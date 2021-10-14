Водители за бешеные деньги продают места в очередях за новыми машинами. Сколько они зарабатывают на этом?

— Есть сложности с наличием электронных компонентов, из-за этого меняются сроки в производственной программе. Везде слышно, видно, что продавцы продают без скидок, кто-то заставляет брать много дополнительного оборудования. Сейчас такой рынок, что покупателям невыгодно, а продавцам выгодно. Автопроизводители — кто-то меняет комплектации, находит какие-то решения, что в этой комплектации не будет каких-то опций, — объясняет генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (дилер Mercedes) Павел Костенко, отмечая, что по «Мерседесу» пока сильного дефицита нет.



Кризис глобальный не только в автоиндустрии. Связан он и с замиранием технологического рынка в начале пандемии ковида, и с последующим взрывным спросом на микрочипы в связи с развитием новых цифровых технологий.

— Это сочетание нескольких факторов. На фоне пандемии многие автопроизводители снизили заказы на полупроводники, которые сразу перехватили производители других товаров народного потребления. Плюс по разным причинам пострадало несколько производственных площадок — пожары, наводнения и так далее. Кроме того, сказался и отложенный спрос на автомобили за 2020 год. Сроки ожидания поставок некоторых машин в России достигают нескольких месяцев, даже до года. Массовые модели в основном купить можно, но с бешеными накрутками дилеров, которые беззастенчиво пользуются ситуацией, — объясняет Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем».