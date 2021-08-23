Девушке предложили «Ленд-Крузер» за 560 тысяч — втрое дешевле рынка. В итоге ее развели на 1 млн — изучаем схему

В июле на НГС вышел материал о том, что жители Новосибирска пострадали от мошеннических действий и потеряли свои деньги — якобы некая Анастасия Куликова предлагала им автомобили по сниженным ценам, получала деньги, после чего исчезала. В редакцию НГС поступили новые жалобы на Куликову, речь идет о миллионных потерях людей, свежие подробности — в нашем материале.
Жительница Новосибирска Дарья Горбылева говорит, что также пострадала в надежде приобрести автомобили по сильно заниженным ценам. С Куликовой Дарья познакомилась через своих родственников, которые тесно общаются уже 15 лет. Весной Дарья заинтересовалась автомобилями, которые продавала Куликова, — цена была сильно снижена, потому что машины являлись якобы арестованными или залоговыми.
— Она мне кидает «Ленд-Крузер-Прадо» 2003 года, описание и цена —
Затем, как утверждает пострадавшая, Куликова предложила ей перепродать эти и другие машины уже по рыночным ценам. Горбылева согласилась и в итоге передала
В итоге никаких машин не оказалось, пострадавшая поняла, что обманута. Деньги она назад не получила и пошла писать заявление в Следственный комитет — материалы проверки были переданы в органы полиции.
Жительница Новосибирска Светлана Бондарева говорит, что тоже поверила Куликовой по поводу дешевых машин и вложила
— Люди в моем окружении заинтересовались возможностью получения прибыли и тоже начали вкладывать свои деньги, в общей сложности 2,5 миллиона рублей. Передача денег зачастую осуществлялась через меня, и Куликова платила мне за каждого клиента 15% от суммы вложения. Через 7 месяцев всё прекратилось, Куликова стала скрываться и на последние суммы не дала мне расписки, сумма в общей сложности 1,12 миллиона рублей. Деньги так и не выплачены, — рассказывает Светлана, отмечая, что вместе с другими потерпевшими они намерены подать коллективную жалобу в прокуратуру на бездействие полиции, из-за чего появляются всё новые и новые обманутые.
На телефонные звонки с разных номеров Анастасия Куликова не отвечает. Но ответила в переписке в WhatsApp — мы написали ей с редакционного телефона НГС. Куликова говорит, что рассчиталась или рассчитывается с пострадавшими (стиль и пунктуация автора сохранены).
«Добрый вечер, с Дарьей расчёт идёт. Моё смс не для публикации, это ответ на ваши вопросы. Отойдя от выше заданных вопросов, вернувшись к статье от Мирошниченко и Водяной. С Мирошниченко расчёт произведёт по договору который я закоючала, фото прилагаю. Водяную расчитали, да не я лично переводила с именной карты, а другие люди, виновны которые были в этой ситуации. Скрины прилагаю. Претензия в вашу редакцию готовится юристами, информация вами была не достоверная!
Дарья как и я была посредником.Брокер(организатор подбора и поставки автомобилей) не выполнил свои обязанности согласно договору. На данный момент брокер закрыл из пяти договоров три на прямую с Дарье, на сколько мне известно», — пишет Куликова и прилагает расписку от Светланы Мирошниченко (пострадала при покупке квартир) и скрин переписки с Татьяной Водяной (пострадала при покупке «Тойоты-Камри»).
Дарья Горбылева уточнила, что Куликова вернула только
— Никаких денег нет. Я написала жалобу президенту, приложила вашу статью. Это очередные ее уловки, — говорит Татьяна Водяная, отмечая, что в скрине переписки хитрая Куликова просто пишет сама себе.
И действительно, обратите внимание — схожие ошибки в вопросах/ответах, человек ставит пробелы до запятых, а не после. По поводу расписки Светлана Мирошниченко утверждает, что расписка была написана по другим денежным средствам, еще до событий, после которых она оказалась обманута. А в социальных сетях продолжают висеть посты о мошеннических действиях Куликовой и ее подруги Титовой.
А что же полиция, как реагирует на массовые жалобы граждан по поводу миллионных ущербов? В ответ на повторный запрос НГС поступила очередная отписка — в МВД скрывают, допрошена ли Куликова или нет, что вообще конкретно делается по заявлениям граждан.
— В настоящее время в отделе полиции
Как утверждает сама Куликова, полицейские ее не допрашивали. «Нет еще», — пишет она в переписке.
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