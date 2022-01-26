Полиция объяснила, за что эвакуировала машину с муниципальной бесплатной парковки на Советской

В МВД подробно объяснили, почему сотрудники ГИБДД Новосибирска эвакуировали автомобиль сибирячки из официального муниципального бесплатного парковочного кармана на Советской, 2. Причина — отсутствие знака парковки 6.4 и неправильное оформление этой парковки.
— Был обнаружен автомобиль, указанный в обращении, который стоял в нарушение п. 12.4 ПДД РФ, а именно — в 3,4 метра от знака 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».
В августе 2021 года сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску было установлено, что на улицу Советскую отсутствует проект организации дорожного движения. В адрес Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска было подготовлено и выдано предписание. За невыполнение законного предписания департамент привлечен к административной ответственности по ч. 27 ст. 19.5. Информация о невыполнении предписания направлена в прокуратуру города Новосибирска. На данный момент не представляется возможным установить, должен ли в районе дома
Таким образом, получается, что физически парковка есть, на сайте мэрии в реестре она числится, но как положено не оформлена по проекту схемы движения. В полиции уточнили, что в мэрию подготовлен запрос, чтобы разъяснить, каким элементом дороги является участок улицы Советской, с которого и эвакуировали автомобиль.
Почитайте еще, как на месте стихийной парковки на газоне у набережной появился разрешающий знак.