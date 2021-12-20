Эвакуаторы ГИБДД застукали за нарушением ПДД — смотрим, что и где они натворили

Жители Новосибирска стали очевидцами того, как эвакуаторы с сотрудниками ГИБДД в кабине и с погруженными на платформы автомобилями совершили нарушение правил дорожного движения.
Пользователь паблика АСТ-54 «ВКонтакте» опубликовал запись, как два эвакуатора разворачиваются на улице Ипподромской под путепроводом Октябрьской магистрали (при движении в сторону автовокзала). Мы видим, как эвакуаторы взбираются на бордюр — там не может быть разворота. Кроме того, отсутствуют дорожные знаки разворота, а на летних снимках «Яндекс.Панорам» мы видим, что тут находится газон.
Вероятно, водители эвакуаторов пытались укоротить путь до штрафстоянки на Ипподромской, куда вывозят автомобили нарушителей правил парковки. Виден государственный номер одного из эвакуаторов — К 909 ЕА 154.
По наблюдениям нашего фотографа, в этом месте постоянно разворачиваются и другие автомобили — джипы, грузовики, трактора. По мнению юристов, разворачиваться там даже с оранжевыми маячками нет оснований.
— Если исходить из того, что там газон, то, соответственно, нет зоны разворота. И у них, я считаю, нет оснований для такого маневра. А зона разворота чуть дальше, — уточнил адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
По дежурному телефону управления ГИБДД ГУ МВД по региону уточнили:
— Надо смотреть по месту, если знаки запрещающие есть, то нельзя, если знаков запрещающих нет, то надо смотреть по месту. Надо выехать на место и посмотреть.
В отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что правила дорожного движения для всех едины:
— Если запрещено разворачиваться, мы будем их наказывать потом на основании публикации. Если правила нарушают, значит, понесут ответственность за это.
Согласно статьи 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», за такое нарушение водителю грозит штраф 1000–1500 рублей.