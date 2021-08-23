Девушке предложили «Ленд-Крузер» за 560 тысяч — втрое дешевле рынка. В итоге ее развели на 1 млн — изучаем схему

В июле на НГС вышел материал о том, что жители Новосибирска пострадали от мошеннических действий и потеряли свои деньги — якобы некая Анастасия Куликова предлагала им автомобили по сниженным ценам, получала деньги, после чего исчезала. В редакцию НГС поступили новые жалобы на Куликову, речь идет о миллионных потерях людей, свежие подробности — в нашем материале.

Жительница Новосибирска Дарья Горбылева говорит, что также пострадала в надежде приобрести автомобили по сильно заниженным ценам. С Куликовой Дарья познакомилась через своих родственников, которые тесно общаются уже 15 лет. Весной Дарья заинтересовалась автомобилями, которые продавала Куликова, — цена была сильно снижена, потому что машины являлись якобы арестованными или залоговыми.