Новосибирец выехал на забитый перекресток, спровоцировал других на ДТП и скрылся — смотрим на аварию

Новосибирец устроил массовое ДТП на перекрестке в центре и скрылся
В рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем столкновение, которое стало следствием нарушения правил водителем — третьим лицом. Он выехал на забитый машинами перекресток и спровоцировал опасную ситуацию — разбираемся вместе с экспертом, к какой ответственности можно его привлечь.
Загруженный перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя. Вот машины по Красному не могут проехать прямо, поскольку две левые полосы перекрыты авто с другого направления, с Гоголя. Один из водителей на черном кроссовере решает перестроиться правее, но сзади уже движется троллейбус. Из-за угла расположения на проезжей части троллейбус скорее всего попадает в мертвую зону для водителя кроссовера — происходит столкновение, смотрите видео.
А теперь посмотрите еще один фрагмент записи, как за несколько секунд до столкновения машины выезжали на загруженный перекресток. Вот водитель белой легковушки, несмотря на то, что перед ним стоит пикап, всё равно пытается проехать и перегораживает в итоге полосы. Мало того, ему даже на ум не приходит немного сдвинуться правее и вперед, место там было.
Что движет такими водителями? Понятно, что наказания за такое нарушение (а оно предусмотрено в законе) никто не боится, поскольку ГИБДД за этим не следит, но есть же здравый смысл.
КоАП РФ Статья 12.13. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
— Типичная ситуация для нашего города, низкая культура проезда перекрестков. В ПДД напрямую запрещено въезжать на перекрестки с затором, но, к сожалению, у нас это происходит постоянно. В столкновении с троллейбусом, на мой взгляд, однозначно просматривается вина водителя обруливающего джипа. Обвинить в ДТП водителя, который спровоцировал затор, я полагаю, невозможно, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
И ладно бы это были единичные случаи, а то ведь весь Новосибирск так ездит: заедут на кольцо и сами себя блокируют во всех направлениях. Камер, которые бы фиксировали такое нарушение, в нашем регионе нет, малочисленные экипажи ГИБДД не в состоянии контролировать обстановку. Остается только повышать культуру вождения, думать о последствиях своих маневров.
— По моему наблюдению как автомобилиста, большая часть пробок на больших перекрестках образуется именно из-за того, что автомобили создают вот такие заторы, казалось бы, на пустом месте. Один из характерных примеров — перекресток улиц Кирова и Восход на ГПНТБ. А так, всех, кто стоит на перекрестке, можно привлекать по статье, чего, кстати, надо добиваться от наших гаишников, — отмечает эксперт.
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