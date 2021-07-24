Смотрим, как водитель наезжает на самокатчика, выскочившего на площадь Ленина: кого из них надо наказать

В рубрике «Куда ты рулишь?» новое ДТП с участием пользователей электросамокатов. Правда, не такое трагическое по своему исходу, как на Вокзальной магистрали, где девушка насмерть задавила молодого человека. Прямо на площади Ленина автомобиль наехал на самокатчика при правом повороте — и вот пойди разбери, кто тут больше виноват. Изучим обстоятельства ДТП в нашем материале.
Ночь, площадь Ленина, автомобиль совершает правый поворот под свой зеленый с Красного проспекта в сторону Вокзальной магистрали. На середине дуги поворота, уже далеко от «зебры», возникает самокатчик, происходит столкновение — скорости были невелики, никто серьезно, вероятно, не пострадал. Смотрите видео.
Что там на проезжей части делал самокатчик, непонятно: то ли хотел доехать до «зебры», то ли вовсе переехать всю площадь Ленина. И, конечно же, водитель не ожидал увидеть в этом месте никаких людей — стоят ограждения, препятствующие выходу на проезжую часть.
— Похоже, это неоднозначное происшествие. Самокатчики на сегодняшний день — это головная боль всех водителей, да и гаишников тоже. При переходе проезжей части обязательно нужно спешиться. А в нашем конкретном случае самокатчик не только не спешился, но и начал переход в неположенном месте. Чтобы разобраться с убытком, причиненным самокатом автомобилю, скорее всего, нужно идти через судебные инстанции. Если, конечно, не удастся договориться в мирном порядке, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Наши ПДД, не всегда логичные и исчерпывающие, позволяют возложить вину именно на водителя автомобиля. Ведь при повороте нужно уступать всем, в том числе и самокатчикам, приравненным к пешеходам.
Пункт 13.1 ПДД: при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
То есть, даже если тут будет
Тут будет кстати вспомнить смертельное ДТП на Вокзальной магистрали, где девушка на Range Rover сбила парня, который впоследствии скончался в больнице. Сценарий ДТП немного другой: парень на самокате находился в зоне пешеходного перехода (на светофоре в это время горел мигающий желтый) и имел преимущество. Девушка-водитель в своем рассказе НГС призналась, что ехала быстро, но утверждала, что парень выехал на дорогу неожиданно и при этом был в капюшоне и наушниках. Сценарий и последствия другие, но один из ключевых факторов объединяет эти ДТП — выезд на проезжую часть без спешивания с самоката.