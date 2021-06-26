Топ-10 самых популярных автомобилей у сибиряков: куда пропала «Шкода-Октавия» и кто «убивает» лидеров рынка

Если за первый квартал авторынок Новосибирской области показал рост на 7,1%, то за 5 месяцев — рост уже на целых 40,2%. Новосибирцы купили 8363 машины против 5966 за пять месяцев прошлого года. Конечно, это эффект низкой базы апреля 2020 года, когда автомобили практически не продавались из-за коронавирусных ограничений. Поэтому можно считать, что те модели, которые сейчас показывают рост, просто сохраняют свои позиции на рынке. А те модели, у которых ноль или минус, теряют позиции.

Что же берут жители региона? Давний и несменный лидер — корейский кроссовер Hyundai Creta, позиции которого не ухудшила даже предстоящая смена поколения. Продано 607 авто против 407 в прошлом году, рост на 49,1%. Бюджетный Hyundai Solaris выбирается из провала последних лет — 488 штук, рост на 43,1%. А вот его брат-близнец KIA Rio наоборот катится вниз, 509 штук, минус 2,3, — это можно считать плохим результатом.