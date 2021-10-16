Новосибирец выехал на забитый перекресток, спровоцировал других на ДТП и скрылся — смотрим на аварию

В рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем столкновение, которое стало следствием нарушения правил водителем — третьим лицом. Он выехал на забитый машинами перекресток и спровоцировал опасную ситуацию — разбираемся вместе с экспертом, к какой ответственности можно его привлечь.



Загруженный перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя. Вот машины по Красному не могут проехать прямо, поскольку две левые полосы перекрыты авто с другого направления, с Гоголя. Один из водителей на черном кроссовере решает перестроиться правее, но сзади уже движется троллейбус. Из-за угла расположения на проезжей части троллейбус скорее всего попадает в мертвую зону для водителя кроссовера — происходит столкновение, смотрите видео.