Самые безумные товары для машин: огонь из глушителя и звездное небо на потолке (как в «Роллс-Ройсе»)

Мы периодически рассказываем о новых автомобильных товарах, которые появляются благодаря изобретательным умам автоиндустрии. Прежние обзоры можно увидеть здесь и здесь, а сегодня — новинки 2021 года, полезные, необычные или просто забавные. Наверняка вы что-то возьмете на заметку, тем более что некоторые толковые мелочи стоят совсем недорого. Подробнее — в нашем материале.
Комбинированный коврик для приборной панели
С мелочей и начнем, уж сколько разных видов ковриков предлагается для салона автомобиля. Это изделие выполняет несколько функций — держит телефон, позволяет раскладывать различную мелочовку по нескольким отделам, дает возможность составить из цифр свой номер телефона. Резиновая основа не скользит по панели, стоимость коврика на «Алиэкспрессе» с доставкой — 667 рублей.
Очечник на козырек
Если у вас в машине нет штатного очечника, а очками часто пользуетесь, можно установить такой бокс на противосолнечный козырек всего за одну секунду. Заодно это изделие позволяет хранить пластиковые карточки и монеты, стоимость очечника — 502 рубля, есть выбор цветов.
Чистящая липучка
Вот такая на первый взгляд «бякушка» — отличное средство для очистки труднодоступных мест и пластиковых панелей с выраженным микрорельефом, которые простой тряпкой вы полностью не вычистите. Углы панелей, дефлекторы воздуховодов, ниши, дверные ручки, подстаканники — просто собираете этой штукой пыль и грязь. «Бякушку» можно периодически менять — стоит всего 137 рублей.
Массажер спины
Если вы проводите в машине много времени, ездите на дальние расстояния, а спина и шея у вас имеют склонность к затеканию, массажер, вероятно, поможет. Работает от прикуривателя, имеет функцию подогрева и несколько режимов массажа. Стоит устройство 2555 рублей.
Пылесос
Новое поколение автомобильных пылесосов — компактные, стильные, беспроводные, подзаряжаемые устройства. Создает давление
Воздушный компрессор
Насос для подкачки колес, тоже нового поколения — компактный, подзаряжаемый, стильный. Имеются цифровой индикатор, кнопки управления и установки давления. Можно качать колеса на машине, велосипеде, мотоцикле, надувать матрасы, шары, мячи. Стоимость устройства — 3248 рублей.
Эндоскоп
Эта штука позволит вам посмотреть, что у вас творится с двигателем и с другими узлами автомобиля в тех местах, куда так просто не подлезешь. В том числе можно самостоятельно оценить состояние цилиндров, задиры, объема нагара. Устройство связывается с вашим смартфоном, на экране которого вы и видите картинку с видеокамеры. Цена
Дисплей на рулевое колесо
А теперь переходим к штукам из разряда «ниче себе, че бывает». Дисплей прямо на обод рулевого колеса — да, уже есть и такое. Отображает кучу параметров: скорость, нагрузку двигателя, температуру охлаждающей жидкости, напряжение, боковое и продольное ускорение. Это, конечно, игрушка для гонщиков, причем недешевая —
Звездное небо
Хотите на потолке звездное небо, как в «Роллс-Ройсе», но денег на «Роллс» нет? Вы можете установить комплект звездного неба в своей праворульке самостоятельно и будете, как в «Роллсе». Это светодиодный волоконно-оптический светильник с управлением через ваш смартфон по Bluetooth. Рисунок, образуемый светодиодными точками, вы можете подобрать сами. Стоимость
Огонь из выхлопной трубы
Но самый отвал головы на сегодня — это светодиодный имитатор пламени из выхлопной трубы, вещь чрезвычайно необходимая всем и каждому. Ставите насадку на вашу трубу, подключаете к электропитанию — и вот вы гонщик из «Форсажа», и все девочки ваши. А если ваша машина поджирает масло и сильно дымит — то вы вообще будете царь и бог. Стоимость штуковины — 1781 рублей.
В прошлой подборке самых безумных товаров для машин мы рассказывали про надувной гараж и наклейку «Я же девочка!».