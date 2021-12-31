Водители выбрали лучший для Новосибирска автомобиль 2021 года — угадайте, какой и почему

На этой неделе на НГС вышел материал-голосование о лучшем автомобиле года для новосибирских водителей. Со значительным перевесом победил новейший Toyota Land Cruiser 300 — за него проголосовали 21% прошедших опрос. Land Cruiser исторически считается одним из лучших вариантов для Сибири — он проходимый, надежный, комфортный, ликвидный и престижный.
На втором месте с результатом в 13% расположились корейские Hyundai Creta и Hyundai Tucson — первый попроще и подешевле, второй — оснащеннее и интереснее.
На третьем месте как символ недосягаемой мечты оказался роскошный Mercedes-Maybach GLS (12%) — обзор этого автомобиля на НГС заинтересовал 275 тысяч новосибирцев.
Аутсайдеры нашего рейтинга — минивэн KIA Carnival (6%) и седан Mercedes-Benz
Подробнее об автомобилях, представленных в нашем голосовании, читайте тут.