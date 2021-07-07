Три главные новинки июля. Или как Toyota предложила внедорожник за 5 млн без подогрева сидений

В июле цены на автомобили снова выросли, но спрос держится на хорошем уровне, и производители не скупятся на новые модели. Наиболее значимые премьеры для россиян — в нашем обзоре.
Hyundai Creta стал крупнее и экзотичнее
Hyundai Creta первого поколения за пять лет сотворил небольшую сенсацию: ему удалось вырваться в лидеры среди кроссоверов в первый же месяц продаж и держаться на вершине все эти годы, существенно опередив прежнего вожака, Renault Duster. Интерес к модели не ослабевает, но тем не менее
Кроссовер сохранил ключевые особенности: те же двигатели объемом 1,6 (121–
Автомобиль стал чуть крупнее и, что важно, получил увеличенный до 433 литров багажник (было 402 литра), чтобы тягаться с тем же Renault Duster. Изменился дизайн кузова и салона, и судя по всему, в компании старались окончательно избавить Creta от привкусов «бюджетного автомобиля»: сложнее стали линии, качественнее материалы, а список опций — шире.
Например, для Creta теперь доступна камера заднего вида, аудиосистема высокого класса, цифровая панель приборов, автоматический ручник. Базовая версия сразу имеет
Цены выросли, и сложно сказать, связано ли это со сменой поколения или общей инфляцией. Базовый Creta теперь стоит 1,199 миллиона рублей против 1,147 миллиона за автомобиль предыдущего поколения, но при этом уже в базе есть мультимедийная система (раньше — только магнитола). Другие версии подорожали сильнее, например, минимальный Creta с полным приводом стоит теперь 1,35 миллиона рублей (было — 1,26 миллиона), с автоматом и полным приводом — 1,49 миллиона рублей (было — 1,31 миллиона), а двухлитровые Creta — от 1,47 миллиона (было — 1,37 миллиона).
Подорожание, вероятно, осложнит конкуренцию с тем же Renault Duster, который обзавелся вариатором и турбомотором: например, полноприводная
Для сравнения: за стоимость двухлитрового Creta на вторичном рынке можно найти целую россыпь полноприводных кроссоверов и внедорожников. Например, относительно свежий Ford Kuga или более крупный KIA Sorento.
Skoda представила условно дешевую Octavia
Skoda выводит на рынок последнюю и самую доступную версию новой Octavia: теперь она комплектуется
Впрочем, формулировка «самая доступная версия» отчасти лукава, потому что стоимость Octavia с этим силовым агрегатом начинается от 1,49 миллиона рублей, что «дешево» относительно других ее версий, но совсем недешево, если вспомнить, что в конце прошлого года Octavia с двигателем 1.4 TSI стоила от 1,409 миллиона рублей. Но с тех пор стоимость машин корректировалась несколько раз, и та же версия с мотором 1,6 MPI и автоматом, вышедшая весной этого года, успела подорожать на 85 тысяч. Octavia с двигателем 1,4 TSI теперь стоит от 1,561 тысячи, то есть за 8 месяцев подорожала более чем на 150 тысяч.
Toyota прокачала Land Cruiser до трехсотого уровня
Toyota начинает принимать заказы на новое поколение Land Cruiser 300, презентация которого состоялась месяц назад. Автомобиль сохранил все фамильные черты, начиная от импозантной внешности и заканчивая полным набором внедорожных признаков: рама, честный полный привод, блокировки всех трех дифференциалов (опция). При этом у машин не будет гидропневматической подвески, доступной на некоторых версиях «двухсотки» и перекочевавшей на нее с родственного Lexus LX. Судя по всему, новый LX сохранит такую версию, а его младший брат получит лишь адаптивные амортизаторы и активные стабилизаторы поперечной устойчивости (система E-KDSS), которые можно разомкнуть на бездорожье, увеличив ходы подвесок — они, кстати, и так возросли на
Автомобиль построен на платформе TNGA-F, что намекает на родство с легковыми Toyota на модульной тележке TNGA, например, обновленной Camry. Но, разумеется, родство это условно: рамная конструкция и зависимая задняя подвеска — прерогатива сугубо внедорожников.
У Land Cruiser не будет больше двигателей V8, а в России его предложат с двумя моторами V6 — бензиновым (
Стоимость автомобиля после смены поколений изменилась несильно: самая доступная версия стоит от 5,666 миллиона рублей, что лишь на 4,5% дороже прежнего «крузака». Впрочем, ее реальность вызывает вопросы, потому что у базового Land Cruiser есть электрорегулировки передних сидений, но нет их подогрева, что выглядит странно на автомобиле такой стоимости. Следующая версия, где подогрев сидений уже есть, стоит 6,914 миллиона рублей. В комплектации: светодиодная оптика,
Одной из главных премьер июня стал новый Hyundai Tucson, сделанный на новой платформе и щеголяющий системой дистанционного управления. Мы также ждем дебюта компактного кроссовера Volkswagen Taos. На рынке по-прежнему ощущается дефицит автомобилей из-за сниженных поставок автокомпонентов, включая микропроцессоры.