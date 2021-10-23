На печальном перекрестке Мочищенского и Жуковки «Субару» протаранила «Шевроле» — смотрим, подстава или нет

В рубрике «Куда ты рулишь?» рассматриваем новое ДТП, похожее на умышленную автоподставу. Авария произошла на печально известном перекрестке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, где после реконструкции водители по привычке едут с Жуковки с левым поворотом и по безалаберности не пропускают тех, кто едет в прямом направлении от «Гиганта». Подробнее — в нашем разборе.
Автомобиль с видеорегистратором стоит на светофоре, на записи мы видим перекресток со стороны Мочищенского шоссе в сторону Красного проспекта. Для машин с Жуковского горит зеленый свет, большой транспортный поток едет с левым поворотом с Жуковки на шоссе. Водители даже не думают, что со стороны ТЦ «Гигант» есть полноправный выезд на перекресток: машины, которые едут оттуда в прямом направлении на Жуковку, имеют преимущество. И вот от «Гиганта» выскакивает черный Subaru Legacy и с ходу врезается в зеваку на Chevrolet Cruze.
Ну что ж, прямая вина очевидна: кто совершает поворот, тот и должен пропустить. Причины, по которым водители массово зевают на этом перекрестке, кроются в том, что раз массовый поток идет налево, то на единичные машины от «Гиганта» можно и не обращать внимания.
Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.
Но и водитель Subaru тоже хорош. Даже если имеешь преимущество, зачем так гнать — или, может, специально хотел найти себе жертву? Иначе как объяснить высокую скорость выезда на перекресток, отсутствие признаков торможения до самого последнего момента — если бы водитель тормозил, то машина бы клюнула носом. По данным ГИБДД Новосибирска, авария в официальной сводке отсутствует, вероятно, оформились сами или рассчитались на месте наличкой.
— С Subaru вообще отдельная история. Практически все страховые компании не хотят их страховать. И объективные причины этому есть. Профессиональные подставщики орудуют и на Subaru в том числе. И как мы видим, наш «субарист» и не собирался снижать скорость. Подставное это ДТП или нет, решать не мне, но я бы над этим задумалась. А вот то, что водители, выезжающие с улицы Жуковского, действительно забывают уступить — возможно, не замечают знаки, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Да уж, не замечают знаки — такие водители просто опасны на дороге. Даже если вы ездите по давно проторенным маршрутам и знаете всё наизусть, всё равно следует смотреть на дорожные знаки — схему движения могут поменять в любой момент.
Почитайте еще про новый способ автоподставы: водитель делает вид, что пропускает вас, а потом ускоряется и бьет.