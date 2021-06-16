Назад в будущее. Техосмотр автомобиля теперь необязателен для ОСАГО, но без него снова будут штрафовать

Гендиректор петербургского ООО «ГТОЦентр» Вадим Хотяинцев отмечает, что сам по себе мораторий больше воздействует на рынок, чем «отвязка» от ОСАГО, и операторы ТО не застрахованы от внезапного решения правительства продлить его до марта.

— Непонятно, какое будущее ждет нашу сферу. Никто об этом конкретно сказать не может, и это самая большая проблема. Лучше знать, что нас ждет, и готовиться к этому, чем жить в атмосфере, когда каждый день может что-то измениться, — сказал он «Фонтанке».



Главная же «страшилка» водителей в забытом уже 2012 году — скручивание номеров — никуда не делась. Для тех, кто забыл, технически это выглядело так: если срок действия ГТО был просрочен или талон казался сотруднику ГИБДД поддельным, он прямо на месте физически — отверткой — скручивал оба номера с машины и давал взамен справку об изъятии. С ней можно было ездить всего несколько дней, чтобы успеть записаться и пройти ТО, а потом торопиться в то подразделение, где оказались номера, чтобы их забрать, предъявив актуальный талон.



Сфера применения такой санкции сегодня сильно сузилась. Например, раньше номера скручивали даже за неправильную тонировку, теперь — нет. Однако она всё еще актуальна, к примеру, для «архивных» номеров, когда при продаже или переоформлении машины номера уходили к другому автомобилю, а на старом они так и продолжали использоваться. Как говорят «Фонтанке» неофициально представители инспекции, в Санкт-Петербурге за неделю пара подобных случаев приключается. Так что, как использовать отвертку в борьбе с ТО-диссидентами, в марте 2022 года гаишникам вспоминать долго не придется.