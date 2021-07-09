Теща, рассада, собака. Смотрим на легковушку, которая может везти 3 кубометра вещей — что у нее внутри

В последнее время всё большую популярность получают легковые фургончики сегмента LAV, предназначенные для перевозки груза и вещей. Люди их используют для своего малого бизнеса, для дачи или жизни в частном доме с большим хозяйством. Чего только стоит отечественная «Лада Ларгус», которую продают по 4–5 тысяч штук каждый месяц. Ее иностранные конкуренты, такие как Peugeot Partner, сильно проигрывают по продажам — смотрим на французскую машину и разбираемся почему.
Обновленный Peugeot Partner (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») выпускается в грузопассажирском исполнении и в грузовом — у нас последний вариант. Полностью закрытое грузовое пространство отделено от передних мест решеткой, доступ к нему сзади через распашные двери.
Автомобиль комплектуется дизелем 1,6 литра на 90 л. с. или бензиновым мотором 1,6 литра на 115 л. с., коробка передач — механика, привод только передний.
Peugeot Partner — довольно высокий автомобиль (высота — 1801 мм), плюс у него приличный клиренс в 17,5 см и кроссоверная посадка. Длина — 4384 мм, ширина — 1810 мм, грузовой объем — целых 3,3 кубометра. Итак, чем же хорош французский автомобиль, собираемый в русской Калуге.
Понятен и прост в управлении
Бензиновый 115-сильный мотор в сочетании с механикой честно выкладывается при разгоне, позволяя не «тупить», а передвигаться вполне активно. Но это без груза, там, конечно, всё будет степенней. Реакции на педаль газа быстрые и линейные, сцепление в меру жесткое, рукоятка МКП мягкая с хорошо фиксируемыми положениями. И даже рулевое управление оказалось вменяемым — четкие реакции на подруливания, неплохие наметки на обратную связь.
Простор, удобство высокой посадки
Конечно, такая высота машины в 1,8 метра не могла не сказаться на просторе в салоне — над головой большое количество воздуха, огромные боковые стекла, отличный боковой обзор. Сиденья поставлены высоко и вкупе с 17,5-сантиметровым клиренсом получается практически кроссоверная высокая посадка, обеспечивающая хороший обзор вперед.
Удобные решения для хранения
Высота салона позволила разместить дополнительную полку для вещей и бумаг под потолком — практично, вместительно.
За приборной панелью спрятался бардачок, на его обычном месте две ниши, плюс ниша по верху передней панели. Есть боковые ниши на центральном тоннеле.
Грузовое пространство
Понятно, что для этого автомобиля это важнейший параметр — тут можно перевозить целых 3,3 кубометра грузов (у «Ларгуса»-фургона 2,5 кубометра). Доступ — через большой удобный проем сзади с распашными дверьми, которые надежно фиксируются. Внутри, конечно, по-спартански — пластиковая обшивка только по низу, плафон освещения да проушины для крепления грузов. От передних мест грузовое пространство отделяют металлическая решетка и штора — при желании их можно демонтировать.
Экономичность
Экономичность — понятие относительно, но для машины массой 1,5 тонны, которая повезет 3 кубометра вещей, 10,2 литра
А теперь поговорим о минусах нашего работяги.
Жесткая подвеска
По плохой дороге Peugeot Partner едет некомфортно — постоянные удары, тряска, проезжает рельсы тоже с ощутимыми ударами. А уж как громко работает подвеска на неровностях — добавляется акустический дискомфорт. При этом такая жесткость подвески не мешает машине впадать в глубокие крены, хотя в целом автомобиль нельзя назвать валким.
Эргономические просчеты
Французы, как всегда, что-нибудь да напортачат — ну зачем, скажите, ставить кнопки стеклоподъемников не на двери, а на центральную консоль?
Подстаканники с мизерной глубиной — что в них прикажете возить? Этот мой стакан с водой на ходу точно бы расплескался.
А зачем такая длинная и размашистая рукоятка МКП? Можно было сделать ее покороче, а ходы поменьше.
Небольшие зеркала
Салонного зеркала в фургончике нет, остается ориентироваться только по внешним зеркалам. И если высота у них достаточная, то ширины явно не хватает. Да и вообще вертикальная ориентация зеркал явно проигрывает горизонтальной.
Неудобные сиденья
Тканевые кресла чрезмерно жесткие, подушка сиденья короткая, регулировок минимум. Даже за несколько минут езды начинаешь ощущать какое-то неудобство, которое в дальней дороге может вылиться в сильный дискомфорт или даже в боль в спине.
И сколько же стоит наш автомобиль? С механикой и бензином цена составит
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