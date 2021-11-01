Смотрим на самые невероятные накрутки автодилеров за допы — «Фольксваген Поло» на механике стоит уже 2 миллиона

Мы уже писали о том, что на рынке новых автомобилей образовался небывалый дефицит — желающих купить много, машин всё меньше, накрутки дилеров на дополнительное оборудование всё больше. И вот сейчас эти накрутки стали превышать уже все разумные пределы — бюджетный седан В-класса предлагается почти за 2 миллиона рублей, обычный кроссовер зашкаливает за 3 миллиона и становится роскошью — в обзоре Дмитрия Косенко самые вопиющие примеры накруток и комментарий юриста, можно ли обуздать дилеров.

Я периодически мониторю прайс-листы официальных дилеров и их конкретные предложения на сервисах «Авто.Ру», «Дром», «Авито Авто» — каждый раз это расстройство. И вот сейчас открываю страничку и вижу предложение Skoda Rapid за 1 708 540 рублей — я просто дар речи потерял, просто волосы дыбом встали. Миллион семьсот за маленький бюджетный авто В-класса, это как? И такое происходит не в полумошеннических автосалонах, о которых мы периодически пишем, это официальный дилер Skoda.