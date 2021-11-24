Сибирячка внезапно лишилась своей «Хонды» — у машины возник криминальный двойник. Почему это может случиться с каждым

— Обратились там в ГАИ и поставили машину на учет. Как у них это получилось, я не знаю, потому что оригинал-то у меня. Я перед покупкой, перед оформлением делала экспертизу, что криминала нет. Машина совершенно была чистая. Я побежала в ГАИ, мне говорят, у меня снята машина с регистрации. Я говорю: «Ну как так, вот мой ПТС, мое свидетельство, я не снимала». И сейчас ни ГАИ, никто не может мне помочь, — рассказывает автовладелица.

Это известная схема — мошенники находят данные и номер кузова «чистого» автомобиля и на эти данные регистрируют криминальный автомобиль с перебитыми номерами и поддельными документами. Так и появляются машины-двойники. Светлана написала заявление в полицию, но новосибирские дознаватели вынесли ей отказ в возбуждении уголовного дела в связи «с отсутствием состава преступления». Материалы проверки отправили в Воронежскую область в город Лиски, где и произошла перерегистрация машины.

— В ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску было установлено, что автомобиль снят с учета в связи с изменением собственника и переоформлен на неизвестное лицо в МРЭО ГИБДД г. Лиски Воронежской области. В связи с изложенным материал был направлен по подследственности, — заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.