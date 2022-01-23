На тротуаре даже удобнее: изгнанные с парковок Вокзальной магистрали водители нашли выход из положения

Представляем новый, 261-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Убрали «карманы» на Вокзальной магистрали, теперь машины паркуют на тротуаре, — сообщает читательница Елена (фото выше).