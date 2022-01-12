Сибиряк наехал на 20-летнюю маму и ребенка на санках — водителя ищет полиция

В Новосибирске 12 января неизвестный водитель наехал на девушку с санками, в которых находился годовалый ребенок. Водитель скрылся с места ДТП.
— В 09:40 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался во дворе на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40. Он совершил наезд на девушку и санки с годовалым ребенком. На данный момент маму 2001 года рождения с переломом ноги (предварительно) госпитализировали в больницу, ребенка, мальчика 2021 года рождения, который находился в санках, для осмотра доставили в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
На месте происшествия работает экипаж ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев или знакомых с ситуацией сообщить в Дежурную часть полка ДПС по телефонам:
В Новосибирске в ночь с 11 на 12 января водитель кроссовера Subaru Forester несколько раз врезался в припаркованные автомобили. Семь из них получили повреждения.