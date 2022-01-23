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На тротуаре даже удобнее: изгнанные с парковок Вокзальной магистрали водители нашли выход из положения

Изучаем новые фото с нарушителями правил парковки в Новосибирске

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 261-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Убрали «карманы» на Вокзальной магистрали, теперь машины паркуют на тротуаре, — сообщает читательница Елена (фото выше).

Перегородил проход

Перегородил проход

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— Ул. Крылова, 14. Что этому хамью до пешеходов — пусть по проезжей части обходят, — пишет Марья.

Можно обойти

Можно обойти

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— Пересечение Красный проспект — Достоевского, — уточняют очевидцы.

Тут обойти трудно

Тут обойти трудно

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— «Тойота-Целика» на ул. Советская, 64 встала на тротуар, полностью перегородив дорогу пешеходам, — недоволен Виталий.

На пешеходном переходе

На пешеходном переходе

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— Человек каждый божий день там паркуется, а пешеходы протискиваются между машин. Мамы с колясками его облетают, видимо. Вот такой красавец решил, что самое место его длинномеру — пешеходный переход, — жалуется Полина.

Нашел себе островок

Нашел себе островок

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— Вот гений парковки прям посреди площади Маркса, — негодует Дмитрий.

Тротуар пропадает

Тротуар пропадает

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— Улица Шамшурина. Может ГИБДД на этом тротуаре сделает официальную парковку, ну их, этих пешеходов, — пишут читатели.

Съел полосу

Съел полосу

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Даем ценный совет — если встать криво и выпятить хвост на дорогу, можно сожрать одну полосу движения. Не благодарите.

Перегородил проход

Перегородил проход

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— На Станиславского, 20 постоянно водители блокируют тротуар и приходится идти по дороге, — возмущается Ксения.

Тротуар заставлен машинами

Тротуар заставлен машинами

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Борюсь с подобным на ул. Учительской уже около полугода. Автомобили передвигаются совместно с пешеходами и стоят по обе стороны припаркованные. Согласно нормативным документам, ГОСТ, СП, которые у меня имеются, такого быть не должно. Это небезопасно, — рассказывает о своей борьбе наш читатель.

Посмотрите еще, за что спустили колеса «Хёндэ-Крете» во дворе и как встал «Лэнд-Крузер 313».

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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