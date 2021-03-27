Хитрый перекресток для автоподстав. Жертву на «Тойоте» протаранили парни на мощной «Хонде» — как это было (схема)

61-летний новосибирец Владимир Белошапкин стал одной из жертв коварной схемы движения. Он считает, что попал в автоподставу. 25 января мужчина на своей Toyota Venza ехал по Сакко и Ванцетти в сторону Кирова, не уступил дорогу 3-литровой Honda Inspire и попал в ДТП.

— Слева эта машина была далеко, двигалась медленно. Выехал на перекресток, услышал звук мотора, повернулся — они летят в бок. Въехали мне в заднее колесо, на встречной полосе уже. Они двигались прямо и как бы даже повернули налево, чтобы догнать меня, капитально врезать. Подошел свидетель, мужчина шел на работу, говорит, они двигались медленно, как только вы выехали на перекресток, они резко поддали газу, догнали и ударили в бок, — рассказывает автомобилист.