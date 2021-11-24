Сибирячка внезапно лишилась своей «Хонды» — у машины возник криминальный двойник. Почему это может случиться с каждым

Жительница Новосибирска Светлана Шоломицкая в один прекрасный момент узнала, что ее автомобиль Honda Elysion — уже как бы и не ее. Без хозяйки машину сняли с учета и поставили на учет на нового владельца, причем в Воронежской области. Теперь Светлана не может ни ездить, ни страховать, ни продавать машину. Как такое вышло и что это за автомобили-двойники — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Светлана Шоломицкая в августе 2020 года купила подержанную Honda Elysion 2004 года выпуска, прошла сверку в ГИБДД и поставила ее на новосибирский учет, получила госномера. А в 2021 году узнала, что ее машина снята с учета и обрела нового владельца в Воронежской области (регистрация в ГИБДД — это и есть право собственности на авто).
— Обратились там в ГАИ и поставили машину на учет. Как у них это получилось, я не знаю, потому что оригинал-то у меня. Я перед покупкой, перед оформлением делала экспертизу, что криминала нет. Машина совершенно была чистая. Я побежала в ГАИ, мне говорят, у меня снята машина с регистрации. Я говорю: «Ну как так, вот мой ПТС, мое свидетельство, я не снимала». И сейчас ни ГАИ, никто не может мне помочь, — рассказывает автовладелица.
Это известная схема — мошенники находят данные и номер кузова «чистого» автомобиля и на эти данные регистрируют криминальный автомобиль с перебитыми номерами и поддельными документами. Так и появляются машины-двойники. Светлана написала заявление в полицию, но новосибирские дознаватели вынесли ей отказ в возбуждении уголовного дела в связи «с отсутствием состава преступления». Материалы проверки отправили в Воронежскую область в город Лиски, где и произошла перерегистрация машины.
— В ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску было установлено, что автомобиль снят с учета в связи с изменением собственника и переоформлен на неизвестное лицо в МРЭО ГИБДД г. Лиски Воронежской области. В связи с изложенным материал был направлен по подследственности, — заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Светлана пыталась чего-то добиться от воронежской полиции, но тоже получила отказ в возбуждении дела. Некий инспектор Литашин из Лискинского ОГИБДД ей написал, что не представляется возможным установить фактическое местонахождение той «Хонды»-двойника и документов на нее. А значит, как говорится в известной поговорке, «нет тела — нет дела». При этом сибирячка недоумевает, как вообще сотрудники Лискинского ОГИБДД поставили на учет машину с поддельными номерами и документами, подозревает, что они могли быть в связи с мошенниками. А новосибирская ГИБДД отказала Шоломицкой в восстановлении законной регистрации ее машины, потому что, в свою очередь, «нет дела, нет и регистрации».
Наконец после запроса НГС в МВД Воронежской области уголовное дело по ст. 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» было возбуждено, но больше там порадовать ничем не смогли — машина-двойник не найдена, виновные лица пока не установлены.
— Автомобиль «Хонда» с аналогичными идентификационными номерными знаками 30.01.2021 был приобретен жителем г. Лиски у неизвестного лица из г. Крымска Краснодарского края. Данное ТС было им поставлено на учет с заменой государственных регистрационных знаков и цвета в СТС. 08.05.2021 вышеуказанный автомобиль был продан жителю г. Новодвинска Архангельской области. СТС направлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что представленный на исследование бланк изготовлен не производством ФГУП «Гознак», — сообщил НГС начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Соломахин.
В итоге подлинность автомобиля Светланы доказана, факт использования поддельного свидетельства на машину в Лисках установлен, а обратно восстановить право собственности и защитить свои права гражданина РФ женщина не может. Юристы советуют подавать в суд на УГИБДД Новосибирской области.
— Перспектива восстановить учет у нее имеется. Имеет право обратиться в суд и добиться восстановления своего права собственности. В ГИБДД часто ссылаются на свои ведомственные приказы, практика такова, что они вообще этим не хотят сами заниматься, вот будет решение суда, тогда приходите, политика такая. Но для того, чтобы нормально обратиться в суд, все равно необходимо пройти эту процедуру досудебную. Они в ГИБДД будут ссылаться на то, что нет же никакого приговора по уголовному делу. Как показывает практика, в основном это решается через суд, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Почитайте еще, как сибирячка купила «Мазду», а через 7 лет машину у нее забрали — в ГИБДД «проворонили» перебитые номера.