Летел 176 км/ч. Топ-10 максимальных превышений скорости в Новосибирске и за городом — где так гоняют

Начнем с территории Новосибирска, самое существенное превышение здесь — Бугринский мост. Автомобиль летел со стороны левого берега и был зафиксирован камерой, установленной перед правобережной развязкой. Машина разогналась до 134 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Штраф за такое нарушение 2000–2500 рублей. Можно и прав лишиться на 4–6 месяцев, но только если вас поймает лично инспектор, а не автоматическая камера. Камеры здесь — «АвтоУраган-ВСМ», «стреляют» в обе стороны, установлены на металлической ферме.