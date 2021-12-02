Жителей Горского заставят делать крюк 4–6 км через новый ЛДС или Речной вокзал, чтобы заехать домой (схема)

Власти Новосибирска определились со схемой заезда к жилым домам на Горском жилмассиве со стороны левого берега — постоянная схема предусматривает крюк через площадь Лыщинского, новую ледовую арену, дорогу под Октябрьским мостом в районе пляжа и выезд на ул. Стартовая. Впрочем, пока ЛДС не достроен, жители могут воспользоваться временным коротким путем через разрыв на ул. Блюхера — подробнее о жалобах «горцев» в материале НГС.
В августе жители нескольких домов Горского жилмассива жаловались, что при движении с левого берега их оставили без короткого въезда к домам через разрыв в разметке на ул. Блюхера — тогда нарисовали временную оранжевую двойную сплошную без разрывов. В результате по правилам попасть домой можно было, только сделав крюк через Речной вокзал. Затем эту разметку убрали, а недавно на Блюхера начали ставить глухие бетонные разделители встречных полос.
— В странную ситуацию попали жители домов 1–12 улицы Горский Микрорайон и улицы Стартовой. На участке улицы Блюхера от площади Лыщинского до улицы Котовского начали устанавливать бетонный разделитель. Заезд в районе «Марии-Ра» (Горская, 58) временный, по окончании реконструкции его перекроют, и как заезжать на целый микрорайон при движении с левого берега — остается загадкой, — вновь бьют тревогу «горцы».
Что сейчас на Блюхера — стоит сплошной бетонный разделитель от улицы Котовского до светофорного объекта напротив дома Горский микрорайон, 1. Никаких разрывов нет.
Разделитель заканчивается перед зеброй и пешеходным светофором, тут и разрешен временный левый поворот (это место и имеют в виду жители, когда говорят про «Марию-Ра»). Установлены знаки движения по полосам — две прямо, одна налево.
Собственно здесь сейчас и разворачиваются водители, чтобы проехать к своим домам. Участок для разворота и место перехода для пешеходов разнесены, люди и машины не смешиваются.
Но на то эта схема и временная, чтобы когда-нибудь закончиться. Через год построят дорогу к новому ЛДС, а эту «дырку в заборе» заделают.
— Применение постоянной схемы организации дорожного движения по разработанному проекту будет осуществлено после завершения в 2022 году строительства дороги к многофункциональной ледовой арене, которая будет проходить под дамбой Октябрьского моста с выходом в районе пляжа «Наутилус» и далее к ул. Стартовой. При этом существующий временный въезд с ул. Блюхера в сторону ул. Горская будет ликвидирован путем установки осевого дорожного ограждения, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Что такое будет «въезд по постоянной схеме» — это два лишних светофора, дополнительное стояние в заторах и крюк длиной порядка 4 километров (если ехать от точки Горский микрорайон, 1 до нее же). Кому не нравится — ну поезжайте через Октябрьский мост с разворотом через Большевичку — там вообще 6,5 километров.
Очевидно, что нынешний разворот на Блюхера не вписывается в концепцию реконструкции площади Лыщинского — это ведь будет масштабная развязка с магистральными ходами, где не место всяким там лишним, мешающим основному потоку, разворотам. Зато при объезде можно будет любоваться видами нового ЛДС.
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