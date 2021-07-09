Теща, рассада, собака. Смотрим на легковушку, которая может везти 3 кубометра вещей — что у нее внутри

Тканевые кресла чрезмерно жесткие, подушка сиденья короткая, регулировок минимум. Даже за несколько минут езды начинаешь ощущать какое-то неудобство, которое в дальней дороге может вылиться в сильный дискомфорт или даже в боль в спине.



И сколько же стоит наш автомобиль? С механикой и бензином цена составит 1 249 000 рублей, дизель обойдется в 1 309 000 рублей. За кондиционер доплати 40 000 рублей, за аудиосистему — 17 000 рублей, за противотуманки — 10 000 рублей. Теперь понятно, почему народ берет «Ларгус», который укладывается в миллион.

