23 июня среда
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 73.17
eur 87.07
Тема дняКогда закончится третья волна?

Все новости

Все новости

Новосибирца обвинили в том, что он въехал в зад выскочившей перед ним машины — что решил суд

Судебное дело о столкновении «Тойоты» и «Лады», водители которых придерживаются разных версий

1 239
5Обсудить

Поделиться

Повреждения автомобилей в ДТП

Повреждения автомобилей в ДТП

Поделиться

Представьте дорожную ситуацию: едете вы себе спокойно, и вдруг перед вами неожиданно выскакивает автомобиль, успевая перестроиться всем корпусом. Вы въезжаете ему в зад и будете признаны виновным, если нет записи видеорегистратора и каких-то свидетельских показаний. Именно такую историю рассказал новосибирец Евгений Смирнов, который на своей «Тойоте» вписался в ВАЗ-211440. Через суд его заставляют оплатить ущерб, нанесенный «Жигулям», — разбираемся почему.

Согласно материалам дела, которое рассматривалось Первомайским районным судом Новосибирска, столкновение «Тойоты-Карины» и ВАЗ-211440 произошло 4 июля 2020 года по адресу Твардовского, 6 (микрорайон КСМ). «Тойота» двигалась по Твардовского в сторону Инского кладбища и врезалась в «Ладу», которая, по версии первой стороны, резко вывернула с обочины, а по версии второй — уже находилась на дороге и готовилась к развороту.

Вот это место на «Яндекс.Панорамах», вид со стороны Евгения Смирнова на «Тойоте». Справа уширение проезжей части, некая площадка, с которой, по версии Смирнова, и вырулила «Лада».

Так выглядит место столкновения

Так выглядит место столкновения

Поделиться

— Там большой пятачок такой заасфальтированный. Я еду, смотрю — «четырнадцатая» едет по этому пятачку, едет краем, можно сказать, по обочине. Он без поворотника резко влево, видать, на разворот пошел. У меня километров 40 скорость была, потому что переход рядом. Ну и всё, я своим правым крылом ему в левое заднее крыло въехал. ГИБДД говорит: «Ты ему в задницу въехал, ты автоматически виноват, не соблюдал дистанцию», — рассказывает Евгений.

Вот схема ДТП, 1 — это «Тойота», 2 — «Лада». Красный крест — место удара в полосе движения «Тойоты», после удара ВАЗ оказывается на правой обочине. Версия Евгения выглядит правдоподобной — место удара правее оси движения «Тойоты», то есть «Лада» вряд ли там стояла на развороте. Вот если бы красный крест был левее оси — тогда еще можно сказать, что «Тойота» догнала «Ладу». Тем не менее в ГИБДД вынесли определение о виновности водителя «Тойоты».

На схеме столкновения обозначено место удара

На схеме столкновения обозначено место удара

Поделиться

Водитель ВАЗа Константин Муктубаев занял такую позицию, что он готовился к развороту, увидел в зеркало летящую «Тойоту» и решил уйти вправо, почему и оказался на правой обочине.

— Смирнов, управляя «Тойотой», не обеспечил контроль управления транспортным средством, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. Автомобилю ВАЗ-211440, принадлежащему мне на праве собственности, причинены технические повреждения: задний бампер, задний левый стоп-сигнал, заднее левое крыло, крышка багажника, задняя панель. Стоимость восстановительного ремонта — 72 900 рублей. Прошу взыскать со Смирнова ущерб, причиненный автомобилю, — такая позиция второго водителя отражена в материалах судебного дела. На телефонный звонок и на запрос в социальных сетях Константин Муктубаев не ответил.

Почему водители начали судиться — потому что у «Тойоты» не было полиса ОСАГО, а иначе ущерб не взыскать, вот Муктубаев и обратился с исковым заявлением. Суд встал на его сторону и подтвердил решение ГИБДД: «причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение водителем Смирновым Е. С. п. 9.10 ПДД, согласно которому водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения».

Итоговое решение суда

Итоговое решение суда

Поделиться

Смирнов пытался обжаловать решение райсуда в Новосибирском областном суде, но ничего не получилось. Сейчас ему платить нечем, и он собирается обратиться в Верховный суд.

— Он выскочил, реально просто подставился и еще хочет с меня поиметь. У меня и возможности платить нет, я вообще на инвалидности нахожусь. По-человечески — совести хватает у людей, я реально не ожидал, — заключает Евгений Смирнов.

Почитаете еще, как пострадал автомобилист Михаил Попов, которого в автосалоне раскрутили на 1,9 миллиона рублей за обычный Hyundai Solaris.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТПсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...