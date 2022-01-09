Месть жильцов за парковку. Смотрим, за что спустили колеса «Хендэ-Крете» во дворе и как встал «Лэнд Крузер» 313

Представляем новый, 259-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Очередные дворовые разборки — кроссовер «Хендэ-Крета» стоит так, что мешает пройти людям вдоль зеленого заборчика (фото выше). В итоге автомобилю спустили колеса. А как вы считаете, можно ли так поступать — проголосуйте в конце статьи.