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Летел 176 км/ч. Топ-10 максимальных превышений скорости в Новосибирске и за городом — где так гоняют

Топ-10 превышений скорости в Новосибирске и области

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Этот Бентли едет 220 км/ч

Этот Бентли едет 220 км/ч

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Продолжаем на НГС подводить автомобильные итоги года. Сегодня расскажем о самых серьезных превышениях скорости в Новосибирске за 2021 год, которые были зафиксированы камерами ГИБДД. Куда мчатся люди со скоростью 170 км/ч, где сильнее всего разгоняются и как наказывают нарушителей — в нашем обзоре.

В Новосибирске

Бугринский мост, на правый берег

Бугринский мост, на правый берег

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Начнем с территории Новосибирска, самое существенное превышение здесь — Бугринский мост. Автомобиль летел со стороны левого берега и был зафиксирован камерой, установленной перед правобережной развязкой. Машина разогналась до 134 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Штраф за такое нарушение 2000–2500 рублей. Можно и прав лишиться на 4–6 месяцев, но только если вас поймает лично инспектор, а не автоматическая камера. Камеры здесь — «АвтоУраган-ВСМ», «стреляют» в обе стороны, установлены на металлической ферме.

Камера на Станционной, 104

Камера на Станционной, 104

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На втором месте улица Станционная, 104, здесь превышение 133 км/ч при разрешенных 70. Штраф такой же, установлены комплексы «Скат» — их можно увидеть на столбах по обе стороны дороги возле «Экспоцентра». Контролируются оба направления. Наверное, кто-то опаздывал на аэропорт.

Бугринский мост, на левый берег

Бугринский мост, на левый берег

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Опять Бугринский мост, камеры «АвтоУраган-ВСМ» на левом берегу, которые установлены на металлической ферме перед развязкой с улицы Ватутина. Нарушитель летел с правого берега, его результат — 132 км/ч при разрешенных 60. Да, дорога тут хорошая, чего бы не разогнаться? Штраф 2000–2500 рублей.

Камера на Бердском шоссе

Камера на Бердском шоссе

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Еще показатель 132 км/ч при разрешенных 60 — улица Боровая партия, 20/1. Многие даже и не знают, что за «партия» такая — это улочка, которая выходит на Бердское шоссе в районе остановки «Береговая». Собственно камера зафиксировала нарушение на шоссе при движении со стороны центра. Комплекс «Садко», работал только в одну сторону (его можно разглядеть на фоне рекламного щита). Штраф 2000–2500 рублей.

Комплекс на Петухова, 71

Комплекс на Петухова, 71

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Ну и улица Петухова, 71. Автомобиль двигался со стороны площади Кирова в сторону Советского шоссе и развил скорость 131 км/ч при разрешенных 60. Здесь установлены комплексы «Коперник», которые «стреляют» в обе стороны (один виден на столбе на остановке). Штраф 2000–2500 рублей.

За городом

Шоссе Р-255 «Сибирь», 67-й километр

Шоссе Р-255 «Сибирь», 67-й километр

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А что же на загородных трассах? Там летают еще быстрее, на первом месте — показатель 176 км/ч при разрешенных 70. Шоссе Р-255 «Сибирь», 67-й километр, направление на Томск, Мошковский район. Работают комплексы «Скат» в обе стороны. Здесь прямой ровный участок, вот кто-то и топнул на педальку. Итого — превышение на целых 106 км/ч, если бы поймал инспектор — лишение прав на полгода. А так штраф 5000 рублей.

Трасса К-19р, 4<nobr class="_">8-й</nobr> километр

Трасса К-19р, 48-й километр

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На втором месте — трасса К-19р на Ленинск-Кузнецкий. Автомобиль развил скорость 169 км/ч при разрешенных 70, тоже 5000 рублей штрафа. Это было на 48-м километре, здесь установлены два бокса «Скат», «стреляющие» в обе стороны. Прямой скоростной участок после Плотниково, перед поворотом на Карпыскак. Хорошо, что у нас делают такие ровные дороги.

Р-254 «Иртыш», дорога на Омск

Р-254 «Иртыш», дорога на Омск

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Далее трасса Р-254 «Иртыш», участок Новосибирск — Омск, Чановский район. Автомобилист продемонстрировал 166 км/ч при разрешенных 70 и занял «почетное» третье место. Тут работает комплекс Арена, который чекает машины, летящие со стороны Омска. Приз за третье место — 5000 рублей.

Р-256 «Чуйский тракт», <nobr class="_">76-й</nobr> километр

Р-256 «Чуйский тракт», 76-й километр

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Добрались до популярной трассы на Алтай, Р-256 «Чуйский тракт». На 76-м километре после Евсино есть такой поворот, и потом дорога идет вдоль большого водоема возле Линево — тут человек умудрился развить 163 км/ч при разрешенных 60. А ведь это не безлюдный участок где-то в лесу, рядом жилой сектор, оживленное движение. Нарушителя зачекали комплексы «Кордон-Темп», установленные в обе стороны.

Р-256 «Чуйский тракт», 72-й километр

Р-256 «Чуйский тракт», 72-й километр

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Ну и завершает наше первенство на самого быстрого летуна автомобилист, который ускорился до 161 км/ч при разрешенных 70 на этой же трассе. 72-й километр, комплекс «Арена», который «стреляет» машины, идущие в Новосибирск, перед Евсино, тоже 5000 рублей.

Ну что ж, быстро ездить, конечно, захватывающе, но только там, где разрешено и есть условия. Я, к примеру, разгонялся километров до 230 в час на автобане в Германии — забавно, но ты понимаешь, что в случае чего всё полетит кувырком. Так что нарушать на наших дорогах — нехорошо, опасно.

Редакция НГС уже подвела несколько других автомобильных итогов года, выбрав лучшую машину и самые дорогие модели за год.

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