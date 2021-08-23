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Тема дняБогатые и бедные кандидаты в Госдуму. Их заработки

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Девушке предложили «Ленд-Крузер» за 560 тысяч — втрое дешевле рынка. В итоге ее развели на 1 млн — изучаем схему

Продолжаем рассказывать о новосибирцах, которые поверили в возможность купить очень дешевые машины

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Тот самый «Прадо» за <nobr class="_">560 000</nobr> рублей — в реальности такие стоят 1,2–1,5 миллиона рублей

Тот самый «Прадо» за 560 000 рублей — в реальности такие стоят 1,2–1,5 миллиона рублей

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В июле на НГС вышел материал о том, что жители Новосибирска пострадали от мошеннических действий и потеряли свои деньги — якобы некая Анастасия Куликова предлагала им автомобили по сниженным ценам, получала деньги, после чего исчезала. В редакцию НГС поступили новые жалобы на Куликову, речь идет о миллионных потерях людей, свежие подробности — в нашем материале.

Жительница Новосибирска Дарья Горбылева говорит, что также пострадала в надежде приобрести автомобили по сильно заниженным ценам. С Куликовой Дарья познакомилась через своих родственников, которые тесно общаются уже 15 лет. Весной Дарья заинтересовалась автомобилями, которые продавала Куликова, — цена была сильно снижена, потому что машины являлись якобы арестованными или залоговыми.

Дарья Горбылева показывает договоры и расписки

Дарья Горбылева показывает договоры и расписки

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— Она мне кидает «Ленд-Крузер-Прадо» 2003 года, описание и цена — 560 000 рублей. Муж говорит: «Такого не бывает, таких цен. Спроси, в чем подвох». Я у нее спрашиваю, она говорит: «100-процентная гарантия, ты машину получишь». Предоплата — 80 000 рублей. Я приехала к ней заключать договор — на подбор автомобиля и на доставку, агентский договор. От нее лично, от физического лица. Через какое-то время она мне еще один автомобиль предлагает, «Мазда-CX-7» 2007 года за 155 тысяч рублей. Я отдаю предоплату 65 000 рублей, — рассказывает Дарья Горбылева.

Так выглядела заявка на подбор машины

Так выглядела заявка на подбор машины

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Затем, как утверждает пострадавшая, Куликова предложила ей перепродать эти и другие машины уже по рыночным ценам. Горбылева согласилась и в итоге передала 565 000 рублей собственных средств. Кроме того, как говорит Дарья, Куликова под предлогом болезни якобы убедила ее, Горбылеву, подписать от своего имени несколько договоров с другими покупателями машин. По этим договорам Дарья оказалась должна 665 000 рублей третьим лицам.

В итоге никаких машин не оказалось, пострадавшая поняла, что обманута. Деньги она назад не получила и пошла писать заявление в Следственный комитет — материалы проверки были переданы в органы полиции.

Жительница Новосибирска Светлана Бондарева говорит, что тоже поверила Куликовой по поводу дешевых машин и вложила 480 000 рублей своих средств.

— Люди в моем окружении заинтересовались возможностью получения прибыли и тоже начали вкладывать свои деньги, в общей сложности 2,5 миллиона рублей. Передача денег зачастую осуществлялась через меня, и Куликова платила мне за каждого клиента 15% от суммы вложения. Через 7 месяцев всё прекратилось, Куликова стала скрываться и на последние суммы не дала мне расписки, сумма в общей сложности 1,12 миллиона рублей. Деньги так и не выплачены, — рассказывает Светлана, отмечая, что вместе с другими потерпевшими они намерены подать коллективную жалобу в прокуратуру на бездействие полиции, из-за чего появляются всё новые и новые обманутые.

На телефонные звонки с разных номеров Анастасия Куликова не отвечает. Но ответила в переписке в WhatsApp — мы написали ей с редакционного телефона НГС. Куликова говорит, что рассчиталась или рассчитывается с пострадавшими (стиль и пунктуация автора сохранены).

Ответ Куликовой на редакционный телефон НГС

Ответ Куликовой на редакционный телефон НГС

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«Добрый вечер, с Дарьей расчёт идёт. Моё смс не для публикации, это ответ на ваши вопросы. Отойдя от выше заданных вопросов, вернувшись к статье от Мирошниченко и Водяной. С Мирошниченко расчёт произведёт по договору который я закоючала, фото прилагаю. Водяную расчитали, да не я лично переводила с именной карты, а другие люди, виновны которые были в этой ситуации. Скрины прилагаю. Претензия в вашу редакцию готовится юристами, информация вами была не достоверная!

Дарья как и я была посредником.Брокер(организатор подбора и поставки автомобилей) не выполнил свои обязанности согласно договору. На данный момент брокер закрыл из пяти договоров три на прямую с Дарье, на сколько мне известно», — пишет Куликова и прилагает расписку от Светланы Мирошниченко (пострадала при покупке квартир) и скрин переписки с Татьяной Водяной (пострадала при покупке «Тойоты-Камри»).

Дарья Горбылева уточнила, что Куликова вернула только 100 000 рублей.

— Никаких денег нет. Я написала жалобу президенту, приложила вашу статью. Это очередные ее уловки, — говорит Татьяна Водяная, отмечая, что в скрине переписки хитрая Куликова просто пишет сама себе.

Переписка Куликовой якобы с Водяной

Переписка Куликовой якобы с Водяной

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И действительно, обратите внимание — схожие ошибки в вопросах/ответах, человек ставит пробелы до запятых, а не после. По поводу расписки Светлана Мирошниченко утверждает, что расписка была написана по другим денежным средствам, еще до событий, после которых она оказалась обманута. А в социальных сетях продолжают висеть посты о мошеннических действиях Куликовой и ее подруги Титовой.

Куликова — на фото справа

Куликова — на фото справа

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А что же полиция, как реагирует на массовые жалобы граждан по поводу миллионных ущербов? В ответ на повторный запрос НГС поступила очередная отписка — в МВД скрывают, допрошена ли Куликова или нет, что вообще конкретно делается по заявлениям граждан.

— В настоящее время в отделе полиции № 4 «Калининский» управления МВД России по городу Новосибирску расследуется уголовное дело, возбужденное 26.09.2019 по факту совершения мошеннических действий (ч. 3 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации). По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершения преступлений и лиц, причастных к их совершению, — стандартно написали в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Как утверждает сама Куликова, полицейские ее не допрашивали. «Нет еще», — пишет она в переписке.

Почитайте еще интересную историю о том, как мошенник крадет миллионы с карт своих жертв, называя их мамонтами.

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