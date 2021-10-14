Водители за бешеные деньги продают места в очередях за новыми машинами. Сколько они зарабатывают на этом?

Новосибирцы продают места в очереди за новыми дефицитными машинами
О нехватке новых автомобилей сигнализируют все: и покупатели, которые вынуждены по 5–7 месяцев ждать товар, и дилеры, распродающие остатки в ожидании затянувшихся поставок. Дошло до того, что места в очередях за новыми машинами продают на сайтах объявлений. Сколько это стоит и откуда взялся дефицит — разбираемся вместе.
Представители автоиндустрии в один голос говорят, что в 2021 году образовался небывалый дефицит новых машин: дилеры распродают всё со складов, снимают автомобили с тест-драйвов, вывозят из шоурумов и продают даже выставочные экземпляры. Во многих автосалонах в залах стоят по 1–2 одинокие машины, но скоро не будет и их. Всему причина — нехватка микрочипов для автомобильной электроники, автозаводы могут произвести машины, но не могут их дооснастить электроникой — в итоге цепочка поставок рвется.
— Есть сложности с наличием электронных компонентов, из-за этого меняются сроки в производственной программе. Везде слышно, видно, что продавцы продают без скидок, кто-то заставляет брать много дополнительного оборудования. Сейчас такой рынок, что покупателям невыгодно, а продавцам выгодно. Автопроизводители — кто-то меняет комплектации, находит какие-то решения, что в этой комплектации не будет каких-то опций, — объясняет генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (дилер Mercedes) Павел Костенко, отмечая, что по «Мерседесу» пока сильного дефицита нет.
Кризис глобальный не только в автоиндустрии. Связан он и с замиранием технологического рынка в начале пандемии ковида, и с последующим взрывным спросом на микрочипы в связи с развитием новых цифровых технологий.
— Это сочетание нескольких факторов. На фоне пандемии многие автопроизводители снизили заказы на полупроводники, которые сразу перехватили производители других товаров народного потребления. Плюс по разным причинам пострадало несколько производственных площадок — пожары, наводнения и так далее. Кроме того, сказался и отложенный спрос на автомобили за 2020 год. Сроки ожидания поставок некоторых машин в России достигают нескольких месяцев, даже до года. Массовые модели в основном купить можно, но с бешеными накрутками дилеров, которые беззастенчиво пользуются ситуацией, — объясняет Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем».
Про пандемию говорит и другой эксперт — представитель агентства «Автостат» Азат Тимерханов:
— В первую очередь дефицит микрочипов был вызван пандемией COVID-19, а также резко возросшим спросом на высокотехнологичную технику (компьютеры, ноутбуки, планшеты и прочее), поскольку люди стали больше работать удаленно. Кроме этого, перебои поставок полупроводников были вызваны торговым противостоянием Китая и США. Так, Штаты ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микрочипов, в результате которых компания не смогла закупать технологическое оборудование и продавать свою продукцию фирмам, находящимся под американской юрисдикцией. Заказчики вынуждены были заключать новые договоры с другими производителями микрочипов, что в итоге привело к росту цен на готовую продукцию, а также существенное перестроение всех логистических цепочек.
В итоге автомобилисты сталкиваются с тем, что либо они покупают машину с чрезмерным количеством допов, увеличивающих цену авто на 10–20%, либо оформляют заказ в производство и ждут долгие месяцы. И не факт, что потом на эту машину дилер не накидает всё тех же допов. И иногда проще отдать
— Многие обычные покупатели сталкиваются с тем, что желаемая модель за время ожидания уже существенно подорожала, а по какой цене будет поставка, вообще неизвестно. В таких условиях логичнее отказаться от очереди и уйти искать счастья на вторичный рынок, например, — говорит Никита Гудков.
Вот, к примеру, в Новосибирске предлагается Skoda Octavia Style Plus с
В Москве за бюджетный Volkswagen Polo стоимостью
В Санкт-Петербурге можно получить место на кроссовер Volkswagen TAOS стоимостью
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