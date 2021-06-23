Новосибирца обвинили в том, что он въехал в зад выскочившей перед ним машины — что решил суд

Представьте дорожную ситуацию: едете вы себе спокойно, и вдруг перед вами неожиданно выскакивает автомобиль, успевая перестроиться всем корпусом. Вы въезжаете ему в зад и будете признаны виновным, если нет записи видеорегистратора и каких-то свидетельских показаний. Именно такую историю рассказал новосибирец Евгений Смирнов, который на своей «Тойоте» вписался в ВАЗ-211440 . Через суд его заставляют оплатить ущерб, нанесенный «Жигулям», — разбираемся почему.

Согласно материалам дела, которое рассматривалось Первомайским районным судом Новосибирска, столкновение «Тойоты-Карины» и ВАЗ-211440 произошло 4 июля 2020 года по адресу Твардовского, 6 (микрорайон КСМ). «Тойота» двигалась по Твардовского в сторону Инского кладбища и врезалась в «Ладу», которая, по версии первой стороны, резко вывернула с обочины, а по версии второй — уже находилась на дороге и готовилась к развороту.