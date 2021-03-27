Хитрый перекресток для автоподстав. Жертву на «Тойоте» протаранили парни на мощной «Хонде» — как это было (схема)

Новосибирец заявил об автоподставе на улице Сакко и Ванцетти
Житель Новосибирска Владимир Белошапкин несколько месяцев пытается доказать, что не виноват в ДТП на коварном перекрестке, где главная дорога резко меняет направление. В его машину, как он считает, намеренно врезалась мощная Honda. Кроме того, мужчина уверен, что он не единственная жертва подстав на этом перекрестке, аварии здесь происходят регулярно по схожему сценарию. В подробностях разбирался авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
В нашей рубрике «Самый глупый перекресток» мы уже писали о пересечении улиц Толстого и Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе. Участок от улицы Кирова до ЖК «Оазис» проходит через частный сектор, есть несколько пересечений с мелкими улочками: Московской, Ленинградской, Толстого, Чехова и др. По сути, Сакко и Ванцетти является более крупной улицей, на всех перекрестках она главная. И только на пересечении с Толстого главная дорога резко меняет направление — если ехать от Кирова, главная уходит направо на Толстого.
61-летний новосибирец Владимир Белошапкин стал одной из жертв коварной схемы движения. Он считает, что попал в автоподставу. 25 января мужчина на своей Toyota Venza ехал по Сакко и Ванцетти в сторону Кирова, не уступил дорогу 3-литровой Honda Inspire и попал в ДТП.
— Слева эта машина была далеко, двигалась медленно. Выехал на перекресток, услышал звук мотора, повернулся — они летят в бок. Въехали мне в заднее колесо, на встречной полосе уже. Они двигались прямо и как бы даже повернули налево, чтобы догнать меня, капитально врезать. Подошел свидетель, мужчина шел на работу, говорит, они двигались медленно, как только вы выехали на перекресток, они резко поддали газу, догнали и ударили в бок, — рассказывает автомобилист.
Официально: как сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов, 25 января 2021 года в 14.30 произошло столкновение автомобилей с материальным ущербом по адресу: ул. Толстого, 76. Пострадавших нет.
Показания случайного свидетеля содержатся в копиях протоколов, которыми располагает редакция НГС. Тем не менее Владимир Белошапкин был признан виновным в ДТП, соответственно, его страховая компания «Альфастрахование» должна возместить ущерб второму участнику аварии. При разборе в ГИБДД в расчет была принята схема ДТП, где место удара находится на полосе прямолинейного движения «Хонды», в то время как Владимир настаивал на схеме, где точка удара — встречная для «Хонды» полоса.
Как следует из протоколов, за рулем светлой Honda Inspire с госномером Н430ВН 154 находился некий Вадим Б. 1996 года рождения. В его объяснениях указано, что он «двигался по улице Толстого по своей полосе со скоростью 40 км/ч». По телефону, указанному как контактный номер Вадима Б., ответил мужчина, заявивший, что он и не Вадим вовсе: «Я передам, говорите. Я передам ему. Как только, так сразу». Связаться в социальных сетях с человеком с такими данными и такого возраста не удалось.
Владимир Белошапкин уверен, что он не единственная жертва подстав на этом перекрестке, автомобилист познакомился с другими людьми, которые попали здесь в ДТП по схожему сценарию.
— На этом перекрестке бьют машины, получают страховки. Покупают машины, которые дешевые и старые, но дорогие в ремонте. Чтобы получить максимальную страховку. Женщину-врача разбили. А когда меня разбили, мужчина подошел, сказал, что машину отца разбили. Все об этом говорят. Ходил в «Альфастрахование», сотрудники мне сказали, что только ленивый сейчас на этом не зарабатывает. Мол, что мы можем сделать — ничего не можем сделать. Пострадавшие боятся, их на месте запугивают, — утверждает мужчина.
Галина Лопух на KIA Soul тоже попала в ДТП на этом перекрестке, она ехала по Сакко и Ванцетти в сторону Кирова, в нее тоже врезалась «Хонда».
— Я должна была им уступить по помехе справа, я глянула, они вроде как далеко. Они приближались с правой стороны. Там несколько групп работает. Понятно, что они пасли меня, понятно, что они газанули. Всем всё понятно, — говорит Галина.
Компания «Альфастрахование», которая в конечном итоге несет расходы по возмещению ущерба в этом ДТП, на момент публикации не смогла прокомментировать ситуацию с обстоятельствами аварии. Запрос в компанию был отправлен в понедельник, 22 марта.
Сейчас Владимир раздумывает над тем, чтобы инициировать судебный процесс, доказать, что он не виновен в ДТП, и добиться компенсации за ущерб своей Toyota Venza. Он намерен опираться на пункт 10.1 ПДД, который говорит, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Именно так, по мнению Владимира Белошапкина, должен был сделать водитель «Хонды».