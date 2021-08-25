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«Газпром» построит 6 новых газовых заправок в Новосибирской области

Регион вошел в инвестиционную программу корпорации на 2022 год

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Сегодня в Новосибирской области работают 8 газозаправочных станций компании

Сегодня в Новосибирской области работают 8 газозаправочных станций компании

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Новосибирская область вошла в топ-10 самых развитых газомоторных регионов в стране — об этом сегодня на форуме «Технопром» сообщил Сергей Кондратенко, начальник управления по работе с органами власти и связям с общественностью компании «Газпром газомоторное топливо».

Он также отметил, что регион стал единственным представителем Сибирского федерального округа среди лидеров рейтинга.

— Мы формируем инвестиционную программу на следующий год и приняли решение, что введем в эксплуатацию до шести новых метановых заправок в Новосибирской области, — добавил Сергей Кондратенко, отметив, что проект реализуют совместно с региональным Агентством инвестиционного развития.

В 2020 году Новосибирская область потребила 26,9 млн <nobr class="_">куб. м</nobr> газомоторного топлива — регион занимает <nobr class="_">10-е</nobr> место в рейтинге. Лидером в рейтинге оказалась Ростовская область

В 2020 году Новосибирская область потребила 26,9 млн куб. м газомоторного топлива — регион занимает 10-е место в рейтинге. Лидером в рейтинге оказалась Ростовская область

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Одну станцию компания планирует открыть до конца этого года на улице Богдана Хмельницкого. Представитель «Газпрома» подчеркнул, что метан хорошо зарекомендовал себя в качестве альтернативы традиционным видам автомобильного топлива — бензина и дизеля, при этом он более экологичен и экономичен.

При этом в августе новосибирские автовладельцы пожаловались на резкий скачок цен на газ: за неделю топливо подорожало на 5 рублей. Цены на бензин при этом скачут с начала года.

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ТехнопромметанГазпром
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