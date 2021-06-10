Груз 300: Toyota представила новое поколение культового Land Cruiser

Естественно, столь радикальная смена силовых агрегатов не могла не вызвать бурную перепалку в сети. Преданные фанаты модели считают, что, лишив Land Cruiser атмосферника V8, Toyota оттолкнет от модели ее сторонников. Ведь V8 был славен простотой, чего никак не скажешь о наддувном моторе, да еще и с двумя турбинами. Кстати, вслед за моторами измельчают и топливные баки. Основной уменьшится с 93 до 80 литров, а второй с 45 до 30. Судя по всему, ставка сделана на уменьшившийся расход топлива.

Для бездорожья у нового Land Cruiser 300 имеется клиренс 230 мм., набор дифференциалов и модернизированная система управления двигателем и трансмиссией. В стандарте внедорожник поставляется с полноприводной трансмиссией с блокируемым межосевым дифференциалом в задней оси и пониженной передачей. Плюс - новая система E-KDSS с размыкаемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.