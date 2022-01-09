Месть жильцов за парковку. Смотрим, за что спустили колеса «Хендэ-Крете» во дворе и как встал «Лэнд Крузер» 313

Представляем новый, 259-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
Очередные дворовые разборки — кроссовер «Хендэ-Крета» стоит так, что мешает пройти людям вдоль зеленого заборчика (фото выше). В итоге автомобилю спустили колеса. А как вы считаете, можно ли так поступать — проголосуйте в конце статьи.
— Хочу поделиться фото, на мой взгляд, выдающегося деятеля убийственной парковки. Красный проспект, проход между домами
Читатели сообщают об автомобилях на инвалидных местах.
СЮЖЕТ
— Очередной любитель сделать себе удобно. Например, чтобы до пешеходного перехода было недалеко идти. Судя по запорошенному снегом авто, стоит там далеко не 5 минут. Локация — пересечение улицы
На тротуаре поближе к магазинам — так же гораздо лучше.
— Встал в сквере за оперным театром прямо на декоративную живую изгородь, высаженную «Горзеленхозом», — пишет Ольга.
Мало того, что встал в зоне пешеходного перехода, так еще своим торчащим хвостом сожрал целую полосу движения.
— Данный кадр припарковался на тротуаре между домов 33 и 35 на улице Балтийской, — информирует читатель Игорь.
Водитель «Туарега», наверное, думает, что его машину не увезут. Увезут и еще как — стоянка перед пешеходным переходом в зоне 5 метров.