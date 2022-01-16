«Я паркуюсь как чудак»: парковку отжали у инвалидов, «Лэнд-Крузер» перегородил тротуар

Представляем новый, 260-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Припорошенный снегом автомобиль несколько дней стоит на стоянке для инвалидов. Инвалид он, не инвалид — негоже хранить свою машину на месте, которое всегда понадобится другим инвалидам.