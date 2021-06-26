Топ-10 самых популярных автомобилей у сибиряков: куда пропала «Шкода-Октавия» и кто «убивает» лидеров рынка

Новосибирцы купили 8363 машины с начала 2021 года
Вот и пролетела половина 2021 года — аналитики вовсю подводят итоги продаж новых машин за январь-май. Авторынок в Новосибирске продолжает расти, причем существенно, скачок аж на 40%. Жители региона охотно берут «корейцев», бюджетных «немцев» и родную «Ладу», при этом отказываются от бывших лидеров рынка, которые в условиях высокой конкуренции просто теряют свои смысл и привлекательность. Какие авто сейчас на пике моды в столице Сибири и почему другие марки «сдуваются», рассказывает Дмитрий Косенко.
Если за первый квартал авторынок Новосибирской области показал рост на 7,1%, то за
Что же берут жители региона? Давний и несменный лидер — корейский кроссовер Hyundai Creta, позиции которого не ухудшила даже предстоящая смена поколения. Продано
Ровно держатся бюджетные «немцы» — Volkswagen Polo и его чешский клон Skoda Rapid — 216 и 269 штук, рост 29–120%. Хороший скачок у отечественной Lada Niva, на которую набросились после того, как машине пририсовали «лицо» в стиле RAV4: 339 машин, рост 208,2%.
Вниз катятся многие модели, которые раньше либо были лидерами сегментов, либо просто хорошо себя чувствовали. Суперпопулярная Skoda Octavia после обновления поколения — где она сейчас? Много видите новых «Октавий» на наших улицах? Если в лучшие времена в месяц по стране продавали до 2500 штук этой модели, то сейчас порядка 1000 штук — ее давно уже нет в топ-25. Конечно, «Октавию» убило сильное повышение стартовой цены при расширении базовой комплектации — сейчас это минимум
— Рынок седанов сегодня постепенно уходит в самые дальние позиции. Это не только касается «Шкоды-Октавии», это просто один из ярких примеров, который показывает нам, что седаны перестают быть актуальными. Тот же «Киа-Сид», или «Форд-Фокус», или «Тойота-Королла» — тенденция та же самая, что и у «Октавии». Потребители сейчас рассматривают автомобили с увеличенным дорожным просветом, кроссоверы. Притом в большинстве своем это масс-сегмент. Седаны, ранее очень популярные, перестали пользоваться спросом и интересом, потому что за те деньги можно приобрести автомобили, более приспособленные для российских дорог, более универсальные для удовлетворения потребностей клиентов, — объясняет Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто».
Еще один седан — некогда самая доступная иномарка в России Datsun ON-DO, хорошо востребованная у таксопарков и людей, которые хотели бы себе иномарку, но имели ограниченный бюджет. Модель постепенно устарела, спрос упал и Nissan принял решение свернуть на отечественном рынке продажи машин под брендом Datsun.
А кто лидирует по темпам роста? Это китайцы, и пусть пока абсолютные цифры продаж невелики, но проценты впечатляют — плюс 1666,7% у Geely Coolray, плюс 800% у Chery Tiggo 8. А что будет через год?
— На автомобильном рынке себя наиболее уверенно стали чувствовать автомобили китайского происхождения, топ-3 — Chery, Geely и Haval. Если говорить про соотношение цены и качества, у этих автомобилей оно превосходит ближайшее конкурентное окружение. В связи с этим ранее популярные у автовладельцев марки и модели ушли на второй план, идет перераспределение рынка, — заключает Денис Перегудов.
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