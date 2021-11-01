Смотрим на самые невероятные накрутки автодилеров за допы — «Фольксваген Поло» на механике стоит уже 2 миллиона

Мы уже писали о том, что на рынке новых автомобилей образовался небывалый дефицит — желающих купить много, машин всё меньше, накрутки дилеров на дополнительное оборудование всё больше. И вот сейчас эти накрутки стали превышать уже все разумные пределы — бюджетный седан В-класса предлагается почти за 2 миллиона рублей, обычный кроссовер зашкаливает за 3 миллиона и становится роскошью — в обзоре Дмитрия Косенко самые вопиющие примеры накруток и комментарий юриста, можно ли обуздать дилеров.
Я периодически мониторю прайс-листы официальных дилеров и их конкретные предложения на сервисах «Авто.Ру», «Дром», «Авито Авто» — каждый раз это расстройство. И вот сейчас открываю страничку и вижу предложение Skoda Rapid за 1 708 540 рублей — я просто дар речи потерял, просто волосы дыбом встали. Миллион семьсот за маленький бюджетный авто В-класса, это как? И такое происходит не в полумошеннических автосалонах, о которых мы периодически пишем, это официальный дилер Skoda.
Откуда же взялась такая золотая цена «Рапида» — давайте посмотрим. Это средняя комплектация Ambition с 1.4-литровым двигателем и роботом, по прайсу «Шкоды» она стоит
В том же магазине кроссовер Skoda Kodiaq с не самым мощным 1.4-литровым двигателем в комплектации Style, которая стоит по прайсу
Даже на новый Toyota Land Cruiser 300, который предлагается за несравнимые 1
Не успев оправиться от шока после «Рапида» за 1,7 миллиона, я испытываю новое потрясение — такой же бюджетный Volkswagen Polo за
К седану Renault Logan, самому бюджетному из бюджетников, теперь без миллиона не подходи. За тщедушную комплектацию с 82-сильным мотором и механикой выложи
Или вот кроссовер Renault Duster, который всегда был дешевой практичной альтернативой более престижным кроссоверам. Хотите такой с 1.3-литровым турбомоторчиком и механикой за
С юридической точки зрения, просто так понудить дилера продавать машины по рекомендованной заводской цене будет сложно. Дилер — это другое юрлицо: вот товар, вот цена, никто не заставляет покупать. Только если через суд подать исковое заявление к юрлицу дилера с требованием понудить его придерживаться заводских цен, тогда можно и выиграть.
— С этими дилерами можно бороться, но только через суд, долго, нудно, но можно. Это навязанные услуги, неосновательное обогащение в принципе. Пока не выработалась практика, но, тем не менее, я думаю, что можно. Человек пришел в салон, он хочет купить машину, условно, за 7
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