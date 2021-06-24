Самые безумные товары для машин: огонь из глушителя и звездное небо на потолке (как в «Роллс-Ройсе»)

Эта штука позволит вам посмотреть, что у вас творится с двигателем и с другими узлами автомобиля в тех местах, куда так просто не подлезешь. В том числе можно самостоятельно оценить состояние цилиндров, задиры, объема нагара. Устройство связывается с вашим смартфоном, на экране которого вы и видите картинку с видеокамеры. Цена 1000–1500 рублей в зависимости от длины кабеля.

Дисплей на рулевое колесо