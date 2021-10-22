Загадочную машину с Гусинобродского кладбища забрала полиция — хозяева сообщили, что ее не возвращают

В сентябре текущего года сотрудники Гусинобродского кладбища в Новосибирске заметили загадочную брошенную «Тойоту». Они несколько раз обращались в полицию, но та владельца найти не могла. Хозяева автомобиля обратились в редакцию НГС и рассказали, что же произошло.
Корреспондент НГС связался с сибирячкой Ириной, которая представилась бывшей женой хозяина автомобиля Дмитрия. Женщина пояснила, что мужчина оставил машину на кладбище и ушел по делам, однако потом попал в больницу. Сибирячка также предоставила в редакцию документы, подтверждающие право владения автомобилем:
— Муж в больницу попал, поэтому машину оставил и документов у него не было, подтверждающих, что это его машина. Знакомый увидел в новостях, что машина там стоит, и сообщил мне. Якобы она уже там несколько недель стоит, полиция в курсе, приезжала, отпечатки снимала, но ее не забирали. А когда я узнала, поехала туда ее эвакуировать. Первый раз вечером приехала — машина там была. Но я не имела права ее забрать, потому что у меня не было документа, подтверждающего, что это моя машина. Автомобиль принадлежит моему бывшему супругу. На следующий день утром отпросилась с работы и поехала к участковому. Он написал мне подтверждение, чтобы, когда я буду эвакуировать машину, гаишники не остановили и ко мне претензий никаких не было. Ну и всё, я поехала в 11 утра, а в 3 часа 20 минут ее угнали, — рассказала Ирина.
Местные камеры, пояснила женщина, зафиксировали, что черная «Тойота» ее бывшего мужа выехала с территории кладбища. Через неделю Ирине позвонили из полиции и сообщили, что машина найдена. Тех, кто угнал «Тойоту», найти до сих пор не удалось. Однако транспортное средство женщина забрать всё равно не смогла. Ирина объяснила, что из-за угона автомобиль числится в уголовном розыске.
— Когда машину нашли, она была полностью открыта, там украли аккумулятор. Остальное было на месте. Найденную машину забрал эвакуатор. Нам сказали, что снимут отпечатки и ее можно будет забрать. Мы поехали забирать машину с другом, но ее опять не было на месте. Еще через неделю мне сказали, что все-таки машина в уголовном розыске, пока мы ее забрать не можем, тем более у вас нет документов. То есть им нужно выяснить, кто ее тогда угнал, — поделилась Ирина.
Женщина уточнила, что ее бывший муж за это время нашел документы на автомобиль. Они рассчитывают, что благодаря этому он сможет вернуть себе машину.
Сегодня сибирячки рассказали, в каком состоянии их автомобили, которые провалились вместе с асфальтом в воду на Фрунзе. Они сообщили, что никак не могут выйти на сотрудников СГК, чтобы компенсировать ущерб.