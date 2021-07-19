Сибирячка развела подругу на 1 млн рублей, продав ей две чужие «Тойоты-Камри». Изучаем схему такого «заработка»

Дружить, приятельствовать, общаться — это, конечно, хорошо, но слишком доверительные отношения делают людей уязвимыми в случаях, когда друг оказывается предателем и жуликом. Пример тому — история сибирячки Татьяны Водяной, которая без всяких расписок перечислила своей подруге 1 миллион рублей за две «Тойоты-Камри» по выгодной цене. Что было дальше и кто еще пострадал — подробнее в материале НГС.
Единая схема и минимум трое пострадавших
Татьяна Водяная с мужем долгое время жили в Новосибирске, но недавно переехали в Уссурийск. За время жизни в нашем городе у них появились знакомые — одна из них некая Анастасия Куликова. Женщины жили в соседних домах на улице Краузе, вместе состояли в родительском комитете — их дети ходили в один детсад. После переезда в Уссурийск Татьяна продолжала общаться с приятельницей. И однажды та предложила ей купить две «Тойоты-Камри» по суперцене.
— В январе 2021 года моя знакомая (мы знакомы с 2013 года) предложила нам с мужем купить у нее машины. Якобы у нее есть фирма, которая продает автомобили за долги. Мы согласились, деньги она сказала перечислить своему несовершеннолетнему сыну и бухгалтеру той самой фирмы, мы так и сделали. И еще оплатили автовоз от Новосибирска до Уссурийска, — рассказывает Татьяна Водяная.
За одну «Камри» 2010 году выпуска супруги заплатили
— Автовоз выехал 22 января, транспортную накладную она мне прислала, стоят печати и подписи. Сначала транспортная компания писала, что потеряна связь с водителем, потом, что автовоз попал в аварию, машины разбиты и так далее. Я в этот же день, когда автовоз якобы разбился, нахожу одну из купленных машин на Петухова в дилерском центре, — рассказывает пострадавшая.
Всё оказалось просто: не было никаких изъятых машин и автовоза, а такая транспортная компания — «АБ-СИБ АВТО» не существует с 2017 года, по данным базы «Контур.Фокус». По версии Татьяны Водяной, ее приятельница просто пришла в автосалон подержанных авто, сняла на видео посторонние машины и таким образом «продала» их. Когда пострадавшая вышла на директора транспортной компании, то узнала, что ее знакомая когда-то там работала экспедитором и якобы «прихватила печать». А как хорошо всё начиналось и как плохо закончилось — вот фрагменты переписки женщин (смотрите на даты):
08.01.2021, 20:11 — Настясиб: 10-й год, сборка Япония, 2,4 л, цена 350₽.
08.01.2021, 20:12 — Татьяна: Левый руль.
08.01.2021, 20:13 — Татьяна: 350 т, правильно.
08.01.2021, 20:13 — Настясиб: Да, левый руль.
13.01.2021, 15:43 — Татьяна: Деньги через 15 минут переведу.
13.01.2021, 15:43 — Настясиб: Хорошо.
13.01.2021, 15:43 — Настясиб: Скинешь чек?
14.01.2021, 17:48 — Татьяна: Пришли?
14.01.2021, 17:48 — Настясиб: Да, пришли.
22.01.2021, 11:55 — Татьяна: Привет, автовоз выехал? Настюша, пойми меня правильно, я очень переживаю.
22.01.2021, 13:07 — Настясиб: Автовоз вышел по расписанию, без отклонений.
08.02.2021, 12:07 — Настясиб: К вечеру будет у тебя, завтра по ходу будешь ты усердно лазить около машины.
10.02.2021, 01:56 — Настясиб: А-а-а, так всё почти решили.
21.02.2021, 13:40 — Настясиб: Да, всё хорошо будет, я знаю.
02.03.2021, 19:08 — Татьяна: Привет, есть новости?
03.03.2021, 13:05 — Татьяна: Что-то случилось?
— Каждый месяц созванивались, друг друга с днем рождения поздравляли. Ну как обычно приятели общаются. Никогда бы в жизни не подумала, — говорит Татьяна Водяная.
Есть и другие пострадавшие — например, жительница Новосибирска Светлана Мирошниченко, которая лишилась 4,5 миллиона рублей в 2018 году. В ее случае речь шла об изъятых квартирах должников, тоже дешевых.
— Она сказала, что знакомый пристав с торгов может предоставить квартиры подешевле. Мы согласились. Потом Куликова перестала выходить на связь. Квартиры на Тюленина, 12 и 22. Мы написали заявление в полицию в апреле 2019 года, — рассказывает Светлана Мирошниченко.
Житель Барнаула Андрей Петров в 2018 году лишился
— Говорили, типа, можно с торгов купить машину подешевле. Определили, какой комплектации, данные внесли и, типа, в дело пошло. Раз заминка, два заминка, три заминка — ничего не понимаю. Третий год идет, получается, скоро истечет срок исковой давности. Полиция бездействует полностью, — жалуется Андрей.
Дело есть, подозреваемой нет
В ответ на запрос редакции НГС об уголовном деле в полиции сообщили следующее:
— Материал уголовно-процессуальной проверки по факту совершения мошеннических действий приобщен к материалам уголовного дела, возбужденного 26.09.2019 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Предварительное следствие не окончено. По уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, его совершившего, — отметили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Задержана ли женщина — в МВД не сказали, сославшись на тайну следствия.
Что известно об Анастасии Куликовой? Судя по скану паспорта, ей 37 лет, в соцсетях похожей женщины нет. При звонке на ее мобильный телефон сначала играет веселая музыка, потом включается автоответчик — на наше предложение связаться никто не ответил. Мобильный номер МТС, если его пробивать по поисковикам, значится на многих сайтах с пометками «Возможно, плохой номер!», «Стоп, проверьте!», «Не торопитесь отвечать на <...> подозрительный телефон!».
Фирма Анастасии Куликовой — ООО «Авто-Титан» на улице Новой, которая якобы торговала изъятыми дешевыми машинами, по данным «Контур.Фокуса», в ближайшее время будет исключена из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Ее директором и учредителем значится некая Титова Татьяна Игоревна. В группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» в сети «ВКонтакте» размещено такое сообщение от
«В нашем регионе промышляют мошенницы Титова Татьяна Игоревна (уроженка села Турочак) и Куликова Анастасия Викторовна, представители ООО «Авто-Титан», которые массово путем обмана завладевают деньгами якобы на покупку залоговых авто и квартир. По их делу в отделе полиции № 4 Новосибирска (Родники) идет расследование, пострадавших очень много».
На сайте службы судебных приставов на Анастасии Куликовой висит 76 исполнительных производств: это долги и по налогам, и по кредитам. Одних только штрафов ГИБДД 35 штук на суммы от 500 до 2000 рублей. Последние штрафы — из Красноярского края за превышение скорости.
Как говорят юристы, в денежных делах даже со знакомыми и друзьями нужно все-таки как-то страховаться и оформлять свои взаимоотношениям соответствующими документами, не боясь обидеть приятеля.
— Когда вопрос касается денег, у нас нет родственников, друзей, знакомых
Почитайте еще интересную историю о том, как мошенник крадет миллионы с карт своих жертв, называя их мамонтами.