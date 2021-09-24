Сотрудники кладбища несколько раз обращались в полицию из-за странной черной «Тойоты» — ее владельца так и не нашли

В Новосибирске не могут найти владельца брошенной на кладбище «Тойоты»
Сотрудники Гусинобродского кладбища несколько раз обращались в полицию из-за брошенной на их территории машины. Полиция приезжала на осмотр, но владельца до сих пор не нашли. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
В начале месяца житель Новосибирска обратился в службу 112 из-за черной «Тойоты» без номеров, которая стояла на парковке кладбища. Машина стоит там с
Как сообщили в мэрии Новосибирска, на машину обратили внимание и сотрудники кладбища. Ее заметили
— В связи с указанным фактом на место был вызван дежурный участковый отдела полиции
Через неделю,
— Нарядом сотрудников полиции проведен повторный осмотр транспортного средства. Владелец не установлен, — сообщили в мэрии.
21 сентября кладбище направило еще одно письменное обращение в МВД. При этом жалобы на брошенное авто администрации кладбища не поступали.
В мэрии также напомнили, что по вопросам, касающимся брошенных автомобилей, нужно обращаться в ГИБДД. При этом в ГИБДД ранее сообщали, что они могут эвакуировать брошенный автомобиль, только если он мешает другим.
Убрать брошенную машину, оказывается, не так просто. Мы уже рассказывали, как журналист НГС пытался избавиться от брошенной во дворе машины: он обратился в полицию, ГАИ, управляющую компанию и даже МЧС.