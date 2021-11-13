Пешеход кинулся под «Ниву» на 8-полосной магистрали. Теперь он может требовать с водителя деньги — узнаем почему

В рубрике «Куда ты рулишь?» подробнее изучаем ДТП с пешеходом, который перебегал широкую дорогу в неположенном месте. Его сбил автомобиль, который пытался объехать справа притормозившие перед бегущим человеком машины. Какова доля вины всех участников этой ситуации и почему пешеход может потребовать с водителя компенсацию — далее в нашем материале.



Улица Кошурникова, направление движения из центра, в этом месте дорога имеет целых восемь полос. И вот пешеходу понадобилось перебежать все эти полосы в неположенном месте — на записи регистратора мы видим, как два автомобиля во втором ряду притормаживают, чтобы пропустить его. За ними едет кроссовер Chevrolet Niva — он резко обруливает, уходит в правый ряд и продолжает движение на полной скорости. Через мгновение автомобиль сбивает человека — смотрите видео.