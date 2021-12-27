«Майбах», «Бентли», «Гелендваген»: смотрим самые дорогие машины, которые продают в Новосибирске перед Новым годом

По последним данным аналитиков агентства «Автостат», с начала 2021 года новые автомобили в России в среднем подорожали на 23% (до
Mercedes-Benz G-Класс AMG 63
Легендарные «Гелендвагены» лидируют в списке самых дорогих авто, сразу несколько таких внедорожников занимают верхние строчки, но мы расскажем только о самом топовом, а потом перейдем к другим брендам и моделям.
Итак, новый «Гелендваген» 2021 года в мощной версии AMG с
В списке опций чего только нет. Отдельно можно отметить кованые колесные диски AMG
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
И снова «Мерседес», но уже другая модель и люксовый суббренд Maybach. Это улучшенная версия «простого»
По сравнению с суровым и в сущности простым «Гелендвагеном» это гораздо более технологичный автомобиль: тут внедрены новейшие системы интеллектуального света головных фар, динамической проекции на лобовое стекло с дополненной реальностью (например, подсказки при повороте).
Есть утапливаемые внешние дверные ручки, подогрев жидкости стеклоомывателя, доводчики дверей, функция подруливания задних колес, система обогрева зоны шеи и плеч в креслах, фронтальные подушки безопасности для задних пассажиров (впервые в истории автомобилестроения). Да много чего есть — заводской список опций состоит из 110 строчек. Пожалуйста,
Mercedes-Benz Maybach GLS-класс
И опять «Мерседес» — люксовое исполнение Maybach «простого» внедорожника GLS. По сравнению с предыдущим седаном этот автомобиль победнее, если можно так выразиться, но тоже пойдет.
4 литра, 558 «лошадей», цвет «белый бриллиант», пневмоподвеска
Bentley Continental GT
Тут у нас появляется автомобиль, у которого уже есть пробег
Автомобиль оснащен
Porsche Cayenne Turbo
Новый Cayenne в радикальном оранжевом цвете Lava Orange вполне способен разогнать новосибирскую серость.
Отдельно указано, что машина продается с комплектом зимних колес в сборе — и правда, хорошо, а то еще на зимнюю резину тратиться. Стоимость автомобиля —
Cadillac Escalade
Американский Cadillac Escalade нового поколения ворвался в список лидеров по дороговизне, где обычно тусят «немцы» и «англичане». У него самый большой литраж двигателя —
Land Rover Range Rover
Завершает нашу великолепную семерку английский Range Rover — он, как и Bentley, тоже с пробегом —
Главное, что прикуриватель и пепельница тоже есть. Отдать за эту подержанную машину нужно всего лишь