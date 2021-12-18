Переходили не глядя. Смотрим, как «Лада-Приора» на свой зеленый чуть не сбила трех девушек на переходе, — кто виноват

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем аварийную ситуацию, в которую наверняка попадали большинство пешеходов и водителей. Пешеход еще не перешел всю дорогу, и ему горит красный свет, автомобилист уже начал движение на свой зеленый — иногда это заканчивается ДТП. Кто неправ в таких случаях и как с обеих сторон избежать происшествия — обсудим с экспертом.

Улица Дуси Ковальчук, шестиполосная проезжая часть, пересечение с улицей Дачной, направление движения в сторону площади Калинина. Островков безопасности, которые наши власти так любят ставить и на более узких улицах, тут нет. Вот женщина и две девушки на середине дороги, им загорается красный, они продолжают переход и, судя по всему, не смотрят в сторону автомобилей. По правому ряду мчится «Лада-Приора», которой уже горит зеленый. Водитель чудом юзом останавливает автомобиль, пешеходы как ни в чем не бывало продолжают движение — смотрите видео.