Автохамы недели. Как ведут себя владельцы «Крузера» 005 и «Лексуса» 444, а также простые домохозяйки и таксисты

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В свежем, 233-м выпуске рубрики «Я паркуюсь, как чудак»: как нарушают владельцы джипов, перегороженный подъезд и таксист на пешеходном переходе. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Хам на Планетной, 55/2, — сообщает читатель Сергей (фото выше).
Возле кафе «Том Ям» на Красном всё без перемен. Богачи на тротуаре.
— Фабричная, 4/1, индивиды постоянно тут так паркуются, — пишет Евгений.
Еще один «Крузак» на тротуаре, ему можно.
— Шевченко, 29, стоянка на пешеходном переходе при наличии мест на парковке, — сообщает читатель Лев.
— Женщина поставила машину, хотя было место в кармане. В подъезд пройти сложно, — жалуется Татьяна.
— Перекресток Авиастроителей и 25 лет Октября, около поликлиники, — информирует Сергей.
— Остановка общественного транспорта по ул. Новогодняя. Так на этот кусочек асфальта еще никто не покушался, а где один пристроился, там и второй тут как тут, — недовольны местные жители.
— Парковка на детской площадке, ул. Комсомольская, 4, — информирует Роман.
— Во дворе дома по ул. Народная, 36. На днях привезли землю и засеяли газон, возмущению нет предела, — негодуют жильцы.