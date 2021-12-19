Проклятая жизнь пешехода: показываем самые непроходимые тротуары Новосибирска

Всё это, конечно, не только некрасиво и тяжело для пешеходов, но и просто опасно. Вот на улице Гребенщикова девушка падает, увязнув в непрочищенном подъеме с дороги. А сколько таких случаев кончается переломами рук и ног — зимой врачи отмечают всплеск подобных обращений.