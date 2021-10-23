На печальном перекрестке Мочищенского и Жуковки «Субару» протаранила «Шевроле» — смотрим, подстава или нет

В рубрике «Куда ты рулишь?» рассматриваем новое ДТП, похожее на умышленную автоподставу. Авария произошла на печально известном перекрестке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, где после реконструкции водители по привычке едут с Жуковки с левым поворотом и по безалаберности не пропускают тех, кто едет в прямом направлении от «Гиганта». Подробнее — в нашем разборе.



Автомобиль с видеорегистратором стоит на светофоре, на записи мы видим перекресток со стороны Мочищенского шоссе в сторону Красного проспекта. Для машин с Жуковского горит зеленый свет, большой транспортный поток едет с левым поворотом с Жуковки на шоссе. Водители даже не думают, что со стороны ТЦ «Гигант» есть полноправный выезд на перекресток: машины, которые едут оттуда в прямом направлении на Жуковку, имеют преимущество. И вот от «Гиганта» выскакивает черный Subaru Legacy и с ходу врезается в зеваку на Chevrolet Cruze.