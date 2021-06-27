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Автохамы недели. Как ведут себя владельцы «Крузера» 005 и «Лексуса» 444, а также простые домохозяйки и таксисты

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В свежем, 233-м выпуске рубрики «Я паркуюсь, как чудак»: как нарушают владельцы джипов, перегороженный подъезд и таксист на пешеходном переходе. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Хам на Планетной, 55/2, — сообщает читатель Сергей (фото выше).

Вероятно, приехали покушать

Вероятно, приехали покушать

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Возле кафе «Том Ям» на Красном всё без перемен. Богачи на тротуаре.

Кривая парковка на два места

Кривая парковка на два места

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— Фабричная, 4/1, индивиды постоянно тут так паркуются, — пишет Евгений.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

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Еще один «Крузак» на тротуаре, ему можно.

Такси на переходе

Такси на переходе

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— Шевченко, 29, стоянка на пешеходном переходе при наличии мест на парковке, — сообщает читатель Лев.

Проход в подъезд затруднен

Проход в подъезд затруднен

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— Женщина поставила машину, хотя было место в кармане. В подъезд пройти сложно, — жалуется Татьяна.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Перекресток Авиастроителей и 25 лет Октября, около поликлиники, — информирует Сергей.

Заехал и на газон, и на тротуар

Заехал и на газон, и на тротуар

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— Остановка общественного транспорта по ул. Новогодняя. Так на этот кусочек асфальта еще никто не покушался, а где один пристроился, там и второй тут как тут, — недовольны местные жители.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Парковка на детской площадке, ул. Комсомольская, 4, — информирует Роман.

Гадят на свежем газоне

Гадят на свежем газоне

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— Во дворе дома по ул. Народная, 36. На днях привезли землю и засеяли газон, возмущению нет предела, — негодуют жильцы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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