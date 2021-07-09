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Теща, рассада, собака. Смотрим на легковушку, которая может везти 3 кубометра вещей — что у нее внутри

Обзор нового Peugeot Partner, в который поместится любой (ну почти любой) груз

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Так выглядит Peugeot Partner 2021 года производства, которому мы устроили тест-драйв на новосибирских дорогах

Так выглядит Peugeot Partner 2021 года производства, которому мы устроили тест-драйв на новосибирских дорогах

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В последнее время всё большую популярность получают легковые фургончики сегмента LAV, предназначенные для перевозки груза и вещей. Люди их используют для своего малого бизнеса, для дачи или жизни в частном доме с большим хозяйством. Чего только стоит отечественная «Лада Ларгус», которую продают по 4–5 тысяч штук каждый месяц. Ее иностранные конкуренты, такие как Peugeot Partner, сильно проигрывают по продажам — смотрим на французскую машину и разбираемся почему.

Длина — 4384 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1801 мм

Длина — 4384 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1801 мм

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Обновленный Peugeot Partner (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») выпускается в грузопассажирском исполнении и в грузовом — у нас последний вариант. Полностью закрытое грузовое пространство отделено от передних мест решеткой, доступ к нему сзади через распашные двери.

Колесная база — 2728 мм, клиренс — 175 мм

Колесная база — 2728 мм, клиренс — 175 мм

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Автомобиль комплектуется дизелем 1,6 литра на 90 л. с. или бензиновым мотором 1,6 литра на 115 л. с., коробка передач — механика, привод только передний.

Стандартный грузовой объем — 3,3 кубометра, но есть версия и на 3,7 кубометра

Стандартный грузовой объем — 3,3 кубометра, но есть версия и на 3,7 кубометра

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Peugeot Partner — довольно высокий автомобиль (высота — 1801 мм), плюс у него приличный клиренс в 17,5 см и кроссоверная посадка. Длина — 4384 мм, ширина — 1810 мм, грузовой объем — целых 3,3 кубометра. Итак, чем же хорош французский автомобиль, собираемый в русской Калуге.

Понятен и прост в управлении


1,6-литрового мотора с механикой машине хватает

1,6-литрового мотора с механикой машине хватает

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Бензиновый 115-сильный мотор в сочетании с механикой честно выкладывается при разгоне, позволяя не «тупить», а передвигаться вполне активно. Но это без груза, там, конечно, всё будет степенней. Реакции на педаль газа быстрые и линейные, сцепление в меру жесткое, рукоятка МКП мягкая с хорошо фиксируемыми положениями. И даже рулевое управление оказалось вменяемым — четкие реакции на подруливания, неплохие наметки на обратную связь.

Простор, удобство высокой посадки


В салоне не тесно — достаточная ширина и высота

В салоне не тесно — достаточная ширина и высота

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Конечно, такая высота машины в 1,8 метра не могла не сказаться на просторе в салоне — над головой большое количество воздуха, огромные боковые стекла, отличный боковой обзор. Сиденья поставлены высоко и вкупе с 17,5-сантиметровым клиренсом получается практически кроссоверная высокая посадка, обеспечивающая хороший обзор вперед.

Удобные решения для хранения


Полка для хранения под потолком как в грузовиках

Полка для хранения под потолком как в грузовиках

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Высота салона позволила разместить дополнительную полку для вещей и бумаг под потолком — практично, вместительно.

В салоне множество ниш для мелочовки

В салоне множество ниш для мелочовки

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За приборной панелью спрятался бардачок, на его обычном месте две ниши, плюс ниша по верху передней панели. Есть боковые ниши на центральном тоннеле.

Грузовое пространство


За отдельную плату приобретаются покрытия для пола

За отдельную плату приобретаются покрытия для пола

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Понятно, что для этого автомобиля это важнейший параметр — тут можно перевозить целых 3,3 кубометра грузов (у «Ларгуса»-фургона 2,5 кубометра). Доступ — через большой удобный проем сзади с распашными дверьми, которые надежно фиксируются. Внутри, конечно, по-спартански — пластиковая обшивка только по низу, плафон освещения да проушины для крепления грузов. От передних мест грузовое пространство отделяют металлическая решетка и штора — при желании их можно демонтировать.

Экономичность


Снаряженная масса — 1470 кг, полная масса — 2025 кг

Снаряженная масса — 1470 кг, полная масса — 2025 кг

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Экономичность — понятие относительно, но для машины массой 1,5 тонны, которая повезет 3 кубометра вещей, 10,2 литра 92-го бензина в городе и 6,7 литра на трассе — это приемлемо. С дизелем расход — 6,1 и 5 литров в городе / на трассе.

А теперь поговорим о минусах нашего работяги.

Жесткая подвеска


На машине лучше ездить по асфальту

На машине лучше ездить по асфальту

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По плохой дороге Peugeot Partner едет некомфортно — постоянные удары, тряска, проезжает рельсы тоже с ощутимыми ударами. А уж как громко работает подвеска на неровностях — добавляется акустический дискомфорт. При этом такая жесткость подвески не мешает машине впадать в глубокие крены, хотя в целом автомобиль нельзя назвать валким.

Эргономические просчеты


Кнопки стеклоподъемников во французском стиле

Кнопки стеклоподъемников во французском стиле

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Французы, как всегда, что-нибудь да напортачат — ну зачем, скажите, ставить кнопки стеклоподъемников не на двери, а на центральную консоль?

Стакан и бутылка вывалятся из этих мест

Стакан и бутылка вывалятся из этих мест

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Подстаканники с мизерной глубиной — что в них прикажете возить? Этот мой стакан с водой на ходу точно бы расплескался.

Положения нейтраль и включенная передача

Положения нейтраль и включенная передача

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А зачем такая длинная и размашистая рукоятка МКП? Можно было сделать ее покороче, а ходы поменьше.

Небольшие зеркала

Зеркала на массивных основаниях, но сами невелики

Зеркала на массивных основаниях, но сами невелики

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Салонного зеркала в фургончике нет, остается ориентироваться только по внешним зеркалам. И если высота у них достаточная, то ширины явно не хватает. Да и вообще вертикальная ориентация зеркал явно проигрывает горизонтальной.

Неудобные сиденья


Простые тканевые сиденья с жестким профилем

Простые тканевые сиденья с жестким профилем

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Тканевые кресла чрезмерно жесткие, подушка сиденья короткая, регулировок минимум. Даже за несколько минут езды начинаешь ощущать какое-то неудобство, которое в дальней дороге может вылиться в сильный дискомфорт или даже в боль в спине.

И сколько же стоит наш автомобиль? С механикой и бензином цена составит 1 249 000 рублей, дизель обойдется в 1 309 000 рублей. За кондиционер доплати 40 000 рублей, за аудиосистему — 17 000 рублей, за противотуманки — 10 000 рублей. Теперь понятно, почему народ берет «Ларгус», который укладывается в миллион.

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