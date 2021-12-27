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«Майбах», «Бентли», «Гелендваген»: смотрим самые дорогие машины, которые продают в Новосибирске перед Новым годом

За них просят от 15 до 25 миллионов рублей

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Усредненный новый автомобиль стоит «всего» <nobr class="_">2 070 000</nobr> рублей

Усредненный новый автомобиль стоит «всего» 2 070 000 рублей

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По последним данным аналитиков агентства «Автостат», с начала 2021 года новые автомобили в России в среднем подорожали на 23% (до 2 070 000 рублей), а подержанные — и вовсе на 34% (до 922 000 рублей). Но покупателям тех машин, о которых пойдет речь ниже, вероятно, нет никакого дела до этих процентов — если есть лишние 20 миллионов рублей (или 22, или 25 млн, без разницы), почему бы их не выложить за отличный роскошный подарок к Новому году. Представляем вам топ-7 самых дорогих моделей авто, которые продаются в конце 2021 года в Новосибирске, может, какую-то захотите купить и вы.

Mercedes-Benz G-Класс AMG 63

Легендарные «Гелендвагены» лидируют в списке самых дорогих авто, сразу несколько таких внедорожников занимают верхние строчки, но мы расскажем только о самом топовом, а потом перейдем к другим брендам и моделям.

G-Класс уже давно лидирует по цене в Новосибирске

G-Класс уже давно лидирует по цене в Новосибирске

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Итак, новый «Гелендваген» 2021 года в мощной версии AMG с 4-литровым наддувным двигателем о 585 «лошадях».

Задние сиденья автомобиля

Задние сиденья автомобиля

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В списке опций чего только нет. Отдельно можно отметить кованые колесные диски AMG 22-го размера, карбоновые элементы отделки, интересный цвет «платина манго», систему ионизации воздуха салона, систему управление воротами гаража. Транспортный налог на такое авто — 263 250 рублей в год, но это сущие пустяки по сравнению с ценой машины — 23 895 000 рублей.

Mercedes-Benz Maybach S-Класс

Mercedes-Benz Maybach S-Класс — новейшая разработка

Mercedes-Benz Maybach S-Класс — новейшая разработка

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И снова «Мерседес», но уже другая модель и люксовый суббренд Maybach. Это улучшенная версия «простого» S-Класса: больше хрома, особые шильдики, улучшенная отделка. Полноприводной седан снабжен 4-литровым турбированным двигателем, выдающим 503 силы.

По сравнению с суровым и в сущности простым «Гелендвагеном» это гораздо более технологичный автомобиль: тут внедрены новейшие системы интеллектуального света головных фар, динамической проекции на лобовое стекло с дополненной реальностью (например, подсказки при повороте).

Вертикальный центральный планшет

Вертикальный центральный планшет

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Есть утапливаемые внешние дверные ручки, подогрев жидкости стеклоомывателя, доводчики дверей, функция подруливания задних колес, система обогрева зоны шеи и плеч в креслах, фронтальные подушки безопасности для задних пассажиров (впервые в истории автомобилестроения). Да много чего есть — заводской список опций состоит из 110 строчек. Пожалуйста, 22 550 000 рублей, и он ваш.

Mercedes-Benz Maybach GLS-класс


Эта машина уже дешевле <nobr class="_">20 млн</nobr>

Эта машина уже дешевле 20 млн

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И опять «Мерседес» — люксовое исполнение Maybach «простого» внедорожника GLS. По сравнению с предыдущим седаном этот автомобиль победнее, если можно так выразиться, но тоже пойдет.

Атмосферная подсветка салона

Атмосферная подсветка салона

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4 литра, 558 «лошадей», цвет «белый бриллиант», пневмоподвеска E-ACTIVE BODY CONTROL, многоспицевые кованые колесные диски 23-го размера, рулевое колесо в исполнении из дерева и кожи, автопарковщик, панорамная крыша, сиденья с массажем. Маркетинговая стоимость — 18 990 000 рублей (всё же не 19 миллионов).

Bentley Continental GT


Bentley у нас самый мощный

Bentley у нас самый мощный

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Тут у нас появляется автомобиль, у которого уже есть пробег 34 000 км. Это купе 2018 года, то есть достаточно старое, по меркам люкса. Тем не менее, цена шикарная — 18 500 000 рублей.

Автомобиль оснащен 6-литровым 635-сильным двигателем — вот это настоящая мощь, «Мерседесы» его не догонят! Черный кожаный салон с обилием настоящего металла, и дерево в автомобилях Bentley тоже используется настоящее, в отличие от некоторых. И красивый пурпурный цвет — бери, не хочу.

Porsche Cayenne Turbo


Cayenne в спортивном исполнении

Cayenne в спортивном исполнении

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Новый Cayenne в радикальном оранжевом цвете Lava Orange вполне способен разогнать новосибирскую серость. 4-литровый турбированный 550-сильный двигатель, коричневый cалон Truffle Brown, ионизатор воздуха, 18-позиционные спортивные сиденья с функцией памяти, 4-зонный климат-контроль, система подруливания задних колес, матричные светодиодные фары.

Коричневый кожаный салон

Коричневый кожаный салон

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Отдельно указано, что машина продается с комплектом зимних колес в сборе — и правда, хорошо, а то еще на зимнюю резину тратиться. Стоимость автомобиля — 16 000 000 рублей.

Cadillac Escalade


Cadillac Escalade скромного белого цвета

Cadillac Escalade скромного белого цвета

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Американский Cadillac Escalade нового поколения ворвался в список лидеров по дороговизне, где обычно тусят «немцы» и «англичане». У него самый большой литраж двигателя — 6,2 литра, но поскольку никакого наддува нет, то мотор выдает «всего» 416 сил. Есть пневмоподвеска, панорамная крыша, система открывания багажника без помощи рук, доводчики дверей, мультимедиа система для задних пассажиров, массаж сидений. Стоимость — 15 180 000 рублей.

Land Rover Range Rover


У Range Rover самый большой пробег

У Range Rover самый большой пробег

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Завершает нашу великолепную семерку английский Range Rover — он, как и Bentley, тоже с пробегом — 43 000 км, год выпуска — 2020-й. 5-литровый наддувной двигатель, 565 «лошадей», топовая комплектация SV Autobiography Dynamic, радикальный красно-черный салон, лазерные фары, выдвижные подножки, мониторы задних пассажиров и так далее.

Красное и черное

Красное и черное

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Главное, что прикуриватель и пепельница тоже есть. Отдать за эту подержанную машину нужно всего лишь 14 500 000 рублей.

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