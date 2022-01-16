«Я паркуюсь как чудак»: парковку отжали у инвалидов, «Лэнд-Крузер» перегородил тротуар

Представляем новый, 260-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
Припорошенный снегом автомобиль несколько дней стоит на стоянке для инвалидов. Инвалид он, не инвалид — негоже хранить свою машину на месте, которое всегда понадобится другим инвалидам.
— Припарковался прямо на тротуаре Челюскинцев. Едва протиснулись с дочкой, — пишет наш читатель.
— Такая картина с завидной регулярностью, меняются только автомобили. Пешеходы вынуждены пробираться между машинами, стоящими на «зебре», — рассказывает Эдуард.
— Островок безопасности на парковке «Леруа», Димитровский мост. Вероятно, специально для этой «Делики». Мест на парковке полно, — сообщают очевидцы.
— Стоит прямо на проезжей части, кому нужно, объедут, — информирует Олег.
— Видимо, за праздники так сильно проголодались, что мозг вообще не отдает команды на правильную парковку, — недоволен читатель Вячеслав.
Недавно на этом месте машина сбила женщину с ребенком. Вот к чему приводит желание парковаться на тротуаре.
— Очень удобно вот так вот хамски парковаться на тротуаре, — жалуется Никита.
«Ягуар» встал вторым рядом, и пусть его объезжают.
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