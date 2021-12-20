Эвакуаторы ГИБДД застукали за нарушением ПДД — смотрим, что и где они натворили

Жители Новосибирска стали очевидцами того, как эвакуаторы с сотрудниками ГИБДД в кабине и с погруженными на платформы автомобилями совершили нарушение правил дорожного движения.

Пользователь паблика АСТ-54 «ВКонтакте» опубликовал запись, как два эвакуатора разворачиваются на улице Ипподромской под путепроводом Октябрьской магистрали (при движении в сторону автовокзала). Мы видим, как эвакуаторы взбираются на бордюр — там не может быть разворота. Кроме того, отсутствуют дорожные знаки разворота, а на летних снимках «Яндекс.Панорам» мы видим, что тут находится газон.