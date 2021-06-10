Груз 300: Toyota представила новое поколение культового Land Cruiser

Toyota окончательно рассекретила один из самых значимых для себя автомобилей новый Land Cruiser 300. И он остался полноценным внедорожником: в его основе по-прежнему рама, неразрезной задний мост и полный привод с тремя дифференциалами и понижающей передачей.
Атмосферный мотор V8 объемом 4,8 литра остался в прошлом. Toyota постепенно прощается с «восьмеркой» и меняет ее новым битурбовым V6 объемом 3,4 литра, который уже опробовали на новом Lexus LS. К счастью, из-за этого Land Cruiser не превратится в «овощ», так как мощность нового агрегата 415 л.с., крутящий момент 650 Нм, против 309 л.с., и 439 Н*м у старого V8. Кроме того, автомобиль стал легче примерно на 200 килограммов, в том числе за счёт алюминиевой крыши, дверей и капота.
Вторым мотором стал новый турбодизель V6 объемом 3,3 литра мощностью 306 л.с. и крутящим моментом 700 Н*м. Причем весь момент доступен уже с 1600 об/мин. Коробка передач одна на всех — новейший десятиступенчатый автомат вместо прежней шестиступки. Особенность новой коробки в том, что она перебирает передачи в два раза быстрее.
Естественно, столь радикальная смена силовых агрегатов не могла не вызвать бурную перепалку в сети. Преданные фанаты модели считают, что, лишив Land Cruiser атмосферника V8, Toyota оттолкнет от модели ее сторонников. Ведь V8 был славен простотой, чего никак не скажешь о наддувном моторе, да еще и с двумя турбинами. Кстати, вслед за моторами измельчают и топливные баки. Основной уменьшится с 93 до 80 литров, а второй с 45 до 30. Судя по всему, ставка сделана на уменьшившийся расход топлива.
Для бездорожья у нового Land Cruiser 300 имеется клиренс 230 мм., набор дифференциалов и модернизированная система управления двигателем и трансмиссией. В стандарте внедорожник поставляется с полноприводной трансмиссией с блокируемым межосевым дифференциалом в задней оси и пониженной передачей. Плюс - новая система E-KDSS с размыкаемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.
Для управления двигателем служит новая система Drive Mode Select с шестью режимами, среди которых абсолютно новый режим Custom, позволяющий водителю самостоятельно настраивать автомобиль под себя. Электронная система Multi-Terrain Select получила дополнительный режим Auto, который самостоятельно определяет тип дорожного покрытия. Остальные режимы были переработаны и теперь при пониженной передаче можно выбрать режимы Auto, Песок, Грязь, Камни. Еще один новый режим - Глубокий снег, который японские инженеры разработали после того, как побывали на тестах предыдущей модели в России.
Систему Crawl Control дополнили электрогидравлическим усилителем, который снизил шумы и минимизировал вибрации.
Кузов нового Land Cruiser 300 традиционно рамный, при этом жёсткость конструкции возросла. Платформа при этом новая и называется TNGA-F. Сама по себе архитектура TNGA, разработанная в 2015 году и легла в основу Prius, Camry, C-HR и других легковых моделей марки, но, очевидно, версия F имеет к ним лишь опосредованное отношение, поскольку автомобили с рамой и несущим кузовом в любом случае различаются существенно. «Внедорожная» версия платформы будет также использоваться на новом пикапе Hilux, который появится позднее.
Рама нового Land Cruiser 300 жестче на 20% и существенно легче (вес кузова и рамы уменьшился на 200 кг.). Такой результат получен благодаря использованию высокопрочных сталей. Кроме того, несущие элементы рамы выполнены из цельнометаллических элементов, сваренных между собой лазером. Архитектура платформы позволила сместить двигатель вниз, чтобы получить более низкий центр тяжести и лучшую развесовку по осям для лучшей управляемости и устойчивости. Дополнительным оружием в борьбе за управляемость стал модернизированный усилитель руля с дополнительным электрическим актуатором.
Габариты «трехсотого» практически не изменились: колесная база — 2850 мм, длина — 4950 мм, ширина — 1980 мм. Лишь высота увеличилась на 35 мм до 1945 мм. Сохранена и геометрическая проходимость: дорожный просвет, а также углы въезда и съезда.
Не обошлось и без сюрпризов. На презентации Toyota объявила о том, что в России будет предложена особая внедорожная версия Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. У нее будет особый дизайн кузовных элементов и бампера, а так же оригинальные колесные диски. Кроме того, эта версия позиционируется как экстремально внедорожная и у нее будет три дифференциала с блокировками. Скорее всего, эта система будет опционально доступна и на обычных версиях.
Увы, но про цены пока ничего не сказали. Но сейчас базовая версия Toyota Land Cruiser 200 стоит от 5 412 000 рублей. Базовый "Трехсотый" предположительно будет стоить около 6 000 0000 рублей.
Toyota Land Cruiser выпускается уже более 70 лет, с 1950 года — изначально модель была японским ответом на американские Jeep и даже называлась сходно. Имя Land Cruiser появилось в 1954 году. Первое время «Крузеры» были компактными утилитарными внедорожниками, и прибавили в габаритах к концу 60-х годов. когда Toyota предприняла попытку завоевать американский и австралийский рынки. Постепенно модель стала дрейфовать в сторону большего комфорта, и в России известна начиная с поколения, несущего индекс 80: в нём уже узнаётся привычный нам «Крузак». Постепенно модель приобрела культовый статус, и, сохранив внедорожные качества, стала одним из самых популярных автомобилей у российских элит: глав районов, владельцев предприятий и чиновников. Судя по всему, новый Land Cruiser сохранил концепцию, усилив акцент на оснащённость и комфорт.
В этом году у Toyota обновилась модель Camry, получив новые силовые агрегаты. На этой же платформе построена Toyota Corolla последнего поколения.