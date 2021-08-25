«Газпром» построит 6 новых газовых заправок в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в топ-10 самых развитых газомоторных регионов в стране — об этом сегодня на форуме «Технопром» сообщил Сергей Кондратенко, начальник управления по работе с органами власти и связям с общественностью компании «Газпром газомоторное топливо».
Он также отметил, что регион стал единственным представителем Сибирского федерального округа среди лидеров рейтинга.
— Мы формируем инвестиционную программу на следующий год и приняли решение, что введем в эксплуатацию до шести новых метановых заправок в Новосибирской области, — добавил Сергей Кондратенко, отметив, что проект реализуют совместно с региональным Агентством инвестиционного развития.
Одну станцию компания планирует открыть до конца этого года на улице Богдана Хмельницкого. Представитель «Газпрома» подчеркнул, что метан хорошо зарекомендовал себя в качестве альтернативы традиционным видам автомобильного топлива — бензина и дизеля, при этом он более экологичен и экономичен.
При этом в августе новосибирские автовладельцы пожаловались на резкий скачок цен на газ: за неделю топливо подорожало на 5 рублей. Цены на бензин при этом скачут с начала года.