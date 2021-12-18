Переходили не глядя. Смотрим, как «Лада-Приора» на свой зеленый чуть не сбила трех девушек на переходе, — кто виноват

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем аварийную ситуацию, в которую наверняка попадали большинство пешеходов и водителей. Пешеход еще не перешел всю дорогу, и ему горит красный свет, автомобилист уже начал движение на свой зеленый — иногда это заканчивается ДТП. Кто неправ в таких случаях и как с обеих сторон избежать происшествия — обсудим с экспертом.
Улица Дуси Ковальчук, шестиполосная проезжая часть, пересечение с улицей Дачной, направление движения в сторону площади Калинина. Островков безопасности, которые наши власти так любят ставить и на более узких улицах, тут нет. Вот женщина и две девушки на середине дороги, им загорается красный, они продолжают переход и, судя по всему, не смотрят в сторону автомобилей. По правому ряду мчится «Лада-Приора», которой уже горит зеленый. Водитель чудом юзом останавливает автомобиль, пешеходы как ни в чем не бывало продолжают движение — смотрите видео.
По мнению экспертов, тут налицо взаимные ошибки и невнимательность, взаимное нарушение ПДД. Эту ситуацию регулируют два пункта правил.
— Ситуация для нашего города, к сожалению, стандартная. Пешеход, конечно, должен убедиться, давно ли горит зеленый сигнал светофора, и оценить трезво свои возможности для преодоления проезжей части. Но уж если пешеход не успевает пройти, то, согласно
Пункт 4.6 ПДД. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора.
Пункт 14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
— Что касается водителя, то нужно помнить, что зеленый сигнал светофора — не панацея и в части проезда пешеходного перехода нужно быть крайне бдительным. Пункт 14.3 ПДД РФ говорит о том, что водитель должен дать возможность пешеходу перейти проезжую часть. А вывод один: пешеходы должны максимально быстро и по возможности заранее переходить дорогу, а водители должны помнить, что пешеходный переход — это всё-таки место нахождения людей, быть максимально бдительными и снизить скорость при подъезде к нему, — отмечает эксперт.
Кроме того, тут мы видим еще и некоторое противоречие пунктов правил: при наличии островка пешеход обязан остановиться на свой красный свет, но если он пойдет, водитель всё равно обязан его пропустить.
Что же касается этой распространенной ситуации на наших дорогах — заранее смотрите, сколько секунд осталось на светофоре до конца перехода, поскольку оказаться посередине дороги между двух потоков — не самое безопасное положение. А если вы за рулем, будьте готовы к тому, что пешеходы будут добегать дорогу.
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