Эвакуаторов ГИБДД, которых застукали за нарушением ПДД, ждет служебная проверка

На прошлой неделе новосибирцы стали свидетелями того, как эвакуаторы с сотрудниками ГИБДД в кабине и с погруженными на платформы автомобилями совершили нарушение правил дорожного движения. Сегодня стало известно, что за нарушение их ждет служебная проверка.
Факт нарушения запечатлели простые новосибирцы. Два эвакуатора развернулись на улице Ипподромской под путепроводом Октябрьской магистрали (при движении в сторону автовокзала). Для разворота им пришлось проехать по бордюру. Дорожных знаков разворота там не было.
— По факту произошедшего сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено производство по делу об административном правонарушении и назначено административное расследование. В ходе расследования были установлены автомобили эвакуационной службы. Им вынесли представления по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дорог»), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску.
В Новосибирской области возможна фиксация превышения скорости мобильными камерами, которые установлены на движущихся автомобилях (ГИБДД или частных), об этом сообщили НГС в региональном ГУ МВД РФ.