Новосибирца обвинили в том, что он въехал в зад выскочившей перед ним машины — что решил суд

Представьте дорожную ситуацию: едете вы себе спокойно, и вдруг перед вами неожиданно выскакивает автомобиль, успевая перестроиться всем корпусом. Вы въезжаете ему в зад и будете признаны виновным, если нет записи видеорегистратора и каких-то свидетельских показаний. Именно такую историю рассказал новосибирец Евгений Смирнов, который на своей «Тойоте» вписался в
Согласно материалам дела, которое рассматривалось Первомайским районным судом Новосибирска, столкновение «Тойоты-Карины» и
Вот это место на «Яндекс.Панорамах», вид со стороны Евгения Смирнова на «Тойоте». Справа уширение проезжей части, некая площадка, с которой, по версии Смирнова, и вырулила «Лада».
— Там большой пятачок такой заасфальтированный. Я еду, смотрю — «четырнадцатая» едет по этому пятачку, едет краем, можно сказать, по обочине. Он без поворотника резко влево, видать, на разворот пошел. У меня
Вот схема ДТП, 1 — это «Тойота», 2 — «Лада». Красный крест — место удара в полосе движения «Тойоты», после удара ВАЗ оказывается на правой обочине. Версия Евгения выглядит правдоподобной — место удара правее оси движения «Тойоты», то есть «Лада» вряд ли там стояла на развороте. Вот если бы красный крест был левее оси — тогда еще можно сказать, что «Тойота» догнала «Ладу». Тем не менее в ГИБДД вынесли определение о виновности водителя «Тойоты».
Водитель ВАЗа Константин Муктубаев занял такую позицию, что он готовился к развороту, увидел в зеркало летящую «Тойоту» и решил уйти вправо, почему и оказался на правой обочине.
— Смирнов, управляя «Тойотой», не обеспечил контроль управления транспортным средством, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. Автомобилю
Почему водители начали судиться — потому что у «Тойоты» не было полиса ОСАГО, а иначе ущерб не взыскать, вот Муктубаев и обратился с исковым заявлением. Суд встал на его сторону и подтвердил решение ГИБДД: «причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение водителем
Смирнов пытался обжаловать решение райсуда в Новосибирском областном суде, но ничего не получилось. Сейчас ему платить нечем, и он собирается обратиться в Верховный суд.
— Он выскочил, реально просто подставился и еще хочет с меня поиметь. У меня и возможности платить нет, я вообще на инвалидности нахожусь. По-человечески — совести хватает у людей, я реально не ожидал, — заключает Евгений Смирнов.
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