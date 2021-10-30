Новосибирец внезапно выскочил из-за дерева и бросился под «Ниссан». Смотрим — специально или нет

Если внимательно пересмотреть видео, то будет понятно, что мужчина выходит на дорогу весьма уверенно, он появляется из-за дерева, которое ограничивает обзор водителю. Если он совершает это специально, то знает, что на Невского ездят с небольшой скоростью, насмерть его наверняка не задавят. А если не специально, то усматривается крайняя невнимательность или проблемы со здоровьем. В любом случае это нарушение ПДД со стороны пешехода.

Пункт 4.3 ПДД. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Странно и поведение девушки за рулем машины. После столкновения с человеком она продолжает ехать, экстренно не тормозит — может, опешила? «Да тормози ты!» — кричит водитель авто с регистратором и даже сигналит ей. По мнению юриста, в такой ситуации пешехода можно привлечь за порчу имущества, но только через суд.