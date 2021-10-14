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Водители за бешеные деньги продают места в очередях за новыми машинами. Сколько они зарабатывают на этом?

Автомобили стали дефицитом — покупатели ждут их по 5–7 месяцев. Мы спросили у экспертов, что случилось с авторынком

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Автосалоны опустошают свои склады

Автосалоны опустошают свои склады

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Новосибирцы продают места в очереди за новыми дефицитными машинами

О нехватке новых автомобилей сигнализируют все: и покупатели, которые вынуждены по 5–7 месяцев ждать товар, и дилеры, распродающие остатки в ожидании затянувшихся поставок. Дошло до того, что места в очередях за новыми машинами продают на сайтах объявлений. Сколько это стоит и откуда взялся дефицит — разбираемся вместе.

Представители автоиндустрии в один голос говорят, что в 2021 году образовался небывалый дефицит новых машин: дилеры распродают всё со складов, снимают автомобили с тест-драйвов, вывозят из шоурумов и продают даже выставочные экземпляры. Во многих автосалонах в залах стоят по 1–2 одинокие машины, но скоро не будет и их. Всему причина — нехватка микрочипов для автомобильной электроники, автозаводы могут произвести машины, но не могут их дооснастить электроникой — в итоге цепочка поставок рвется.

В шоурумах — единицы машин

В шоурумах — единицы машин

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— Есть сложности с наличием электронных компонентов, из-за этого меняются сроки в производственной программе. Везде слышно, видно, что продавцы продают без скидок, кто-то заставляет брать много дополнительного оборудования. Сейчас такой рынок, что покупателям невыгодно, а продавцам выгодно. Автопроизводители — кто-то меняет комплектации, находит какие-то решения, что в этой комплектации не будет каких-то опций, — объясняет генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (дилер Mercedes) Павел Костенко, отмечая, что по «Мерседесу» пока сильного дефицита нет.

Кризис глобальный не только в автоиндустрии. Связан он и с замиранием технологического рынка в начале пандемии ковида, и с последующим взрывным спросом на микрочипы в связи с развитием новых цифровых технологий.

— Это сочетание нескольких факторов. На фоне пандемии многие автопроизводители снизили заказы на полупроводники, которые сразу перехватили производители других товаров народного потребления. Плюс по разным причинам пострадало несколько производственных площадок — пожары, наводнения и так далее. Кроме того, сказался и отложенный спрос на автомобили за 2020 год. Сроки ожидания поставок некоторых машин в России достигают нескольких месяцев, даже до года. Массовые модели в основном купить можно, но с бешеными накрутками дилеров, которые беззастенчиво пользуются ситуацией, — объясняет Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем».

Про пандемию говорит и другой эксперт — представитель агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

— В первую очередь дефицит микрочипов был вызван пандемией COVID-19, а также резко возросшим спросом на высокотехнологичную технику (компьютеры, ноутбуки, планшеты и прочее), поскольку люди стали больше работать удаленно. Кроме этого, перебои поставок полупроводников были вызваны торговым противостоянием Китая и США. Так, Штаты ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микрочипов, в результате которых компания не смогла закупать технологическое оборудование и продавать свою продукцию фирмам, находящимся под американской юрисдикцией. Заказчики вынуждены были заключать новые договоры с другими производителями микрочипов, что в итоге привело к росту цен на готовую продукцию, а также существенное перестроение всех логистических цепочек.

В итоге автомобилисты сталкиваются с тем, что либо они покупают машину с чрезмерным количеством допов, увеличивающих цену авто на 10–20%, либо оформляют заказ в производство и ждут долгие месяцы. И не факт, что потом на эту машину дилер не накидает всё тех же допов. И иногда проще отдать 50 000 рублей и получить автомобиль в подходящей версии здесь и сейчас. Спрос рождает предложение — многие покупатели готовы уступить свой автомобиль из ближайшей поставки за вознаграждение, есть даже специализированный сайт «Авто-Очередь», где продаются места по всей стране.

— Многие обычные покупатели сталкиваются с тем, что желаемая модель за время ожидания уже существенно подорожала, а по какой цене будет поставка, вообще неизвестно. В таких условиях логичнее отказаться от очереди и уйти искать счастья на вторичный рынок, например, — говорит Никита Гудков.

Вот, к примеру, в Новосибирске предлагается Skoda Octavia Style Plus с 2-литровым мотором со сроком поставки в декабре. «Изначально была 34-я неделя производства. Дилер обещает до конца года привезти 100%», — поясняет продавец Ксения. Цена машины 2 350 000 рублей, гонорар 50 000 рублей.

За <nobr class="_">100 000</nobr> рублей можно и машину купить, а тут только за место в очереди столько просят

За 100 000 рублей можно и машину купить, а тут только за место в очереди столько просят

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В Москве за бюджетный Volkswagen Polo стоимостью 1 336 000 рублей нужно будет отдать всего 30 000 рублей со сроком поставки в октябре. В Челябинске за кроссовер Toyota RAV4 стоимостью 2 120 000 рублей просят 50 000 рублей гонорара, поставка тоже октябрь. В Тюмени, по данным сервиса «Авито», готовы отдать место в очереди на дорогостоящий Toyota Land Cruiser Prado уже за 100 000 рублей.

В Санкт-Петербурге можно получить место на кроссовер Volkswagen TAOS стоимостью 2 400 000 рублей за 60 000 рублей. «Оформлял очередь по знакомству, поэтому никаких допов от дилера не будет, цена по прайсу производителя», — уточняет продавец Никита. А в паблике во «ВКонтакте» рабочим «АвтоВАЗа» предлагается встать на своем предприятии в очередь на машину за 15 000 рублей, потом эта машина покупается посредником, а рабочий получает свой гонорар.

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новые автоочередьдилеры
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