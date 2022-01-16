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«Я паркуюсь как чудак»: парковку отжали у инвалидов, «Лэнд-Крузер» перегородил тротуар

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Стоянка для инвалидов

Стоянка для инвалидов

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Представляем новый, 260-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Припорошенный снегом автомобиль несколько дней стоит на стоянке для инвалидов. Инвалид он, не инвалид — негоже хранить свою машину на месте, которое всегда понадобится другим инвалидам.

Обойти действительно трудно

Обойти действительно трудно

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— Припарковался прямо на тротуаре Челюскинцев. Едва протиснулись с дочкой, — пишет наш читатель.

Пешеходы протискиваются

Пешеходы протискиваются

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— Такая картина с завидной регулярностью, меняются только автомобили. Пешеходы вынуждены пробираться между машинами, стоящими на «зебре», — рассказывает Эдуард.

Отлично встал на пятачок

Отлично встал на пятачок

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— Островок безопасности на парковке «Леруа», Димитровский мост. Вероятно, специально для этой «Делики». Мест на парковке полно, — сообщают очевидцы.

Стоянка в проезде

Стоянка в проезде

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— Стоит прямо на проезжей части, кому нужно, объедут, — информирует Олег.

Хаос из машин

Хаос из машин

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— Видимо, за праздники так сильно проголодались, что мозг вообще не отдает команды на правильную парковку, — недоволен читатель Вячеслав.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Недавно на этом месте машина сбила женщину с ребенком. Вот к чему приводит желание парковаться на тротуаре.

Заехал к пешеходам

Заехал к пешеходам

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— Очень удобно вот так вот хамски парковаться на тротуаре, — жалуется Никита.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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«Ягуар» встал вторым рядом, и пусть его объезжают.

Посмотрите еще, за что спустили колеса «Хёндэ-Крете» во дворе и как встал «Лэнд-Крузер» 313.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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