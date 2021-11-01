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Смотрим на самые невероятные накрутки автодилеров за допы — «Фольксваген Поло» на механике стоит уже 2 миллиона

Обзор предложений дилеров в Новосибирске с допоборудованием на 300–400 тысяч рублей

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Volkswagen Polo может стоить под 2 миллиона рублей

Volkswagen Polo может стоить под 2 миллиона рублей

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Мы уже писали о том, что на рынке новых автомобилей образовался небывалый дефицит — желающих купить много, машин всё меньше, накрутки дилеров на дополнительное оборудование всё больше. И вот сейчас эти накрутки стали превышать уже все разумные пределы — бюджетный седан В-класса предлагается почти за 2 миллиона рублей, обычный кроссовер зашкаливает за 3 миллиона и становится роскошью — в обзоре Дмитрия Косенко самые вопиющие примеры накруток и комментарий юриста, можно ли обуздать дилеров.

Я периодически мониторю прайс-листы официальных дилеров и их конкретные предложения на сервисах «Авто.Ру», «Дром», «Авито Авто» — каждый раз это расстройство. И вот сейчас открываю страничку и вижу предложение Skoda Rapid за 1 708 540 рублей — я просто дар речи потерял, просто волосы дыбом встали. Миллион семьсот за маленький бюджетный авто В-класса, это как? И такое происходит не в полумошеннических автосалонах, о которых мы периодически пишем, это официальный дилер Skoda.

Skoda Rapid с допами на 337 140 рублей

Skoda Rapid с допами на 337 140 рублей

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Откуда же взялась такая золотая цена «Рапида» — давайте посмотрим. Это средняя комплектация Ambition с 1.4-литровым двигателем и роботом, по прайсу «Шкоды» она стоит 1 230 000 рублей. Плюс установлены дополнительные заводские пакеты и, внимание, дополнительное оборудование от дилера на 337 140 рублей. Сюда входят ковры, брызговики, сигнализация с автозапуском и GSM, антишум, антикор, защита двигателя и коробки.

В том же магазине кроссовер Skoda Kodiaq с не самым мощным 1.4-литровым двигателем в комплектации Style, которая стоит по прайсу 2 529 000 рублей, предлагается за 3 212 946 рублей. То есть это уже более 3 миллионов, это уже роскошь, облагаемая повышенным налогом. Дополнительного оборудования дилера тут на 448 046 рублей.

Даже на новый Toyota Land Cruiser 300, который предлагается за несравнимые 11 606 080 рублей, и то установлено меньше допов — на 425 344 рубля. Ну тут как раз не так всё страшно — человек, который может выложить 11 миллионов за авто, 425 тысяч сочтет копейками. А Toyota Camry с 2-литровым двигателем за 2 513 278 рублей с ее допами на смешные 122 647 рублей вообще покажется божеским предложением.

Не успев оправиться от шока после «Рапида» за 1,7 миллиона, я испытываю новое потрясение — такой же бюджетный Volkswagen Polo за 1 861 812 рублей. Почти два миллиона за машину со слабым 110-сильным двигателем, даже не на автомате, на механике! Эта средняя комплектация Respect по прайсу стоит 1 100 900 рублей, сюда добавились заводские пакеты и допы примерно на 350 тысяч — защита радиатора, сигнализация, брызговики, зимняя резина, ковры, защита картера, тонировка.

Простенький Renault Logan за 9<nobr class="_">93 20</nobr>0 рублей

Простенький Renault Logan за 993 200 рублей

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К седану Renault Logan, самому бюджетному из бюджетников, теперь без миллиона не подходи. За тщедушную комплектацию с 82-сильным мотором и механикой выложи 993 200 рублей. Из них за допы 168 200 рублей: ковры, сетка, накладки, накладки на задний бампер, антикор, видеорегистратор, противоугонное устройство, дефлекторы. По заводскому прайсу такой «Логан» стоит 811 000 рублей.

Или вот кроссовер Renault Duster, который всегда был дешевой практичной альтернативой более престижным кроссоверам. Хотите такой с 1.3-литровым турбомоторчиком и механикой за 1 669 168 рублей? Тут допов на 202 168 рублей: багажные дуги, дефлекторы, сигнализация, антикор, ковры, тонировка, сетка, накладки на пороги, накладки на задний бампер хром. Ну конечно, как же без хромированных накладок-то на старом добром «Дастере» по грязи ездить. Прайсовая цена — 1 402 000 рублей.

С юридической точки зрения, просто так понудить дилера продавать машины по рекомендованной заводской цене будет сложно. Дилер — это другое юрлицо: вот товар, вот цена, никто не заставляет покупать. Только если через суд подать исковое заявление к юрлицу дилера с требованием понудить его придерживаться заводских цен, тогда можно и выиграть.

— С этими дилерами можно бороться, но только через суд, долго, нудно, но можно. Это навязанные услуги, неосновательное обогащение в принципе. Пока не выработалась практика, но, тем не менее, я думаю, что можно. Человек пришел в салон, он хочет купить машину, условно, за 700 000 рублей, а ему говорят — два миллиона. Это недопустимая ситуация. Я понимаю, почему это происходит, потому что у салонов, как они говорят, нет чипов. В нашей правовой реальности мы можем с ними побороться, — отмечает адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Почитайте еще, как в условиях дефицита водители продают места в очередях за новыми машинами и сколько зарабатывают на этом.

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дилерновые автодопоборудование
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