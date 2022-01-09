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Месть жильцов за парковку. Смотрим, за что спустили колеса «Хендэ-Крете» во дворе и как встал «Лэнд Крузер» 313

Изучаем новые фото с нарушителями правил парковки в Новосибирске

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Стоянка во дворе

Стоянка во дворе

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Представляем новый, 259-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Очередные дворовые разборки — кроссовер «Хендэ-Крета» стоит так, что мешает пройти людям вдоль зеленого заборчика (фото выше). В итоге автомобилю спустили колеса. А как вы считаете, можно ли так поступать — проголосуйте в конце статьи.

Грузовик помешал людям

Грузовик помешал людям

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— Хочу поделиться фото, на мой взгляд, выдающегося деятеля убийственной парковки. Красный проспект, проход между домами № 92 и 94. Это намного выше уровня Красного проспекта, дома стоят на возвышении, а между ними узкая дорожка к лестнице, которая ведет к выходу из метро. То есть это выход из квартала. Грузовичок доставки привез воду для магазина — пристройки к дому № 92 («Океан»). Но не стал парковаться на проспекте — там же платная парковка теперь, а заехал во дворы, и там задним ходом прямо в этот пешеходный проход. Бабушке на лестнице с сумкой на колесиках пришлось стоять ждать, пока разгрузится, — рассказывает читатель Николай.

Стоянка на инвалидных местах

Стоянка на инвалидных местах

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Читатели сообщают об автомобилях на инвалидных местах.

Джип на проезжей части

Джип на проезжей части

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Очередной любитель сделать себе удобно. Например, чтобы до пешеходного перехода было недалеко идти. Судя по запорошенному снегом авто, стоит там далеко не 5 минут. Локация — пересечение улицы М. Горького и Красного проспекта, — сообщают очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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На тротуаре поближе к магазинам — так же гораздо лучше.

Заехал на газон

Заехал на газон

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— Встал в сквере за оперным театром прямо на декоративную живую изгородь, высаженную «Горзеленхозом», — пишет Ольга.

Кривая стоянка с помехой

Кривая стоянка с помехой

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Мало того, что встал в зоне пешеходного перехода, так еще своим торчащим хвостом сожрал целую полосу движения.

Заехал на пешеходную дорожку

Заехал на пешеходную дорожку

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— Данный кадр припарковался на тротуаре между домов 33 и 35 на улице Балтийской, — информирует читатель Игорь.

Стоянка возле перехода

Стоянка возле перехода

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Водитель «Туарега», наверное, думает, что его машину не увезут. Увезут и еще как — стоянка перед пешеходным переходом в зоне 5 метров.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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