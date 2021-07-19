Сибирячка развела подругу на 1 млн рублей, продав ей две чужие «Тойоты-Камри». Изучаем схему такого «заработка»

Дружить, приятельствовать, общаться — это, конечно, хорошо, но слишком доверительные отношения делают людей уязвимыми в случаях, когда друг оказывается предателем и жуликом. Пример тому — история сибирячки Татьяны Водяной, которая без всяких расписок перечислила своей подруге 1 миллион рублей за две «Тойоты-Камри» по выгодной цене. Что было дальше и кто еще пострадал — подробнее в материале НГС.



Единая схема и минимум трое пострадавших

Татьяна Водяная с мужем долгое время жили в Новосибирске, но недавно переехали в Уссурийск. За время жизни в нашем городе у них появились знакомые — одна из них некая Анастасия Куликова. Женщины жили в соседних домах на улице Краузе, вместе состояли в родительском комитете — их дети ходили в один детсад. После переезда в Уссурийск Татьяна продолжала общаться с приятельницей. И однажды та предложила ей купить две «Тойоты-Камри» по суперцене.