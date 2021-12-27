«Майбах», «Бентли», «Гелендваген»: смотрим самые дорогие машины, которые продают в Новосибирске перед Новым годом

И снова «Мерседес», но уже другая модель и люксовый суббренд Maybach. Это улучшенная версия «простого» S-Класса: больше хрома, особые шильдики, улучшенная отделка. Полноприводной седан снабжен 4-литровым турбированным двигателем, выдающим 503 силы.

По сравнению с суровым и в сущности простым «Гелендвагеном» это гораздо более технологичный автомобиль: тут внедрены новейшие системы интеллектуального света головных фар, динамической проекции на лобовое стекло с дополненной реальностью (например, подсказки при повороте).