Новосибирец внезапно выскочил из-за дерева и бросился под «Ниссан». Смотрим — специально или нет

В Новосибирске пешеход выскочил из-за дерева и бросился под «Ниссан»
В рубрике «Куда ты рулишь?» мы часто обсуждаем автомобильные подставы, когда один автомобиль намеренно врезается в другой. Сегодня у нас странное ДТП с участием пешехода, который как-то слишком явно шагнул под приближающуюся машину, которой управляла девушка. Что это было: намеренный шаг или просто невнимательность? Обсуждаем вместе с экспертом.
Улица Александра Невского, всего две полосы, движение не слишком быстрое. Навстречу автомобилю с регистратором движется старенький Nissan March, неожиданно из-за дерева на дорогу выходит мужчина, он сразу попадает под машину. Никакого пешеходного перехода в этом месте нет — смотрите видео:
Если внимательно пересмотреть видео, то будет понятно, что мужчина выходит на дорогу весьма уверенно, он появляется из-за дерева, которое ограничивает обзор водителю. Если он совершает это специально, то знает, что на Невского ездят с небольшой скоростью, насмерть его наверняка не задавят. А если не специально, то усматривается крайняя невнимательность или проблемы со здоровьем. В любом случае это нарушение ПДД со стороны пешехода.
Пункт 4.3 ПДД. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Странно и поведение девушки за рулем машины. После столкновения с человеком она продолжает ехать, экстренно не тормозит — может, опешила? «Да тормози ты!» — кричит водитель авто с регистратором и даже сигналит ей. По мнению юриста, в такой ситуации пешехода можно привлечь за порчу имущества, но только через суд.
— Ответственность за попытку самоубийства никакая, за повреждение автомобиля — гражданская по возмещению вреда. ДТП надо оформить через ГИБДД, потому что нужна оценка автомобиля, потом иск в суд, — говорит директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
В свое время были популярны подобные маневры пешеходов: человек специально кидается под машину, чтобы потом вымогать деньги с водителя на месте. Потом это как-то поутихло, но всё равно стоит учитывать — всякое может случиться: и намеренные попытки попасть под машину, и крайняя беспечность.
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