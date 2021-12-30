Эвакуаторов ГИБДД, которых застукали за нарушением ПДД, ждет служебная проверка

— По факту произошедшего сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено производство по делу об административном правонарушении и назначено административное расследование. В ходе расследования были установлены автомобили эвакуационной службы. Им вынесли представления по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дорог»), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску.



В Новосибирской области возможна фиксация превышения скорости мобильными камерами, которые установлены на движущихся автомобилях (ГИБДД или частных), об этом сообщили НГС в региональном ГУ МВД РФ.

