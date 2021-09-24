Сотрудники кладбища несколько раз обращались в полицию из-за странной черной «Тойоты» — ее владельца так и не нашли

Сотрудники Гусинобродского кладбища несколько раз обращались в полицию из-за брошенной на их территории машины. Полиция приезжала на осмотр, но владельца до сих пор не нашли. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

В начале месяца житель Новосибирска обратился в службу 112 из-за черной «Тойоты» без номеров, которая стояла на парковке кладбища. Машина стоит там с 9 сентября — за это время у нее выбили стекло и выломали крышку бардачка. Мужчина несколько раз звонил в экстренную службу, но машину так и не убрали.