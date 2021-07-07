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Три главные новинки июля. Или как Toyota предложила внедорожник за 5 млн без подогрева сидений

Знакомимся со вторым Creta, упрощенной Octavia и трехсотым Land Cruiser

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В июле начался прием заказов на флагманскую модель Toyota — новый Land Cruiser 300

В июле начался прием заказов на флагманскую модель Toyota — новый Land Cruiser 300

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В июле цены на автомобили снова выросли, но спрос держится на хорошем уровне, и производители не скупятся на новые модели. Наиболее значимые премьеры для россиян — в нашем обзоре.

Hyundai Creta стал крупнее и экзотичнее


Hyundai Creta первого поколения за пять лет сотворил небольшую сенсацию: ему удалось вырваться в лидеры среди кроссоверов в первый же месяц продаж и держаться на вершине все эти годы, существенно опередив прежнего вожака, Renault Duster. Интерес к модели не ослабевает, но тем не менее 1 июля на питерском заводе Hyundai стартовал выпуск Creta второго поколения, которые продаются в Китае уже более двух лет (под именем ix25). В обновление завода под Питером компания инвестировала более 100 миллионов рублей: отчасти этим объясняются задержки с выходом нового Creta у нас.

Дизайн нового Hyundai Creta стал более замысловатым — в духе других новинок марки

Дизайн нового Hyundai Creta стал более замысловатым — в духе других новинок марки

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Кроссовер сохранил ключевые особенности: те же двигатели объемом 1,6 (121–123 л. с.) и 2,0 литра (150 л. с.), те же коробки передач, включая шестиступенчатый автомат, а также два типа привода — передний или полный (специально для России). Не изменилась и концепция шасси: переднеприводные версии по-прежнему комплектуются полузависимой задней подвеской, полноприводные — независимой.

Автомобиль стал чуть крупнее и, что важно, получил увеличенный до 433 литров багажник (было 402 литра), чтобы тягаться с тем же Renault Duster. Изменился дизайн кузова и салона, и судя по всему, в компании старались окончательно избавить Creta от привкусов «бюджетного автомобиля»: сложнее стали линии, качественнее материалы, а список опций — шире.

Следов бюджетности в салоне нет

Следов бюджетности в салоне нет

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Например, для Creta теперь доступна камера заднего вида, аудиосистема высокого класса, цифровая панель приборов, автоматический ручник. Базовая версия сразу имеет 8-дюймовый экран медиасистемы, для топовых версий предлагается более продвинутая мультимедийка с экраном более 10 дюймов.

Цены выросли, и сложно сказать, связано ли это со сменой поколения или общей инфляцией. Базовый Creta теперь стоит 1,199 миллиона рублей против 1,147 миллиона за автомобиль предыдущего поколения, но при этом уже в базе есть мультимедийная система (раньше — только магнитола). Другие версии подорожали сильнее, например, минимальный Creta с полным приводом стоит теперь 1,35 миллиона рублей (было — 1,26 миллиона), с автоматом и полным приводом — 1,49 миллиона рублей (было — 1,31 миллиона), а двухлитровые Creta — от 1,47 миллиона (было — 1,37 миллиона).

Hyundai позиционирует Creta прежде всего как городской семейный кроссовер

Hyundai позиционирует Creta прежде всего как городской семейный кроссовер

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Подорожание, вероятно, осложнит конкуренцию с тем же Renault Duster, который обзавелся вариатором и турбомотором: например, полноприводная 150-сильный Creta стоит 1,655 миллиона рублей, а близко оснащенный Duster — 1,509 миллиона. При этом комплектация у него чуть хуже, например, кондиционер вместо климат-контроля, отсутствуют шторки безопасности и светодиодные фары. В целом субординация между машинами сохраняется: Creta по-прежнему больше ориентирован на горожан, Duster — на тех, кто ездит по принципу 70/30 (асфальт/грунтовки).

Для сравнения: за стоимость двухлитрового Creta на вторичном рынке можно найти целую россыпь полноприводных кроссоверов и внедорожников. Например, относительно свежий Ford Kuga или более крупный KIA Sorento.

Skoda представила условно дешевую Octavia


Skoda выводит на рынок последнюю и самую доступную версию новой Octavia: теперь она комплектуется 1,6-литровым мотором (110 л. с.) и механической коробкой передач. С марта базовый двигатель был доступен только с автоматом. В комплектации Active Plus: ABS, ESP, четыре подушки безопасности, кондиционер, подогрев сидений, магнитола с 8-дюймовым экраном.

Skoda Octavia предлагается теперь с пятью комбинациями двигателей и коробок передач: 1,6 MPI + MT6; 1,6 MPI + AT6; 1,4 TSI + MT6; 1,4 TSI + AT8; 2,0 TSI + 7DSG

Skoda Octavia предлагается теперь с пятью комбинациями двигателей и коробок передач: 1,6 MPI + MT6; 1,6 MPI + AT6; 1,4 TSI + MT6; 1,4 TSI + AT8; 2,0 TSI + 7DSG

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Впрочем, формулировка «самая доступная версия» отчасти лукава, потому что стоимость Octavia с этим силовым агрегатом начинается от 1,49 миллиона рублей, что «дешево» относительно других ее версий, но совсем недешево, если вспомнить, что в конце прошлого года Octavia с двигателем 1.4 TSI стоила от 1,409 миллиона рублей. Но с тех пор стоимость машин корректировалась несколько раз, и та же версия с мотором 1,6 MPI и автоматом, вышедшая весной этого года, успела подорожать на 85 тысяч. Octavia с двигателем 1,4 TSI теперь стоит от 1,561 тысячи, то есть за 8 месяцев подорожала более чем на 150 тысяч.

Toyota прокачала Land Cruiser до трехсотого уровня


Toyota начинает принимать заказы на новое поколение Land Cruiser 300, презентация которого состоялась месяц назад. Автомобиль сохранил все фамильные черты, начиная от импозантной внешности и заканчивая полным набором внедорожных признаков: рама, честный полный привод, блокировки всех трех дифференциалов (опция). При этом у машин не будет гидропневматической подвески, доступной на некоторых версиях «двухсотки» и перекочевавшей на нее с родственного Lexus LX. Судя по всему, новый LX сохранит такую версию, а его младший брат получит лишь адаптивные амортизаторы и активные стабилизаторы поперечной устойчивости (система E-KDSS), которые можно разомкнуть на бездорожье, увеличив ходы подвесок — они, кстати, и так возросли на 20 мм.

Новый Land Cruiser 300 — сама импозантность

Новый Land Cruiser 300 — сама импозантность

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Автомобиль построен на платформе TNGA-F, что намекает на родство с легковыми Toyota на модульной тележке TNGA, например, обновленной Camry. Но, разумеется, родство это условно: рамная конструкция и зависимая задняя подвеска — прерогатива сугубо внедорожников.

У Land Cruiser не будет больше двигателей V8, а в России его предложат с двумя моторами V6 — бензиновым (415 л. с.) и дизелем (306 л. с.), но последний появится уже осенью. Автоматы в обоих случаях десятиступенчатые, причем три верхних передачи — повышающие, то есть предназначены для экономичной езды по трассе.

Оснащенность стала богаче, но к списку оборудования есть вопросы

Оснащенность стала богаче, но к списку оборудования есть вопросы

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Стоимость автомобиля после смены поколений изменилась несильно: самая доступная версия стоит от 5,666 миллиона рублей, что лишь на 4,5% дороже прежнего «крузака». Впрочем, ее реальность вызывает вопросы, потому что у базового Land Cruiser есть электрорегулировки передних сидений, но нет их подогрева, что выглядит странно на автомобиле такой стоимости. Следующая версия, где подогрев сидений уже есть, стоит 6,914 миллиона рублей. В комплектации: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, вентиляция сидений, камера заднего вида и система кругового обзора, мультимедиа, четырехзонный климат-контроль, адаптивные амортизаторы, полный набор активных и пассивных средств безопасности, электрообогревы лобового стекла и руля, а также блокировка всех трех дифференциалов. С учетом ажиотажного спроса на модель можно предположить, что очереди на ее покупку и реальные цены будут куда больше теоретических.

Автомобиль сохранил проходимость и по-прежнему является полноценным внедорожником

Автомобиль сохранил проходимость и по-прежнему является полноценным внедорожником

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Одной из главных премьер июня стал новый Hyundai Tucson, сделанный на новой платформе и щеголяющий системой дистанционного управления. Мы также ждем дебюта компактного кроссовера Volkswagen Taos. На рынке по-прежнему ощущается дефицит автомобилей из-за сниженных поставок автокомпонентов, включая микропроцессоры.

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