Смотрим, как водитель наезжает на самокатчика, выскочившего на площадь Ленина: кого из них надо наказать

В рубрике «Куда ты рулишь?» новое ДТП с участием пользователей электросамокатов. Правда, не такое трагическое по своему исходу, как на Вокзальной магистрали, где девушка насмерть задавила молодого человека. Прямо на площади Ленина автомобиль наехал на самокатчика при правом повороте — и вот пойди разбери, кто тут больше виноват. Изучим обстоятельства ДТП в нашем материале.



Ночь, площадь Ленина, автомобиль совершает правый поворот под свой зеленый с Красного проспекта в сторону Вокзальной магистрали. На середине дуги поворота, уже далеко от «зебры», возникает самокатчик, происходит столкновение — скорости были невелики, никто серьезно, вероятно, не пострадал. Смотрите видео.