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МВД начало проверку после жалобы на автоподставу в Академгородке — в жестком ДТП была ранена девушка

В аварии пострадала пассажирка машины Skoda Superb, в нее врезался резко ускорившийся седан Nissan Gloria

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Момент столкновения двух автомобилей

Момент столкновения двух автомобилей

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Главное управление МВД России по Новосибирской области начало проверку по факту обращения новосибирца Никиты Ушкаленко о том, что он стал жертвой автоподставщика, который намеренно устроил ДТП. Ушкаленко требует провести расследование и наказать этого водителя по статьям «Мошенничество» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Авария произошла 8 октября на пересечении проспектов Коптюга и Лаврентьева в Академгородке. Ушкаленко двигался на своем автомобиле Skoda Superb, в него врезался резко ускорившийся седан Nissan Gloria, имевший приоритет, — подробный разбор тут. В аварии пострадала жена Ушкаленко, получившая сотрясение.

— Данное дорожно­-транспортное происшествие было оформлено по ст. 2.6.1 ПДД РФ (пункт, касающийся аварий, где ущерб был имущественный. — Прим. ред.). Позже было установлено, что в данном ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Шкода-Суперб», которая обращалась за медицинской помощью. В связи с вышеизложенным вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ. Сотрудником полка ДПС ГИБДД, в производстве которого находится материал административного расследования, были направлены запросы в медицинское учреждение для истребования медицинских документов пострадавшей и дальнейшего проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

КоАП РФ. Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

По факту подачи заявления об уголовном преступлении («Мошенничество» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества») в МВД проводят доследственную проверку, о результатах которой сообщат позже. НГС будет следить за развитием событий.

В Новосибирске орудует несколько банд автоподставщиков, на которые постоянно жалуются горожане. Все банды пока остаются безнаказанными.

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