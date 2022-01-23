На тротуаре даже удобнее: изгнанные с парковок Вокзальной магистрали водители нашли выход из положения

Представляем новый,
— Убрали «карманы» на Вокзальной магистрали, теперь машины паркуют на тротуаре, — сообщает читательница Елена (фото выше).
— Ул. Крылова, 14. Что этому хамью до пешеходов — пусть по проезжей части обходят, — пишет Марья.
— Пересечение Красный проспект — Достоевского, — уточняют очевидцы.
— «Тойота-Целика» на ул. Советская, 64 встала на тротуар, полностью перегородив дорогу пешеходам, — недоволен Виталий.
— Человек каждый божий день там паркуется, а пешеходы протискиваются между машин. Мамы с колясками его облетают, видимо. Вот такой красавец решил, что самое место его длинномеру — пешеходный переход, — жалуется Полина.
— Вот гений парковки прям посреди площади Маркса, — негодует Дмитрий.
— Улица Шамшурина. Может ГИБДД на этом тротуаре сделает официальную парковку, ну их, этих пешеходов, — пишут читатели.
Даем ценный совет — если встать криво и выпятить хвост на дорогу, можно сожрать одну полосу движения. Не благодарите.
— На Станиславского, 20 постоянно водители блокируют тротуар и приходится идти по дороге, — возмущается Ксения.
СЮЖЕТ
— Борюсь с подобным на ул. Учительской уже около полугода. Автомобили передвигаются совместно с пешеходами и стоят по обе стороны припаркованные. Согласно нормативным документам, ГОСТ, СП, которые у меня имеются, такого быть не должно. Это небезопасно, — рассказывает о своей борьбе наш читатель.
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