка есть, на сайте мэрии в реестре она числится, но как положено не оформлена по проекту схемы движения. В полиции уточнили, что в мэрию подготовлен запрос, чтобы разъяснить, каким элементом дороги является участок улицы Советской, с которого и эвакуировали автомобиль.

Почитайте еще, как на месте стихийной парковки на газоне у набережной появился разрешающий знак.

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