Пешеход кинулся под «Ниву» на 8-полосной магистрали. Теперь он может требовать с водителя деньги — узнаем почему

В рубрике «Куда ты рулишь?» подробнее изучаем ДТП с пешеходом, который перебегал широкую дорогу в неположенном месте. Его сбил автомобиль, который пытался объехать справа притормозившие перед бегущим человеком машины. Какова доля вины всех участников этой ситуации и почему пешеход может потребовать с водителя компенсацию — далее в нашем материале.
Улица Кошурникова, направление движения из центра, в этом месте дорога имеет целых восемь полос. И вот пешеходу понадобилось перебежать все эти полосы в неположенном месте — на записи регистратора мы видим, как два автомобиля во втором ряду притормаживают, чтобы пропустить его. За ними едет кроссовер Chevrolet Niva — он резко обруливает, уходит в правый ряд и продолжает движение на полной скорости. Через мгновение автомобиль сбивает человека — смотрите видео.
Конечно, вина пешехода тут в принципе очевидна, водителя Chevrolet Niva можно упрекнуть только в том, что он не заподозрил опасной ситуации, увидев притормозившие машины, и сам не притормозил. Но в этом формального нарушения нет, поскольку в ПДД прямо прописана обязанность замедляться только перед пешеходным переходом.
Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
— Вины остановившихся точно нет. Это так называемая медвежья услуга для пешеходов. Типичная ситуация. С другой стороны, если водитель видит бегущего пешехода, то лучше пропустить. Формально вины сбившего нет, думаю, к административной или уголовной ответственности его вряд ли можно привлечь, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
При этом пострадавший пешеход всё равно может взыскать с водителя компенсацию вреда в гражданском суде — таковы наши удивительные законы. Раз водитель является владельцем источника повышенной опасности, он всё равно должен платить, даже если не виновен.
— У водителя возникает гражданская ответственность — как возмещение вреда здоровью, так и возмещение морального вреда, причем независимо от вины пешехода. Пешеход имеет право, во-первых, обратиться в страховую компанию водителя Chevrolet, может лично требовать возмещения морального вреда, тут уже суд оценивает размер, — добавляет эксперт.
Вот так вот собьешь какого-нибудь пьяного безответственного гражданина и будешь ему потом деньги отдавать. Так что будьте бдительней на дороге: если тормозят соседние машины, значит возможна опасная ситуация.
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