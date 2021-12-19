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Проклятая жизнь пешехода: показываем самые непроходимые тротуары Новосибирска

Фотообзор неубранных тротуаров города

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Ничего необычного — просто падение на тротуаре

Ничего необычного — просто падение на тротуаре

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С начала зимы в Новосибирске выпало достаточное количество снега, последние несколько дней добавили еще осадков. И если дороги для автомобилистов еще как-то чистят, то состояние многих тротуаров можно назвать полностью непроходимым. В итоге люди вынуждены идти с колясками, тележками, сумками по проезжей части, рискуя быть сбитыми автомобилями. Особенно нелегко приходится больным людям и старикам, которые используют костыли. Обзор самых жутких тротуаров — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Я, конечно, основные свои расстояния проезжаю на автомобиле, но до дома, магазина или офиса иду, естественно, по тротуару. И я не представляю, как тяжело приходится людям, которые преодолевают большие расстояния по этой снежной каше, льду или вовсе по сугробам по колено в снегу.

Люди идут по проезжей части

Люди идут по проезжей части

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Улица Тюленина, вы видите тротуар в правой части кадра? А он здесь был летом. Видны следы людей, пытавшихся пройти, но далее начинаются непроходимые завалы. Поэтому люди идут по дороге вместе с автомобилями в левой части кадра.

Дорога к жилым домам

Дорога к жилым домам

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Улица Есенина, типовой проезд к жилым домам. Никаких пешеходных обочин, шагать нужно по автомобильной колее, убегая в сугроб при появлении машины.

Аварийные блоки на тротуаре

Аварийные блоки на тротуаре

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Многострадальная улица Волочаевская, с ремонтом которой случился ряд скандалов. Ситуацию здесь осложняют разрытые колодцы ливневок у обочин, огороженные блоками, — вы удивитесь, но на конец декабря ничего не заделано и брошено. И вот попробуй проберись по тонкой заметенной тропинке с перепадом высот мимо этих блоков.

Опасная снежная лестница

Опасная снежная лестница

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Пешеходные лестницы тоже же надо чистить? Вот по заметенной лестнице на улице Фадеева с трудом пробираются женщины, держась руками за поручни.

Люди идут гуськом

Люди идут гуськом

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Там же, на Фадеева, тротуар — тонкая тропка, по которой можно идти только следом друг за другом. На проезжую часть не спустишься, движение оживленное.

Тротуар поднялся выше дороги

Тротуар поднялся выше дороги

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Улица Дунаевского, типовой зимний тротуар — полметра высоты снежного наста над уровнем проезжей части и протоптанная дорожка. Кстати, не самый плохой вариант.

Столбики почти замело

Столбики почти замело

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О том, как заметаются и не убираются тротуары, можно судить по этому месту на улице Панфиловцев. Столбики ограждения почти исчезли под слоем снега. Вдоль них тянется зимняя тропа, пробитая сквозь сугробы.

Собачке тяжело шагать

Собачке тяжело шагать

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Собачку на улице Есенина почти не видно за снегом, чтобы помочь животному, хозяйка берет ее на руки.

В частном секторе тротуаров нет

В частном секторе тротуаров нет

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В частном секторе еще хуже. Вот на улице Плеханова старушка с костылем не в силах идти по снежной обочине, перемещается на дорогу.

Надо уходить в сугроб перед машиной

Надо уходить в сугроб перед машиной

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Чтобы освободить дорогу автомобилю, мужчине некуда сойти, только в сугроб.

Старикам в снегу тяжелее всего

Старикам в снегу тяжелее всего

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Старикам с костылями особенно тяжело идти по заснеженной пешеходной дорожке.

До последнего снегопада вдоль дороги можно было пройти

До последнего снегопада вдоль дороги можно было пройти

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Выезд из частного сектора на основную дорогу — вероятно, люди еще как-то пытались ходить по обочине, но потом всё окончательно завалило.

Классическая ситуация — падение на тротуаре. К счастью, здесь обошлось без серьезных травм

Классическая ситуация — падение на тротуаре. К счастью, здесь обошлось без серьезных травм

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Всё это, конечно, не только некрасиво и тяжело для пешеходов, но и просто опасно. Вот на улице Гребенщикова девушка падает, увязнув в непрочищенном подъеме с дороги. А сколько таких случаев кончается переломами рук и ног — зимой врачи отмечают всплеск подобных обращений.

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