Жителей Горского заставят делать крюк 4–6 км через новый ЛДС или Речной вокзал, чтобы заехать домой (схема)

Власти Новосибирска определились со схемой заезда к жилым домам на Горском жилмассиве со стороны левого берега — постоянная схема предусматривает крюк через площадь Лыщинского, новую ледовую арену, дорогу под Октябрьским мостом в районе пляжа и выезд на ул. Стартовая. Впрочем, пока ЛДС не достроен, жители могут воспользоваться временным коротким путем через разрыв на ул. Блюхера — подробнее о жалобах «горцев» в материале НГС.

В августе жители нескольких домов Горского жилмассива жаловались, что при движении с левого берега их оставили без короткого въезда к домам через разрыв в разметке на ул. Блюхера — тогда нарисовали временную оранжевую двойную сплошную без разрывов. В результате по правилам попасть домой можно было, только сделав крюк через Речной вокзал. Затем эту разметку убрали, а недавно на Блюхера начали ставить глухие бетонные разделители встречных полос.