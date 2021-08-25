«Газпром» построит 6 новых газовых заправок в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в топ-10 самых развитых газомоторных регионов в стране — об этом сегодня на форуме «Технопром» сообщил Сергей Кондратенко, начальник управления по работе с органами власти и связям с общественностью компании «Газпром газомоторное топливо».

Он также отметил, что регион стал единственным представителем Сибирского федерального округа среди лидеров рейтинга.

— Мы формируем инвестиционную программу на следующий год и приняли решение, что введем в эксплуатацию до шести новых метановых заправок в Новосибирской области, — добавил Сергей Кондратенко, отметив, что проект реализуют совместно с региональным Агентством инвестиционного развития.

